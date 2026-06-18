【登壇レポート】熊本から世界へ。AI時代、地方中小企業の生存戦略

株式会社Resorz

日本最大級の海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima～出島～」を運営する株式会社Resorz（本社：東京都新宿区）の菅井俊行が、2026年6月6日（土）に熊本県八代市の桜十字ホールやつしろにて開催された国際ビジネスフォーラム「KUMAMOTO STANDARD」（主催：公益社団法人 日本青年会議所 九州地区 熊本ブロック協議会 国際ビジネス委員会）に登壇しました。

本講演では、当社が運営する日本最大級の海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima～出島～」が毎年集計・分析している『海外進出白書』（年間4,218件の相談データをもとに作成）の知見をもとに、AI時代における地方中小企業のインバウンド戦略とグローバル進出の実践的な道筋を、約90分にわたって解説しました。

■ 「KUMAMOTO STANDARD」とは

世界基準へと加速する KUMAMOTO STANDARD

～次世代のリーダーが切り拓く、国際ビジネスの最前線～

「KUMAMOTO STANDARD」は、公益社団法人 日本青年会議所 九州地区 熊本ブロック協議会 国際ビジネス委員会が主催する国際ビジネスフォーラムです。「選ばれる都市、熊本になろう！」を合言葉に、次世代のビジネスリーダーが世界標準の視点を身につけ、熊本・九州からグローバルビジネスを切り拓くことを目的としています。

テーマ：「5年後の『世界の常識』を今ここで体感する」

■ 講演の背景：「海外は大企業の話」は最大の勘違い

海外進出やインバウンドへの取り組みは一部の大企業に限られると思われがちですが、実態は大きく異なります。「Digima～出島～」に寄せられた4,200件超のデータが示す事実は明快です。海外展開に動く企業のうち約57%は従業員50名以下の中小・零細企業であり、「海外は大企業の話」ではありません。

一方で、戦略的にインバウンドへ取り組む企業はいまだわずか17.1%に過ぎません。2025年の訪日外国人は過去最高の4,268万人を記録しており、2030年には日本政府が6,000万人を目標に掲げています。今こそ先行者優位を獲得できる絶好のタイミングです。

そうしたことを、TSMC進出を契機に国際的な注目を集める熊本の企業に伝えるべく、講演が企画されました。

■ 講演内容の概要

１. 信頼のデータ基盤--「Digima～出島～」と『海外進出白書』

「4,200件超のリアルな現場データをもとにした白書だからこそ信頼できる」--年間の相談を集計・分析して生まれる『海外進出白書』がすべての話の根拠であることを参加者に示しました。「勘や予測ではなく、現場の生データ。ここからしか本当のことは言えません」と強調しました。

２. インバウンドが「最初の一歩」である理由

「海外展開に動く企業の約6割が中小企業」というデータが示す通り、グローバル化はもはや大企業の専売特許ではありません。その中でも最もリスクが低く効果的な第一歩が「インバウンド対応」です。海を渡らずに外貨を稼げるインバウンドは、国内市場からグローバルへと向かう最短ルートです。インバウンドに戦略的に取り組む企業はまだ17.1%--今こそ先行者優位を獲得できるタイミングです。

３. 全国の成功事例が示す「最初の一歩」の法則

北海道の和食店がSNS動画の内製化により3ヶ月先まで予約が満席となった事例、多言語発信だけでインバウンド来客数が1.5倍に増えた百貨店の事例、中国3大SNS（Weibo・WeChat・RED）での食のこだわり発信により毎週5～6件の新規予約を継続獲得した飲食店の事例など、コストをかけずに成果を出した実例を紹介。先行企業の90.7%が「多言語対応の商品・サイト準備」、89.6%が「翻訳ツールでの情報発信」を実践しており、今日から始められる具体的な行動を提示しました。

４. AI時代の5年後生存戦略

「言葉の壁はすでに崩壊しました」--AIによる多言語接客・翻訳・SNS発信がすでに誰でも使える道具となった今、世界の生成AI市場は2030年に約17倍に成長するとの予測（総務省）もあり、変化の波はさらに加速します。だからこそAI時代に真の競争優位となるのは、AIにはコピーできない「現場で積み上げた人脈・関係資産」と「血の通ったおもてなし」であると訴えました。

５. 熊本のポテンシャル--100年に一度の追い風

TSMC進出という「100年に一度の巨大な追い風」を背景に、くまモンという世界的IPコンテンツ、阿蘇・熊本城という唯一無二の自然・歴史資産、大都市から地方への観光分散という世界的トレンドが重なる熊本は、グローバル展開において圧倒的なポテンシャルを持ちます。「AIには絶対にコピーできないリアルな体験価値の宝庫が、ここ熊本にある。このチャンスを単なるニュースで終わらせず、自社の利益に変えてください」と参加者に呼びかけました。

■ キーデータ

▶ 白書の無料ダウンロードはこちら：https://www.digima-japan.com/event-news/lp/hakusho2025-2026/(https://www.digima-japan.com/event-news/lp/hakusho2025-2026/)

■ 参加者の反応

講演後、参加者を対象にアンケートを実施し、有効回答67件を集計しました（実施期間：2026年6月5日～6日）。講演内容の満足度・国際ビジネスへの意識変化を中心に、高い評価が得られました。

▌ 参加者の声（自由記述より抜粋）

「海外進出するにあたって言葉の壁がありましたが、AIが発展している中でまだまだビジネスチャンスはあると思いました。」

「飲食店なので多言語化に取り組みたいと感じました。インバウンドのお客様への対応をより強化したいです。」

「インバウンドを取り込むビジネスの実践編など、今後もこのような講演に参加したいです。」

■ イベント概要

■ 登壇プログラム

■ 登壇者プロフィール

菅井 俊行（Sugai Toshiyuki）

株式会社Resorz 海外ビジネスEXPO統括部長

東南アジアをはじめ海外を毎年渡り歩き、現地の一次情報を収集する現場主義者。日本最大級の海外進出展示会「海外ビジネスEXPO」（東京・大阪・福岡・北海道・オンライン開催）を統括し、年間数千社のビジネス創出を支援。地方企業の海外展開に泥臭く伴走し続ける専門家として、インバウンドからグローバル進出まで幅広い知見を全国に発信している。

■ Digima～出島～について

「Digima～出島～」は、日本最大級の海外ビジネス支援プラットフォームです。海外進出を検討する日本企業と、進出を支援できる専門企業をつなぐマッチングサービスとして、登録会員25,200名・対応国数130ヵ国・月間アクセス50万PV・ノウハウ記事600本超を擁します。累計の海外進出相談件数は25,000件超（毎月100～200件）に上り、蓄積したデータをもとに毎年発行する『海外進出白書』は、日本企業の海外展開に関する信頼性の高い実態レポートとして、全国の企業・支援機関・メディアに広く活用されています。

▶ 海外進出白書 2025-2026 無料ダウンロード：

https://www.digima-japan.com/event-news/lp/hakusho2025-2026/

■ 海外ビジネスEXPOについて

「海外ビジネスEXPO」は、「Digima～出島～」が主催する海外進出専門の展示会・商談イベントです。東京・大阪・福岡・北海道・オンラインで開催し、延べ38,000人以上が来場。海外展開を検討する企業と4,440社超の支援企業が直接出会い商談できる場として、地方企業のグローバル展開を後押しする国内屈指のビジネスプラットフォームです。本フォーラムでの菅井の知見もこのEXPOを通じた年間数千社との現場経験から生まれています。

▶ 海外ビジネスEXPO公式サイト

https://www.digima-japan.com/expo/

■会社概要

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社Resorz 広報

担当：千秋

E-mail：media@resorz.co.jp