7/29 制度を使い倒す：エリアマネジメントアカデミー｜キックオフ＆説明会

一般社団法人ソトノバ

一般社団法人ソトノバ(https://sotonoba.place/)では、一般社団法人エリアマネジメントラボ(https://note.com/areamanagement)、株式会社花咲爺さんズ(https://hanasaka-g3z.com/)との共同事業として、 既存の「官民連携まちづくり制度」などのエリアマネジメントの制度を徹底活用し、エリアマネジメント実装プログラム「エリアマネジメントアカデミー」を始動します。

本アカデミーは、エリアマネジメント団体、エリアプラットフォーム団体、都市再生推進法人や自治体職員、官民連携のまちづくりに関心を持つ実務者、研究者を対象とした、実践的な研修プログラムです。

官民連携まちづくりの基礎知識から、現場でのエリアマネジメントに関わる制度運用や組織のマネジメント、具体的な事業化検討までをステップアップ形式で習得できる内容です。基礎講座からワークショップ、フォローアップまでを一貫して提供することで、地域でのエリアマネジメントの実装に直結する専門人材の育成を目指します。

そこで、本アカデミーのキックオフ＆説明会を、2026年7月29日(水)15時より対面とオンラインのハイブリッド形式にて開催いたします。

官民連携まちづくりやエリアマネジメント、エリアプラットフォームの次なるステップを目指す皆様、ぜひ事前のスケジュール確保をお願いいたします。

また、本アカデミーに期待することやエリアマネジメントに関する課題などについて、アンケートを実施させていただきます。 当日シンポジウムへのご参加が難しい方におかれましても、アンケートにご回答いただいた皆様には、後日アーカイブ動画の配信を予定しております。ぜひ貴重なご意見をお寄せいただけますと幸いです。

アンケート：https://forms.gle/eJ5Zw8xhpWtvFcBf7(https://forms.gle/eJ5Zw8xhpWtvFcBf7)

開催概要エリアマネジメントアカデミー｜キックオフ＆説明会

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24612/table/58_1_79b3a40f4402e7d121aaeb4898e4d8a7.jpg?v=202606180251 ]

パネリスト・ゲスト

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24612/table/58_2_2ac041f57539010e16863afc117d5973.jpg?v=202606180251 ]

タイムライン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24612/table/58_3_e443445b5b1adcf7237fd926d2db102e.jpg?v=202606180251 ]

注意事項

- 申込後のキャンセル・変更等はできません。- 開催中の参加者による録音、録画、撮影は禁止とさせていただきます。- スケジュールは予告なく変更する場合がございます。- プログラム進行の妨げや、参加者の迷惑になると主催者が判断するような言動があった場合は、強制で退出頂く可能性がございます。- お申し込みいただいた情報は今後ソトノバからのイベントの連絡などに利用させていただく可能性がございますのでご了承の上、お申し込みください。

ソトノバとは

ソトノバは、ソトやパブリックスペースを豊かにすることを目指したコミュニティメディアプラットフォームです。

「ソトを居場所に、イイバショに！」をコンセプトに、2015 年11月にパブリックスペース特化型WEB マガジンとして活動を開始しました。現在（2026年時点）で、950を超えるソトやパブリックスペースに関する記事を配信しています。

ソトノバ・コミュニティ会員募集中！

ソトやパブリックスペースに関心のある人とつながり、交流し、一緒に活動したい。これまで以上に、ソトノバへの参加の入口を広げ、活動のできる、「ソトノバ・コミュニティ」を立ち上げました。

ぜひ、ソトノバと一緒につながり、交流し、一緒に活動を盛り上げてくれる方の参加をお待ちしております。

詳細は特設サイトをご覧ください。

https://community.sotonoba.jp/

ソトノバの棚 ＠シェア書店 SOLIDA

ソトノバは、神保町のシェア書店「PASSAGE 3号店 SOLIDA(https://passage.allreviews.jp/#access_solida)」で棚主として本を通じた新たな活動を展開しています。

ソトノバの棚(https://sotonoba.place/sotonobanotana)では、ソトノバのコンセプトに関連する本やソトノバの監修・翻訳書籍を扱い、リアルな場での接点を生み出すことを目指しています。ぜひお立ち寄りください。

- 所在地: 東京都千代田区神田神保町1-9-20 SHONENGAHO-2ビル 1-2F(https://maps.app.goo.gl/SEUUqpg87Sd7DXNU7)- ソトノバの棚：SOLIDA2階 テュルゴー通り 2番地(https://passage.allreviews.jp/store/W5A5ZPE5YSCS2OQT5DGMFJVT)- 営業時間：12:00～19:00※定休日等の最新情報は、PASSAGE by ALL REVIEWSのお知らせ(https://passage.allreviews.jp/topics)をご確認ください。

お問い合わせ- 運営主体：一般社団法人ソトノバ- - Mail：areamanagement◎sotonoba.place ◎を@に変えてください。- - エリアマネジメントアカデミー Instagram：https://www.instagram.com/areamanagement_academy/- - WEB：https://sotonoba.place/- - FACEBOOK：https://www.facebook.com/sotonobaplace- - Instagram：https://www.instagram.com/sotonoba/- - X：https://x.com/sotonobaplace- - Youtube：https://www.youtube.com/c/Sotonoba- - note：https://note.mu/sotonoba- - LINE@：https://page.line.me/ioz3275w?openQrModal=true- 運営主体：一般社団法人エリアマネジメントラボ- - Instagram：https://www.instagram.com/_areamanagementlab/- - note：https://note.com/areamanagement?utm_source=ig- 運営主体：株式会社花咲爺さんズ- - WEB：https://hanasaka-g3z.com/- - FACEBOOK：https://www.facebook.com/hanasakag3z/