フォロワー数だけじゃない。「地方の新たな担い手」となるインフルエンサーたち ～アプローチは三者三様、それでも共通する一点とは～

株式会社SAKIYOMI

株式会社SAKIYOMI（本社：大阪市北区、代表取締役：吉田 睦史、以下SAKIYOMI）は、2026年6月17日、地方創生の現場でSNSを活用する3組のインフルエンサーへの取材記事シリーズを公式note上で公開しました。

取材を通じて見えてきたのは、フォロワー数や自身の収益の最大化を目的とせず、「地域への貢献」を起点に活動することで、結果的に地域経済の新たな担い手となりつつある人々の姿です。

SNSで、地方は変えられるのか？

https://note.com/insta_sakiyomi/n/nfc75fc3ec943

■背景：増える発信者、問われる「何のための影響力か」

SNSで発信する人が増え、その影響力を収益につなげる人も増えています。一方で、フォロワー数や再生数といった「数字」を追うこと自体が目的化し、発信の意義が見失われがちな状況も生まれています。SAKIYOMI自身、SNS運用支援に携わるなかで、こうした「数字を追うことが目的化した発信」に課題意識を抱いてきました。一方、地方では、SNSの影響力を「地域のため」に使うことで、地域経済やコミュニティの担い手となる発信者が現れ始めています。

本取材は、その問題意識のもと、フォロワー数ではなく「地域や人のため」を起点に活動する発信者にこそ次世代のヒントがあると考え、実際に地方の現場で活動を続ける3組を訪ねたものです。次世代のインフルエンサーのあるべき姿を探る「インフルエンサー発掘プロジェクト」の第1弾として実施しました。

■取材で見えたこと：アプローチは三者三様、それでも共通する一点

取材した3組は、活動地域も、手法も、SNSとの関わり方も大きく異なります。それでも、3組には明確に共通する一点がありました。

フォロワー数の最大化を目的とせず、「地域や目の前の人のために動くこと」を起点にしているという点です。そして結果的に、3組はいずれも地元企業や自治体から継続的に頼られる存在となっていました。取材では、数字を追う発信とは一線を画す、現場ならではの知見も語られました。

たとえば--

- 地方の小規模な店舗にとっては、過剰な「バズ」がかえって負担になりうる。だからこそ、あえてバズを狙わない発信が、地域からの信頼につながる（合同会社LocaLink・小宅章太氏）- 発信の内容は「自分が出したいもの」ではなく、相手が「求めているもの」から考える。届いた声に耳を傾け、実際に足を運ぶことを重ねてきた（ヨロン島観光大使・ジャッキー氏）- 島根の観光地やグルメの情報は溢れていても、「島根に暮らす人」がバーチャル空間にはいない。だから私がそこを歩くことにした（「島根。をプロデュース」・熱田文誉氏）

■ 取材した3組のインフルエンサー

(1)合同会社LocaLink 共同代表・小宅 章太氏

地方インフルエンサーの育成事業を展開。育成したコミュニティからは2年間で15人が独立（脱サラ）するなど、地方でSNSを生業にするための仕組みづくりに取り組んでいる。

[記事]https://note.com/insta_sakiyomi/n/n2951505e9181

(2)ヨロン島観光大使・ジャッキー氏

大手IT企業を経てフリーランスに転身したマーケター。故郷・与論島の情報発信を続けるなかで、行政からの受託や地域企業のマーケティング支援へと活動の幅を広げてきた。

[記事]

前編 https://note.com/insta_sakiyomi/n/n5a7b2bad5564

後編 https://note.com/insta_sakiyomi/n/n57920566d999

(3)「島根。をプロデュース」・熱田 文誉氏

島根県在住の発信者。地域の人・暮らし・文化の発信を続けるほか、企業・自治体・大学など、地方に関わるあらゆる組織のSNS支援・マーケティング支援を手がけている。

[記事] https://note.com/insta_sakiyomi/n/n56cb0d758390

■ 関連イベントの開催【オンライン勉強会】

本シリーズの公開にあわせ、2026年6月30日（火）に、登壇者を招いたオンライン勉強会「SNS×地方創生 オンライン勉強会」（参加無料）を開催します。地方でSNSを活用したい個人・事業者・自治体に向け、現場のリアルを語り合う場とする予定です。

お申し込み：まとめ記事内、最下部にてご案内しています。

https://note.com/insta_sakiyomi/n/nfc75fc3ec943

■ 記事URL

SNSで地方は変えられるのか。3人を訪ねて見えた、共通の条件【まとめ記事】

https://note.com/insta_sakiyomi/n/nfc75fc3ec943

LocaLink代表・小宅章太氏

https://note.com/insta_sakiyomi/n/n2951505e9181

ヨロン島観光大使・ジャッキー氏（前編）

https://note.com/insta_sakiyomi/n/n5a7b2bad5564

ヨロン島観光大使・ジャッキー氏（後編）

https://note.com/insta_sakiyomi/n/n57920566d999

「島根。をプロデュース」・熱田文誉氏

https://note.com/insta_sakiyomi/n/n56cb0d758390

■ 「インフルエンサー発掘プロジェクト」について

「インフルエンサー発掘プロジェクト」は、次世代のインフルエンサーのあるべき姿を探ることを目的に、SAKIYOMIが立ち上げた企画です。さまざまなテーマで、独自の思想や哲学を持って活動するインフルエンサーを取り上げ、その発信を続けてまいります。

■株式会社SAKIYOMIについて

代表取締役社長：吉田 睦史

所在地：大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6-24 MF桜橋2ビル 7階

事業内容：Instagramマーケティング支援等

SAKIYOMIは、個人から企業までSNS活用を総合的に支援する企業です。Instagramの運用代行、SNS運用を学ぶオンラインスクール、SNS人材と企業のマッチングなどの事業を通じて、より多くの企業がSNSに挑戦できる機会の創出と、SNS人材が長期的にキャリアを築ける環境づくりの両面から支援を行っています。

URL：https://sns-sakiyomi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sakiyomi_/