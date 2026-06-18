【参加企業募集】シンガポールを起点とした海外展開支援事業-Campus Create Singapore Bridge Initiative- ハンズオン支援プログラム　第3弾

株式会社キャンパスクリエイト

株式会社キャンパスクリエイトは、日本の革新的な大学発ベンチャー、スタートアップが、シンガポールを拠点にアジア・グローバル市場へ展開するための実践的な支援プログラム 第３弾を提供します。

今回は、シンガポールの国家政策「Longevity（長寿）」を背景に、日本の優れたシルバーケア、医療・ヘルスケア、健康、介護技術に焦点を当て、特にシンガポールやASEAN地域の大きな市場をターゲットとした展開を目指します。

第３弾となるプログラム概要をご覧いただき、ぜひご参加ください！

▶https://www.campuscreate.com/news/7418/

当社は現地の構築したネットワークを活用し、以下の内容を支援します

ELDEX2026

- ELDEX2026への出展支援- 現地医療機関、投資家、事業会社とのネットワーク構築- 実証PoC機会マッチング、創出支援- 継続的な事業開発サポート

ELDEX2026は、健康長寿、予防医療、QOL向上に焦点を当てたシンガポール最大のマーケットプレイス兼コミュニティプラットフォーム「ELDEX Asia」の一環として開催される、次世代のLongevityヘルスケア・ウェルネスに関する展示会です。

ELDEX Asia Official HP▶https://eldexasia.com/

ELDEX2025実績および数字- 参加者数： 4,280名(専門職（医師、看護師、セラピスト）が多く、25%以上がシニアマネージャー層、15%海外参加者)- 出展者数： 68社（うち15%が海外企業）ELDEX2026出展メリット

・「キャンパスクリエイト日本パビリオンブース」に出展し、日本技術を一括でアピール

出展前後の準備、当日のブース対応、アフターフォローなどを支援

・現地ネットワークを構築できる

・PoC実証試験や臨床評価の機会を創出できる

・商談やパートナーシップ形成を促進できる

スケジュール

参加対象

以下の技術およびソリューションを提供できる、大学研究者、大学発ベンチャースタートアップ、中小企業

参加費用

- 健康寿命延伸に貢献する製品・サービス- 医療・介護の課題を解決するソリューション- AI・ロボティクス・IoTを活用したAgeTech- シニアの自立生活を支援する技術- シニア向け食品・家電・生活用品- 高齢化社会の課題解決に挑戦する技術[表: https://prtimes.jp/data/corp/31052/table/414_1_0c080232ccef96e8e3533a00234ecd27.jpg?v=202606180251 ]

※上記金額は、出展ブース代を含めています。

別途渡航費、現地交通費、滞在費、食費は参加者様ご負担となります。

お申込み方法

以下のお申込みフォームからお申込みください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

お申込みフォーム▶https://forms.gle/CzL73CJLFpFv3QiQ6

お申込み期限 2026年8月3日（月曜日）

※ご検討段階でもぜひご相談ください。

事前相談等されたい場合は、Ｍail：online@campuscreate.comまでご連絡ください

過去実績

【過去実績（第１弾）】シンガポール展開ハンズオン支援プログラム第１弾（2025年10月）

▶https://www.campuscreate.com/news/6414/

【過去実績（第２弾）】シンガポール展開ハンズオン支援プログラム第２弾（2026年5月）は現在公開準備中

お問い合わせ

株式会社キャンパスクリエイト 技術移転部

https://www.campuscreate.com/

Mail online@campuscreate.com

TEL 042-490-5734