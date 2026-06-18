312人が選ぶ「かっこいいイケメン俳優ランキング」1位は吉沢亮～“自由記述”で名前を挙げてもらった、忖度なしの最新調査～
テレビ・ドラマ情報メディア「TVマガ」（https://saru.co.jp/tvmaga/／運営：株式会社WonderSpace）は、
男女312名を対象に「最もかっこいいと思う日本の男性俳優」に関するアンケートを実施しました。
選択肢を用意せず“自由記述”で1名を挙げてもらった結果、1位は吉沢亮さん（32票）となりました。
■2026年 イケメン俳優ランキング TOP5（有効回答312名）
1位 吉沢亮 32票（10.3%）
2位 鈴木亮平 20票（6.4%）
3位 阿部寛 19票（6.1%）
4位 横浜流星 17票（5.4%）
5位 木村拓哉 14票（4.5%）
（6位 佐藤健11票、7位 竹野内豊9票、8位タイ 玉木宏・岡田将生・反町隆史 各8票）
■選ばれた理由（4つの選択肢から複数回答）
・顔・ルックスが好き……249票（回答者の約80%）
・演技力がすごい………154票（約49%）
・出演作品の役柄が魅力的…116票（約37%）
・人柄・バラエティでの素顔が好き…88票（約28%）
■調査結果のポイント
・選択肢を出さない自由記述でありながら、吉沢亮さんが10.3%の票を集めて1位に。
・選定理由は「顔・ルックス」が最多（約80%）だが、約半数（49%）が「演技力」も評価。
“ビジュアルだけでなく演技でも支持される”傾向が見られました。
■調査概要
調査名 ：俳優・テレビドラマに関するアンケート（イケメン俳優部門）
調査対象：男女312名（女性217名・男性92名・回答しない3名）
年代別：30代126名／40代82名／20代51名／50代以上51名／10代2名
調査方法：クラウドソーシングによるインターネットアンケート（自由記述方式）
調査時期：2026年6月
調査主体：TVマガ編集部
※本調査結果を引用される際は、出典として下記記事URLの明記をお願いいたします。
記事URL：https://saru.co.jp/tvmaga/ikemen-actor-best/
■メディア概要
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