世界を席巻する韓国発の３人組wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）が新境地に挑んだニューアルバム『bad pieces』を8月７日にリリース

The Orchard Japan

世界が注目する韓国発のインディーロックバンド、wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）がニューアルバム『bad pieces』を８月７日にリリースすると発表。キム・ダニエル、ジョン・チャ、ドン・キューから成る３ピースバンドが、音楽的な変遷を遂げ、次なるチャプターへと歩み出す。アルバムには新たな楽器とサウンドが導入され、実験的試みを満載。その制作過程において、各メンバーとバンドは自己発見を成し遂げた。

「これまで以上にwave to earthの本質に近い音楽だと感じています」と、ボーカル兼ギター担当のキム・ダニエルは語る。

「メンバーそれぞれが、自身の音楽性をバンドの中で発揮させるべきだと常に考えていました。そして時を経て、自然とこのような形になりました」。

ベースギターを担当するジョン・チャはこう語る。「自分たちの音楽を作り、そしてバンドに貢献するというビジョンは常にありました。各メンバーが提供する楽曲には、それぞれ独自の個性が宿っています」。

アルバムのタイトル『bad pieces』は、1969年のジョン・レノンとヨーコ・オノの“ベッド・イン”抗議活動の際に、背後に掲げられていた“Bed Peace”というフレーズにインスパイアされたもの。

「ジョンとヨーコは、ベッドの中で平和な状態にあるのだと我々は感じました。人々がこのアルバムを聴いた時、その聴いている空間の中で、平和な状態にあるという感覚を味わってほしいのです」とキムは説明する。

アルバムからは、ニューシングル「heaven and hell」が現在公開中。バンドいわく、この曲には子どもの無邪気さと純粋さを持ち続けて生きようとする葛藤が描かれているという。

wave to earth - heaven and hell

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=53Ot9E5QG_I ]

wave to earthは、この秋、大規模なワールドツアーを開催する。Live Nation主催の“the pieces tour”は、９月４日にバンクーバーで開幕し、シカゴ、ボストン、ミネアポリス、シアトル、サンフランシスコ、アトランタ、オースティンなど北米21都市を巡る。ニューヨークの伝説的会場ラジオ・シティ・ミュージック・ホール、ロサンゼルスのグリーク・シアターでも開催される。

更に11月には、バンコク、香港、シンガポール、東京などアジア各地でも開催。大阪・東京公演は以下の通り。

wave to earth - the pieces tour / ウェーブ・トゥ・アース - ザ・ピーシズ・ツアー

【日程・会場】

2026年11月26日(木) 開場 18:00 / 開演 19:00 BIGCAT

2026年11月27日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00 Zepp DiverCity (TOKYO)

(問)LIVE NATION H.I.P. 03-3475-9999 / https://www.livenationhip.co.jp/

□主催・招聘・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.

□後援：J-WAVE / FM802

□協力：The Orchard Japan / ローソンチケット

【wave to earth 来日公演特設サイト】

https://www.livenationhip.co.jp/all-events/wave-to-earth-tickets-ae1466845

wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）とは？

ボーカル＆ギター担当のDaniel Kim（キム・ダニエル）、ドラマーのDong Kyu Shin（ドン・キュー）、ベーシストのJohn Cha（ジョン・チャ）による３ピースバンド。韓国ソウルを拠点とし、ジャズドラムをベースとしてローファイなインディーポップをクリエイト。独自の季節感とドリーミーな空気感を漂わせる。“全て自主制作”をモットーとする彼らはレコーディングからミキシング、マスタリングまでの全行程をメンバー自身が行い、アルバムのアートワークや映像、ファッションといったアート全般のディレクションも自ら手掛けている。wave to earthというバンド名には、新たな波になること（become the new wave）、更にはバンドの世界観を世界に広げたいという願いが託されている。

2019年のデビュー以来、バンドはSpotifyで月間700万以上のリスナーを獲得し、ブレイク曲となった「seasons」のストリーミングは５億回を突破。2022年にインディーズレーベルWAVYと契約し、2023年に初のフルアルバム『0.1 flaws and all.』をリリース。リードシングル「bad」はSpotifyのViral 50 Globalチャートで１位を記録した。

2024年のEP『play with Earth! 0.03』は、SpotifyのTop Album Debut Globalチャートで初登場５位を記録し、全29都市を巡る北米ツアーは全てソールドアウト。2024年から2025年にかけて、シカゴ、チリ、インドのロラパルーザ出演など100回以上のライブを行い、2024年3月と2025年１月には来日公演を開催。2026年２月には、ソウルのオリンピックホールで３夜連続公演を開催し、全公演のチケットは数分で完売した。

リリース情報

wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）

ニューシングル「heaven and hell」配信中

配信リンク：https://orcd.co/wavetoearth_heavenandhell

レーベル：WAVY

wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）

ニューアルバム『bad pieces』

２０２６年８月７日リリース

■Music Videos

「heaven and hell」https://www.youtube.com/watch?v=53Ot9E5QG_I

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。