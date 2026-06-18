建物を管理するのではなく、暮らしを支える。株式会社大央 CLUB NEXUS薬院大通の管理運営を開始

株式会社大央

株式会社大央（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：松岡恭子）は、福岡地所株式会社が開発した新築賃貸レジデンス「CLUB NEXUS 薬院大通」の管理運営を2026年7月より開始いたします。

福岡市では近年、天神ビッグバンや博多コネクティッドをはじめとする大規模再開発が進み、都市機能の高度化が加速しています。

一方で、これからの都市居住に求められる価値は、単なる利便性だけではありません。

「どこに住むか」ではなく、

「どう暮らすか」。

私たちは今、都市居住そのものが新しい段階に入ろうとしていると考えています。

都市の価値は建物だけでは決まらない

再開発によって街は進化します。

しかし、本当に豊かな都市とは、高層ビルや交通網だけで成立するものではありません。

そこに暮らす人々が、

心地よい時間を過ごせること

自分らしいライフスタイルを実現できること

地域との関わりを持てること

都市と自然の両方を享受できること

そうした体験の積み重ねによって、都市の価値は形成されます。

「利便性」から「暮らしの質」へ

これまで都心居住は、

駅に近い

職場に近い

商業施設が充実している

といった機能性が主な評価軸でした。

しかし近年は、

自分らしく暮らせるか

居心地の良い空間であるか

働くことと暮らすことを両立できるか

自然や文化との距離感が心地よいか

といった価値が重視されるようになっています。

福岡は全国でも珍しく、都市機能と自然環境が近接する都市です。

天神や博多から数分の場所に、大濠公園や舞鶴公園、水辺空間が存在し、都市と自然が共存しています。

薬院・警固・赤坂・大濠エリアは、その魅力を象徴する地域のひとつです。

CLUB NEXUS 薬院大通について

「CLUB NEXUS 薬院大通」は、福岡市地下鉄七隈線「薬院大通駅」から徒歩2分に位置する新築賃貸レジデンスです。

都心への優れたアクセス性を持ちながら、大濠公園やけやき通りにも近く、都市と自然を身近に感じられる立地にあります。

また、建築・インテリア・空間設計においても、単なる住宅供給ではなく、「心が満たされる私らしい生き方」をテーマに企画されています。

住まいを単なる箱としてではなく、人生を支える基盤として考える。

それがCLUB NEXUSの思想です。

CLUB NEXUS 薬院大通福岡県福岡市中央区薬院2丁目5番5号 地下鉄七隈線「薬院大通」駅 徒歩2分 （約120m）住まいは人生を支えるインフラ

住まいは単なる建物ではありません。

働くことを支え、

学ぶことを支え、

家族や仲間との時間を支え、

人生そのものを支えるインフラです。

株式会社大央は、不動産仲介・管理・コンサルティングを通じて、建物の先にある「暮らしの価値」を高めることを目指しています。

今回管理を担当するCLUB NEXUS 薬院大通もまた、福岡で働き、学び、暮らす人々にとって、新しい都市居住の選択肢となることを期待しています。

松岡恭子 コメント

大央は半世紀を超えて、福岡都市圏の不動産価値向上と持続可能なまちづくりに取り組んできました。 コンパクトでありながら大きな変化と成長の時代を迎えた福岡で、あらためて「暮らしやすさ」を考え、その環境を提供していくことの重要さを感じています。

私たちは不動産会社として建物管理にとどまらず、その先にある暮らしの質を支え、福岡という都市のサステイナブルな成長に貢献していきたいと思います。

株式会社大央

代表取締役社長

松岡恭子

物件概要

物件名：CLUB NEXUS 薬院大通

所在地：福岡県福岡市中央区薬院二丁目5番5号

交通：福岡市地下鉄七隈線「薬院大通駅」徒歩2分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上13階建

総戸数：66戸

入居開始予定：2026年7月

事業主：福岡地所株式会社

管理会社：株式会社大央



福岡地所の賃貸レジデンス、CLUB NEXUSシリーズ。心が満たされる私らしい生き方を。

https://www.club-nexus.com/

6月25日（木）26日（金）内覧会開催

時間：11時～16時（※予約申し込みのみ、限定枠あり）

まだ空きもございますので北欧デザインの建築、家具などにご興味のある方は、QRコードからご予約ください。

会社概要

会社名：株式会社大央

代表者：代表取締役社長 松岡恭子

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG.12階

事業内容：不動産仲介、不動産管理、不動産コンサルティング、リノベーション事業ほか

公式サイト：https://www.daio-group.co.jp/