生はちみつで髪本来の美しさを引き出す「MYHONEY REMEDY」シャンプー＆トリートメントが6月1日に待望のリニューアル！

株式会社MY HONEYMYHONEY REMEDY Model:Ikumi Matsuki

株式会社MYHONEY（本社：鳥取県、代表取締役：麻田 雄一）は、天然・非加熱の「生はちみつ」を贅沢に配合したヘアケアブランド「MYHONEY REMEDY（マイハニーレメディ）」のシャンプーおよびトリートメントを、2026年6月1日（月）よりリニューアルいたしました。

また、今回のリニューアルに合わせ、洗練された美しさと圧倒的な透明感で支持を集めるモデルの松木育未（まつき いくみ）さんを新たなイメージモデルとして起用いたしましたことをお知らせいたします。

髪に、蜜のヴェール ～Dressed in a Honey Veil～



■ イメージモデルに松木育未さんを起用

「MYHONEY REMEDY」が目指すのは、自然の恵みをそのままに、髪本来の美しさと瑞々しさを引き出すこと。今回、モデルとして多方面で活躍し、内側から溢れるような透明感と、健康的でナチュラルな美しさを持つ松木育未さんの姿がブランドの哲学（OUR PHILOSOPHY）と深く共鳴し、イメージモデルへの起用が決定いたしました。

松木さんの凛とした佇まいとともに、新しく生まれ変わった「MYHONEY REMEDY」の魅力を、より多くの方々へお届けしてまいります。

■ 「MYHONEY REMEDY」のコンセプト

髪に、蜜のヴェール ～Dressed in a Honey Veil～

をコンセプトに



MYHONEY REMEDYが大切にする、

髪と心の心地よい調和。



生はちみつのやさしさで、

髪にそっと、“蜜のヴェール”を纏（まと）う。



あなた（＝大切な人）へ、心地よい余韻を届けます。

MYHONEY REMEDY 2026.6.1 Debut!

■販売概要

発売日： 2026年6月1日

販売チャネル： 取り扱いヘアサロン、MYHONEY公式サイト（会員限定）、MYHONEY表参道本店

ハニーケアシャンプー / ハニーケアトリートメント

ボトルタイプ（195ml/195g）各3,546円（税込3,900円）

レフィルタイプ（1000ml/1000g）各14,182円（税込15,600円）

サシェタイプ（10ml/10g）382円（税込420円）

■ 会社概要

会社名：株式会社MY HONEY

所在地：<本社>鳥取県倉吉市中江298-22

<表参道本店>東京都渋谷区神宮前4-23-6

<横浜>神奈川県横浜市中区元町3-145

取扱商品：完全無添加の生はちみつ商品・オーガニック商品、生はちみつのヘアケア商品ほか

オフィシャルサイト：https://myhoneyjapan.com





■ CREATIVE CREDIT

Model：

Photo / Kyosuke Azuma

Stylist / Kaho Yamaguchi

Hair&Makeup / Aya Murakami

Model / Ikumi Matsuki (LIGHT management.)



Still：

Photo / Shiho Tagashira