東北初出店！不二家の新業態「ペコちゃんmilkyタイム」が、福島駅西口パワーシティピボットに2026年7月3日(金)オープン！また、「ロピア」・「ふくのしま珈琲」の営業時間を一部延長します

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間俊則、以下「LiViT」）が運営する「福島駅西口パワーシティピボット」（所在地：福島県福島市栄町1-1、以下「福島ピボット」）では、「街 人 つなげていく」をコンセプトにリニューアルを進めております。このたび、株式会社不二家（本社：東京都文京区、代表取締役社長：河村宣行）が展開する「ペコちゃんmilkyタイム」を7月3日(金)10:00にオープンいたします。

また、お客さまからのご要望にもお応えし、「食生活(ハート)(ハート)（ラブラブ）ロピア」（以下、「ロピア」）及び「ふくのしま珈琲」の営業時間を一部延長いたします。

さらに、人気の「シーフードレストラン メヒコ」のカニピラフ折詰を販売するPOP UP STOREを期間限定でオープンいたします。

※LiViT（リビット）は、

「Live（暮らす）」＋「Visit(訪れる)」＋「TOHOKU（東北）」からなる当社の愛称です。

１．東北初出店となる「ペコちゃんmilkyタイム」7月3日(金)10:00オープン

ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる不二家の新業態カフェ「ペコちゃんmilkyタイム」がオープンいたします。

店舗情報

店名：ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店

オープン日時：2026年7月3日（金）10:00

営業時間：10:00～20:00

取り扱い商品

・のむmilky（各種）

・プレミアムmilkyソフトクリーム

・milkyパイ（各種）

・milkyドーナツ（各種）

・milkyマフィン（各種）

・ケーキ（各種）

・コーヒー、その他ドリンク

ほか

■「ペコちゃん」と「あかべぇ」がみなさまをお迎えいたします

▲店舗外壁には赤べこをイメージしたペコちゃんたちをデザイン▲（左）「ペコちゃん」 （右）「あかべぇ」

オープン当日の2026年7月3日（金）、「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」オープン記念として、ペコちゃんと、会津の民芸品赤べこから生まれたご当地キャラ「あかべぇ」が登場するイベントを実施します。ペコちゃんとあかべぇによるグリーティングや記念撮影を予定しております。

「ペコちゃん」と「あかべぇ」によるグリーティングや記念撮影を予定しております。

日時：2026年7月3日（金） 各回20分程度

(1)11:00～

(2)13:00～

(3)15:00～

計3回

場所：福島ピボット館内「タリーズコーヒー」前

※状況により、時間の変更やイベントが中止となる場合がございます。

■オープン記念

オープン記念福袋を数量限定販売

『ペコちゃんmilkyタイム Happy Bag』

税込2,525円

【詰め合わせ内容】

・ペコちゃんmilkyタイムトートバッグ

・「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポン券

・ミルキー袋

・ペコちゃんmilkyクッキー 2枚

・milkyラスク詰め合わせ

・ペコちゃんmilkyタイムマグカップ

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

▲詰め合わせ イメージプレゼントキャンペーン

店内商品を税込1,000円以上お買い上げで、

「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店オリジナルステッカー」を1枚プレゼント！

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

▲ステッカー イメージ

■「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」限定商品も登場

オリジナルデザインのアクリルチャーム

赤べこをイメージしたデザインの法被を着用したペコちゃんと、赤べこのオリジナルデザインチャームが初登場。

本店舗限定のアクリルチャームは、福島のお土産にもぴったりです。

「ペコちゃん×赤べこアクリルチャーム」

税込550円

▲アクリルチャーム イメージ酪王カフェオレとのコラボシェイク

福島で人気の「酪王カフェオレ」とのコラボ商品が数量限定で登場！

ミルキーのやさしい甘さを冷たくクリーミーなシェイクで楽しめる「milkyシェイク」が、ふくし福島県「酪王協同乳業」の人気商品「酪王カフェオレ」とコラボレーションしました。酪王カフェオレのコクを活かしたシェイクです。

本店舗でしか味わえない特別な一品は、なくなり次第終了です。お早めにお試しください！

「milkyシェイク（酪王カフェオレ）」

税込600円

■福島駅西口店オープン記念で福島県産「あかつき」を使用したドーナツを全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ/タイム」で販売！

▲milkyシェイク（酪王カフェオレ） イメージ

2026年7月3日（金）より全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ」、「ペコちゃんmilkyタイム」にてトロピカルフェアを開催します。本フェアでは、福島駅西口店のオープンを記念し、福島県産の桃「あかつき」を使用した商品を全国の店舗で販売いたします。暑い夏を乗り切る爽やかな味をお楽しみください。

ふわもち食感のクリーム入りドーナツ

〈milkyクリームドーナツ（福島県産あかつき白桃）〉

ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にやさしい甘さの福島県産あかつき白桃ミルキークリームを詰めました。

「milkyクリームドーナツ（福島県産あかつき白桃）」

税込231円

2026年7月3日（金）より順次発売

※全国のペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイムで販売

２．一部店舗の営業時間を拡大します

３．POP UP STORE 情報

▲milkyクリームドーナツ（福島県産あかつき白桃）イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/265_1_f342706316483d5395ee5acbdd3fd5ca.jpg?v=202606180251 ]▲元祖カニピラフ折詰 イメージシーフードレストラン メヒコ POP UP STORE

シーフードレストランメヒコが期間限定出店！

大人気の元祖カニピラフ折詰を販売いたします

ぜひお立ち寄りください！

期間 2026年7月3日（金）～7月12日（日）

10:00～19:00

場所 福島ピボット館内 「銀だこハイボール酒場」前

※なくなり次第終了となる場合がございます。

福島ピボットでは、2026年内のグランドオープンに向けて、段階的なリニューアル工事を進めております。お客さまには、引き続きご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

「暮らしやすく元気な街に、そして街と人がつながる場所へ」という想いのもと、暮らす方にも、訪れる方にも“あったらうれしい” 空間づくりに取り組み、街の元気につながる施設を目指してまいります。今後の出店情報やオープンキャンペーン等につきましても、順次お知らせいたします。

なお、ご来館の際は公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。みなさまのお越しをお待ちしております。

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間 俊則

事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



※写真・イラストは全てイメージです