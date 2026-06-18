エンタメ・コンテンツ領域の資金調達を加速させる「TCIC Pitch Campus 2026 -Contents Business Acceleration-」採択者7名が決定！

東京コンテンツインキュベーションセンター

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（以下、TCIC）は、コンテンツ関連領域のスタートアップを対象としたアクセラレーション「TCIC Pitch Campus 2026 -Contents Business Acceleration-」の採択者を決定し、プログラムをスタートしました！

プログラム詳細はこちら(https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/news/2037/)

■日本の基幹産業として位置づけられる「エンタメ・クリエイティブ産業」

コンテンツ産業の世界市場は135兆円、日本発海外売上は6兆円規模にまで至っており、今後の日本の基幹産業として、様々なプロダクトとビジネスモデルが生まれています。

本プログラムは、コンテンツビジネスのアイデアを持つスタートアップ起業家／起業準備者等のビジネスモデルブラッシュアップ・ピッチスキル向上等を図り、事業成長を強力にサポートすることで、エンタメ・クリエイティブ産業の基幹産業化に貢献します。

■「TCIC Pitch Campus 2026 -Contents Business Acceleration-」とは

コンテンツ産業で創業し、デットまたはエクイティ資金調達を目指している方に対して、ビジネスモデルのブラッシュアップと投資家向けピッチのスキルアップを向上するための、無料のアクセラレーションプログラム（全6回）です。

各回、コンテンツ分野の専門家であるメンターからフィードバックを受け、最終回のDemo Dayでは、VC・金融機関・コンテンツ事業会社を相手にピッチを実施していただきます。

本プログラムを通して、今後のビジネスコンテストやピッチ等における成功確率を高めるとともに、投資家やコンテンツ事業会社とのマッチング機会を提供いたします。

採択者一覧（氏名五十音順/敬称略）

採択者の皆様より、事業内容の紹介、本プログラムの抱負をいただきました。

「Parallel」（仮）

https://origin-frame.com

株式会社Origin Frame

于 深 氏

Origin Frameは、AI・IP・コンテンツを横断し、人と機械のあいだに生まれる新しい関係を探求するスタートアップです。第一弾サービス「Parallel」は、AIキャラクターを「会話するAI」から「同じ時を共存する存在」へ進化させるサービスです。

独自のCharacter Life Systemにより、人格、生活リズム、状態、記憶、現実世界との接点を統合し、ユーザーがキャラクターと継続的な関係を築く体験を提供します。本プログラムでは、MVP検証と成長戦略を磨き、AI時代の新しいキャラクターIP創出を目指します。

「こそっと」

株式会社ブーストラーダ

勝沼 貴之 氏

「食べログ 3.2」--そのお店に行ってみたいですか？同じお店を、信頼できる友人から「すごく良かったよ」と聞いたら、行ってみたくなりませんか？

「こそっと」は、信頼できる相手にだけ情報を売買できるC2Cプラットフォームを目指しています。公開範囲を自分でコントロールし、【人×情報】の質に向き合いながら、本当に届けたい人だけに知識や体験を共有できる仕組みをつくります。

本プログラムを通じて、この共感の仕組みをさらに磨き、一緒に育ててくださるパートナーや投資家と出会いたいと思っています。

「Alt-Cut Studio（オルトカット・スタジオ）」（仮）

PIE with Films.合同会社

亀山 睦木 氏

「1つのIP（ストーリー）を、映画とショートドラマの2つの形で制作し、それぞれの市場で同時に収益を得ていく」という事業を構想しています。

映画監督として培ってきた「多様な物語をクオリティの高い映画に落とし込む技術」と、広告やショートドラマのディレクターとして得てきた「短い尺の中で魅力的なストーリーを伝える技術」を活かし、より多様な物語を、国内・海外のより多くの人々にしっかり届けていきたいと考えています。

「Playable IP Studio」

NEO SAKURA株式会社

塚中 健介 氏

コンソール／PCゲーム開発で培った実装力とUnreal Engine、独自開発基盤、AI開発ワークフローを活用し、企画初期から“遊べる”高品質なモックやデモを制作します。

ゲーム会社・IPホルダーの開発判断を支援するとともに、企業のプロモーションや事業紹介をインタラクティブ体験へ変換します。

本プログラムでは事業精度を高め、資金調達により優秀なクリエイターを増強し、世界に届く新たなIP創出を目指します。

推し活AIフレンドアプリ「Otaac」

https://www.otaac.me/service/app

Otaac株式会社

浜野 秋仁 氏

24時間365日いつでも「推し」を語れるAIフレンドアプリ「Otaac」を開発、運営しております。このプロダクトで、「推し活」における孤独や情報過多といった悩みを解決し、「推し」に純粋に向き合える世界を実現します。

約2か月の本プログラムを通して、自分たちのプロダクト・事業の可能性、発展性について最大限ブラッシュアップし、また本プログラムのマッチング機会を通じて、資金調達や各種協業にもつなげていきたいと思っています。

「MaiStory」

株式会社FlowersKnives

水木 凛空 氏

「MaiStory」はユーザーの「人生で一度は伝えたい想い」を、生成AIで一本の動画作品にし、創作者を総監督にするためのディレクションシステムです。

ユーザーは原作者・脚本家・絵コンテ・撮影監督などの役割を行き来し、AIに丸投げせず、自分の作家性が宿る一本を完成できます。

本プログラムでは事業計画とピッチを磨き、年内の資金調達と開発の加速、そして10月の正式版公開を目指します。

「ScoreOS」

株式会社WEBB

矢崎 麦 氏

現在の音楽業界では、楽譜管理、書き込み、練習記録、演奏準備、作品共有などが複数のツールや紙媒体に分散しており、非効率な運用が常態化しています。

「ScoreOS」は電子楽譜を起点に、演奏活動に必要な情報を一元管理できる環境を提供し、将来的には音楽制作・流通領域まで含めた統合プラットフォームの構築を目指しています。

本プログラムではピッチを通じて事業戦略を磨き、サービスリリースにつなげたいと考えています。

■プログラム概要

【TCIC Pitch Campus 2026 -Contents Business Acceleration-】

・開催期間：2026年6月15日(月)～7月30日(木)（全6回）

・形式 ：Day1、Day5、Demo Dayはオフライン開催。その他日程はオンライン開催。

(※Day1は開催済)

・会場 ：≪Day1およびDemoDay≫

東京コンテンツインキュベーションセンター(TCIC)

(東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14階)

≪Day5≫

EIGHT（高輪ゲートウェイ駅直結）

(東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH 8F)

・採択数 ： 7社

・詳細 ：https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/news/2037/(https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/news/2037/)

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは

TCICは、コンテンツ・クリエイティブ関連産業に特化した東京都直営の創業・起業支援施設です。コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■『TCIC SPACE』の参加者を募集中！

TCICでは、コンテンツ分野の起業家、クリエイターの方、コンテンツに関わる方などが集う承認制の

Facebookコミュニティを運営しております。

▼詳細・ご参加はこちら

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/tcicSpace/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

https://tsucrea.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

東京コンテンツインキュベーションセンター事務局

住所：〒164-0012 東京都中野区本町2丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14階

担当：伊藤、岩本、若林

TEL： 03-3383-4616

E-Mail：info@tcic.metro.tokyo.lg.jp