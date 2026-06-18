【星のや】フランスの権威あるホテルアワード「Hotel & Lodge Awards 2026」にて2施設が世界の「100 Finalists」に選出。さらに部門別アワードでも入賞

星野リゾート星のや沖縄・特別室ティーダのプール（左） / 星のや富士・キャビン（客室）（右）

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設の中の、海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」（沖縄県・読谷村）および、日本初のグランピングリゾート「星のや富士」（山梨県・富士河口湖町）は、フランスの旅行専門誌『Hotel & Lodge』が主催する「Hotel & Lodge Awards 2026」において、世界の「100 Finalists」に選出されました。さらに部門別アワードにおいて、「星のや沖縄」がウェルネスカテゴリーにて世界第3位、「星のや富士」がHotel Villaカテゴリーにてトップ10（部門入賞）をそれぞれ入賞しました。

「Hotel & Lodge Awards」について

フランスを中心にヨーロッパの富裕層やトラベラーに深く愛読されている有力旅行専門誌『Hotel & Lodge』が主催する、旅行業界でも注目度の高いグローバルホテルアワードの一つです。世界中のラグジュアリーホテルの中から、専門家やジャーナリストによる厳しい審査を経て、その年の最高峰である「100 Finalists（100のファイナリスト）」を選出。さらに「ウェルネス」「ヴィラ」など、旅のスタイルに応じたカテゴリーごとに優れたホテルを表彰しています。

ウェルネスカテゴリー世界3位：星のや沖縄（沖縄県・読谷村）

沖縄の自然の力を取り入れたメニューを楽しむスパ

【選定理由】

世界的な健康長寿地域「ブルーゾーン」の一つである沖縄の、文化と自然に深く没入する「ホリスティックな琉球リトリート」の理想的な環境として高く評価されました。全室が海へと開かれた圧倒的なロケーションに加え、豊かな自然に包まれるスパ、温水インフィニティプール、心身の緊張を解放し活力へと導く多彩なウェルネスプログラムの融合が受賞の決め手となりました。

【ウェルネスを体験するプログラム】

「沖縄ブルーゾーン滞在」

アジアで唯一のブルーゾーンに認定された沖縄の環境を活かし、先人の教えや習慣から人生100年時代の豊かなライフスタイルや“生きがい”を学ぶ3泊4日のプログラム。

（詳細はこちらから。https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa/sp/bluezonestay/）

「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」

オーシャンフロントの客室で、豊かな自然と伝統文化を通じて自らを養う、通年販売の深層リトリートプログラム。

（詳細はこちらから。https://drive.google.com/file/d/1h285EpxPEX_OQ2ptMJu0btefCNJw9ldb/view?usp=sharing）

Hotel Villaカテゴリー トップ10：星のや富士（山梨県・富士河口湖町）

雄大な河口湖の絶景が楽しめるキャビンテラス

【選定理由】

建築家・東 利恵氏が手掛けた、ミニマルで洗練された客室（キャビン）が「ヴィラの概念を再定義した」と評価されました。自然へと開かれた望遠鏡のように設計されたキャビンからは、雄大な河口湖の絶景が美しく切り取られます。また、自然を間近に感じられる「クラウドテラス」での滞在や、富士北麓の食材や食文化を、グランピングならではの調理法で味わうコース料理「ガストロノミック・ワイルド」が、ゲストを本質的な癒やしへと導くと称賛されました。

【客室や食事を楽しむプログラム】

「森のウェルネスひとり旅」

富士北麓の自然に癒やされる2泊3日のプログラム。森でのサイクリングやインルームスパ、山麓の豊かな食材を使った美食を通じ、日々の緊張から解放され心身ともにリフレッシュする体験を提案します。

（詳細はこちらから。https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/sp/hitoritabi/）

■星のや沖縄

海に沈む夕日を臨むインフィニティプール

海と共に暮らす、琉球文化を昇華させた「グスクの居館」。沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォー

ル」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室や沖縄文化を体験する道場が広が

る、沖縄の贅沢を集めた、海岸線に沿うリゾートです。

所在地 ：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村儀間474

電話 ：050-3134-8091(星のや総合予約)

客室数 ：100室・チェックイン:15:00/チェックアウト:12:00

料金 ：1泊 170,000円～(1室あたり、税・サービス料込、食事別)

アクセス：那覇空港から車で約1時間(空港リムジンバスあり<有料>)

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa/

■星のや富士

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」

河口湖を望む丘陵に溶け込むように建つ、日本初のグランピングリゾート* 。焚き火を眺めながら過ごすひと時、広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事、自然の中で身体を動かす爽快感。常に屋外で快適に過ごせる環境の中、四季を通して新しい価値を提供します。

* 2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査 自社調べ

所在地 ：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：40 室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊147,000 円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖 IC から車で約 20 分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化を繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生20周年を迎え、2026年6月に重要文化財を活用した「星のや奈良監獄」を開業。2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/