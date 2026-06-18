登録者13万人の人気YouTuber受験指導専門家「にしむら先生」監修！入試で落とせない重要事項を確実にマスターできる『中学入試 自由自在 頻度順試験に出る 一問一答』（社会/理科）が新登場!

株式会社増進堂・受験研究社『中学入試 自由自在 頻度順試験に出る 一問一答』 社会／理科

●チャンネル登録者数13万人の人気YouTuber受験指導専門家「にしむら先生」監修！

●最新の中学入試問題を分析し、重要度・頻出度をランキング表示

●「穴埋めタイプ」「文章タイプ」2種類の一問一答で知識を確実に定着

●入試で差がつく！記述・思考力問題も収録。（思考力問題は理科のみ）

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、登録者数13万人の人気YouTuber受験指導専門家「にしむら先生」監修、中学入試で落とせない重要事項や用語を確実に定着できる『中学入試 自由自在頻度順試験に出る 一問一答』（社会／理科）を2026年6月23日より発売いたします。

中学受験を検討しているけれどなかなか暗記できない、何から覚えたらいいかわからないという小学生のために、入試で落とせない社会／理科の重要事項を一問一答で確実にマスターできる問題集！試験によく出る順がわかるランキング付きだから目的や時期に合わせて効率よく学習できます。

●最新の入試を分析！試験によく出る問題がひと目でわかります。

近年の国立・私立中学の入試問題を分析し、各章・単元・問題に重要度・頻出度ランキングを表示。難関校～中堅校志望者や、これから挽回したい受験生まで目的や時期に合わせて効率的に学習できます。

〈例えば…〉

・難関校志望：基礎固め・弱点のあぶり出し

・中堅校志望：落とせない問題を確実にマスター

・今からスタートする受験生：短期間で一定の知識を獲得できる

●2種類の一問一答問題で確実に暗記・定着

１.穴埋めタイプの「図表check」と「年表check」で重要語句を確認（年表checkは社会のみ）

２.文章タイプの「重要問題check」で理解を深め、知識を確実に定着させます。

●入試で差がつく！記述力・思考力も強化できる

社会では各単元の最後に「記述力UP！」を、理科では特集ページの「実力Plus！」に入試によく出る記述問題や思考力問題をまとめています。中学入試に向けて押さえておきたい記述力・思考力の強化もできます。

【社会】各単元最後のページに、記述問題を出題。

【理科】は記述力と思考力を養成する問題を、見開きページに集約。

●持ち運びしやすいコンパクトなB6サイズ

塾や習い事など、外出時のスキマ時間にも活用できます。「消えるフィルター」を使って何度も問題にチャレンジしていくうちに重要事項が定着していきます。

暗記に便利な「消えるフィルター」つき

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

『中学入試 自由自在 頻度順試験に出る 一問一答』 社会/理科

判型：B6判

社会 224ページ／理科 192ページ

発売予定日：2026年6月23日

定価： 1,210円（税込）

■書籍の詳細はこちら

「中学入試 自由自在頻度順試験に出る 社会一問一答」

https://www.zoshindo.co.jp/elementary/705/9784424705017.html

「中学入試 自由自在頻度順試験に出る 理科一問一答」

https://www.zoshindo.co.jp/elementary/705/9784424705024.html

■保護者向け教育情報サイト「manavi」

これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。

国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

■本件に関する取材およびお問合せ先

株式会社増進堂・受験研究社

担当：経営管理部 広報・マーケティング課 山本

E-mail：info@zoshindo.co.jp