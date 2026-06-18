快挙！洋菓子のコロンバン主催「全国いちご選手権」で“あまりん(R)”が5連覇達成！

株式会社コロンバン

洋菓子の製造と販売を行う株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎、以下：コロンバン、URL：https://www.colombin.co.jp/）は、6月16日（火）に明治記念館（東京都）にて「第5回 お客様が選ぶ！！全国いちご選手権」の表彰式を開催し、埼玉県秩父市のただかね農園が栽培する「あまりん(R)」が5連覇を達成したことを発表いたしました。

全国から集まった丹精込めて育てられたいちごの中から、最高の栄誉に輝いた「あまりん(R)」。表彰式には、ただかね農園を運営する株式会社TAKANO代表 高野宏昭様が登壇し、過去の苦難を周囲の支えで乗り越えたことへの感謝を述べるとともに、化学農薬に頼らない栽培や地域の有機資源を活かした堆肥づくりなど、品質と美味しさにこだわり農業の本質を追求し続ける強い想いが語られました。

(左から)コロンバン代表取締役会長 小澤俊文、ただかね農園 高野宏昭様、奈美子様記念撮影第5回 お客様が選ぶ！！全国いちご選手権 結果

第1位 あまりん(R)（埼玉県・ただかね農園）

第2位 おおきみ（宮崎県・大野農園）

第3位 紀の香（和歌山県・前田農園）

販売した8種のいちごのワッフルお客様が選ぶ！！全国いちご選手権とは

2026年2月4日から2月15日までの12日間、京王百貨店新宿店に期間限定オープンしたフルーツワッフル専門店「Waffle Palette -ワッフルパレット-」の特別企画です。全国各地から20種以上のいちごを取り寄せ、品種・産地・大きさにこだわり、コロンバンが自信をもっておすすめする8種を厳選し、ワッフルに仕立てました。今回の表彰式では、催事期間中の「販売個数」から総合順位を決定し、ベスト3を発表いたしました。

「Waffle Palette-ワッフルパレット-」店舗

本表彰式では、優勝および上位入賞を果たした「あまりん(R)」「おおきみ」「紀の香」を贅沢に使用した豪華スイーツを初お披露目いたしました。これらのスイーツは、2027年1月よりコロンバン原宿サロンおよび一部直営店にて、期間限定で販売予定です。

コロンバンの大野テクニカルプロデューサーがスイーツを紹介お披露目したスペシャルスイーツ「第5回 お客様が選ぶ！！全国いちご選手権」スペシャルスイーツ

「第5回 お客様が選ぶ！！全国いちご選手権」で優勝・上位入賞を果たした「あまりん(R)」「おおきみ」「紀の香」を贅沢に使用したこだわりの逸品です。2027年1月下旬から、コロンバンのサロンおよび各ショップにて販売いたします。

アフタヌーンティー あまりん(R)SPセット <コロンバン原宿サロン限定>

【上段】 あまりん(R)を使用したスイーツ

・あまりん(R) ショートケーキ

・あまりん(R) ロマノフ

・あまりん(R) マカロン

・あまりん(R) タルト

・全粒粉スコーン

【中段】 おおきみ・紀の香を使用したセイボリー

・おおきみと鴨ロースト～はちみつ赤ワインビネガー～

・紀の香とリコッタチーズのサラダ

・キッシュ（野菜）

【下段】 おおきみ・紀の香を使用したセイボリー

・おおきみのブルスケッタ

・紀の香とサーモンのカルパッチョ

・オニオンスープ～自社農園で収穫した玉ねぎを使用～

【SPデザート】

・3種いちごパフェ

（あまりん(R)・おおきみ・紀の香を使用した特別で貴重なパフェ）

＊「2段」は【上段】【中段】【SPデザート】です。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2027年1月下旬～3月15日（月）

プレミアム クイーン ショートケーキ＆プレミアム クイーン ロールケーキ

プレミアム クイーン ショートケーキ

今回のショートケーキは丸いドーム（ズッコット型）を使い、あまりん(R)いちごと乳脂肪40％のホイップクリームと、ソフト感と風味豊かな当社伝統のスポンジ生地でふわっととろけるショートケーキに

仕上げました。

ズッコット（zuccotto）とは、イタリア・フィレンツェの伝統菓子でルネサンス期に誕生したセミフレッドを用いたケーキです。聖職者の被る帽子が名前の由来です。

プレミアム クイーン ロールケーキ

ソフトなロール生地に生クリームのホイップクリームを全体に厚く塗り、あまりん(R)ホールを贅沢に巻き込みました。仕上げに、あまりん(R)とチョコレートのティアラで飾り、金箔、青金ゴールドでプレミアムなロールケーキに仕上げました。

販売予定店舗：原宿スイーツ、その他直営店舗にて販売予定

販売期間：2027年1月下旬～3月15日（月）

株式会社コロンバン

宮内省大膳寮員を拝命した創業者「門倉國輝」が、1924年に創業した日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーです。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案、今では一般的なものとなったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させました。コロンバンは、2024年に創業100周年を迎えました。創業以来の歴史と伝統を守りつつ、新しい時代の変化も取り入れ、お客様に感動していただける商品とサービスを提供してまいります。

コロンバン原宿サロン

【会社概要】

商号：株式会社コロンバン

所在地：東京都中央区銀座8-17-5

代表：代表取締役社長 阿部 二郎

創業：1924年（大正13年）3月

設立：1948年（昭和23年）9月

事業内容： 洋菓子製造・販売／喫茶室(サロン)の運営／不動産賃貸(渋谷コロンバンビル他)／養蜂及び関連商品の製造・販売

公式ホームページ ： https://www.colombin.co.jp/

公式Instagram： @colombin1924_official