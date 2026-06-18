【CIBONE】発足15周年を迎えるジュエリーブランド GIFTEDによる個展「ALTER SPUR」をCIBONE（表参道）にて開催

株式会社ウェルカム

2026年6月27日（土）より、ジュエリーブランド GIFTEDによる個展「ALTER SPUR」をCIBONE（表参道）にて開催いたします。

GIFTEDは、デザイナー・増崎啓起によって2011年に設立されたジュエリーブランドで、ヴィンテージジュエリーや民芸品に見られる構造や様式を参照しながら、異なる価値観や文脈を横断し、新たな普遍性を備えたジュエリーを追求しています。

本展のタイトル「ALTER SPUR」は、「変化」や「逸脱」を意味する“ALTER”と、「突出」「分岐」「派生」を意味する“SPUR”を組み合わせた本展のための造語です。ブランドがこれまで積み重ねてきた造形や思想を継承しながらも、その枠組みを意識的に更新し、新たな方向へ展開していく現在地を象徴しています。

IMPLOSION SPUR CHAIN BRACELET_RO_τ3.5_M \456,500円（税込）（左）IMPLOSION SPUR DOUBLE RING_SVPV_#17 \640,200（税込）（右）IMPLOSION SPUR DOUBLE RING_SV \78,100（税込）

展示では、新たなチェーンシリーズ「IMPLOSION SPUR CHAIN」をはじめ、その構造から派生したダブルリング、アップデートされたリングやネックレス、新たなモチーフのペンダントなどを発表。ブランドの代表的なシリーズを軸にしながら、よりエッジの効いた造形や新たな解釈を加えたコレクションをご覧いただけます。

ARCHE RINGシリーズ \276,100～\546,700（税込）（左）MISSING LIGHT NECKLACE_L \157,300円（税込）（右）INVOLTA NECKLACE_L_SV \137,500（税込）

GIFTEDにとって2026年は、20周年へ向けた新たなフェーズの始まりでもあります。長年培ってきた独自の造形言語を保ちながらも、その輪郭を少しずつ変形させ、新たな表現へと接続していく試み。その変化の痕跡を示す展示として、「ALTER SPUR」を開催いたします。

＜ブランドプロフィール＞

GIFTED（ギフテッド）

1983年生まれ。増崎啓起によるジュエリーブランド。1999年より国内ジュエリーブランドの職人としてキャリアをスタートさせる。2001-05年専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジにて故・中村隆一郎に師事、コンテンポラリージュエリーを学ぶ。同校を卒業後、国内外のギャラリーやミュージアムでの作家活動を経たのち2009年にオランダのヘリット・リートフェルト・アカデミーのジュエリー科へ入学、1ヶ月で中退。帰国後、2011年より自身とジュエリーの最初の接点であった90年代のシルバーアクセリームーブメントを背景に商業的な領域におけるジュエリーやファッションの文脈に回帰しGIFTEDを設立。数十年に渡って流通し続けるヴィンテージや民芸品としてのジュエリーにおける構造や様式を包括的に参照し、複数の異なる価値観を調和あるいは脱構築することにより現代における新たな普遍性を備えたジュエリーを追求している。

JEWELRY EXHIBITION “ALTER SPUR”

GIFTED

会期：2026年6月27日（土）～ 7月20日（月・祝）

時間：11:00～20:00

場所：CIBONE（東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F）

東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線 表参道駅A1出口より徒歩4分

東京メトロ千代田線/副都心線 明治神宮前＜原宿＞駅4番出口徒歩3分

増崎啓起氏在廊日：

6月27日(土)、28日(日) 12:00-19:00

6月29日(月) - 7月3日(金) 15:00-19:00

7月4日(土)、5日(日) 12:00-19:00

GIFTED：https://www.giftedofficial.jp/

About CIBONE

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00 - 20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）



CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30 - 20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）



CIBONE Brooklyn (NY)

ADDRESS 50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

OPEN 11am - 8pm

WEB SITE

http://www.cibone-us.com/



CIBONE ONLINE STORE

https://www.cibone.com/new.html