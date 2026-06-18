株式会社STAR Collection

神戸電鉄株式会社（本社：兵庫県神戸市、以下「神戸電鉄」）、株式会社STAR Collection（本社：東京都渋谷区、以下「STAR Collection」）、CraCrate 創創文化テクノロジー株式会社（本社：台湾台北市、以下「CraCrate（クリクリート）」）は、このたび、地域・沿線・デジタルコンテンツを掛け合わせた新たな価値創出を目指し、3者によるコラボレーションを開始することをお知らせいたします。

本取り組みは、神戸電鉄が有する沿線ネットワークや地域接点、STAR Collectionが培ってきたバーチャル音楽IP・ライブ演出・コミュニティ形成の知見、そしてCraCrateが展開する文化観光プラットフォーム「Hanaline」を活用することで、地域資源と沿線体験をつなぐ新しい観光価値の創出を目指します。3社はそれぞれの強みを生かし、リアルとバーチャル、地域とエンターテインメントを横断する企画を通じて、沿線の魅力発信、新たなファン接点の創出、そして継続的な話題形成を目指してまいります。

コラボレーションの背景

近年、地域活性化や観光振興の分野においては、従来型の情報発信に加え、SNS・動画・ライブ配信・バーチャルコンテンツなどを活用した、より体験性の高いコミュニケーションの重要性が高まっています。こうした中、神戸電鉄の持つ地域に根差した移動インフラ・沿線資産と、STAR CollectionおよびCraCrateが持つデジタル時代に適した表現力・企画力・発信力を掛け合わせることで、沿線の新たな魅力を国内外へ発信し、より多くの方に神戸電鉄沿線の価値を届けられると考え、今回の協業に至りました。

主な取り組み内容（予定）

本コラボレーションでは、以下のような施策を予定しています。

１.神戸電鉄沿線の魅力を発信するオリジナルコンテンツの企画・制作

２.バーチャルアーティスト／キャラクター／クリエイティブを活用したプロモーション施策の展開

３.リアルとデジタルを連動させたイベント、キャンペーンの実施

※実施内容・実施時期の詳細については、決定次第あらためてお知らせいたします。

本取り組みにおける各社の役割

・神戸電鉄は、地域に根差した鉄道事業者として、沿線資源や顧客接点を生かし、本コラボレーション全体の社会実装・情報発信のハブとしての役割を担います。

・STAR Collectionは、バーチャル音楽IPの開発・ライブ体験設計・アーティストプロデュース・デジタル上でのファンコミュニケーション設計などの知見を生かし、企画全体のエンターテインメント性と発信力の向上を担います。

・CraCrateは、文化観光プラットフォーム「Hanaline」を通じて、多言語音声ガイドやインタラクティブな沿線体験の設計・運営を支援し、本コラボレーションにおける観光体験のデジタル化を担います。今後の展開3社は今後、本コラボレーションを通じて、沿線を舞台とした新しい体験価値の創出に取り組むとともに、地域・交通・エンターテインメント・デジタル表現を横断する先進事例の構築を目指してまいります。

また、単発企画にとどまらず、継続的な情報発信や共創の機会づくりを通じて、ファン・沿線利用者・地域関係者との接点拡大を図ってまいります。

神戸電鉄株式会社

所 在 地：兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号

事業内容：鉄道事業、不動産事業、保育事業、健康事業、介護事業

公式サイト：https://www.shintetsu.co.jp/

私たちは、日々の移動や暮らしを支える存在として、すべてのお客様に「安心」「安全」「快適」を提供することを目指しています。今回の協業では、STAR Collection様の企画創造力・発信力と、CraCrate様の多言語に対応した体験設計力を掛け合わせ、沿線の魅力をより広域に発信し、地域活性化に取り組みます。

株式会社STAR Collection

所 在 地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

事業内容：アーティストマネジメント、バーチャル音楽IP開発、ライブ体験制作、ワールド構築、配信公式サイト：https://www.starcollection.mu/ja/

私たちは、音楽・バーチャルライブ・コミュニティを通じて、人の心を動かす新しいエンターテインメントの可能性を広げてきました。今回のコラボレーションでは、神戸電鉄様の持つ地域との強い接点と、CraCrate様のクリエイティブ力を掛け合わせることで、リアルとデジタルを横断した、記憶に残る取り組みを実現してまいります。

CraCrate Inc.

所 在 地：台湾台北市南港区東新街170巷13-1号3階

事業内容：AI文化観光プラットフォーム「Hanaline」の開発・運営、観光DX支援、デジタル観光体験サービスの提供

公式サイト：https://www.hanaline.com

私たちは、文化観光プラットフォーム「Hanaline」を通じて、地域の文化・観光資源を、多言語ガイドやインタラクティブ体験へと変換する取り組みを行っています。今回の協業では、神戸電鉄様の沿線資源と、STAR Collection様のエンターテインメント表現を掛け合わせ、新しい沿線観光体験の可能性を発信してまいります。