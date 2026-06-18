ジャイアント馬場が表紙のプロレス専門誌『Gスピリッツ』vol.80は６月24日（水）発売

辰巳出版株式会社

・内容紹介

今号では、久々に団体としての全日本プロレスを特集で取り上げてみた。

72年8月に日本プロレスを退団したジャイアント馬場は、同年10月に新団体を旗揚げ―― 。王道の軌跡を丹念に辿ってみると、やはりまだまだ知られざるエピソードが出てきた！

“王道の番人”渕正信が総帥・ジャイアント馬場を語り尽くすどういう経緯でジャンボ鶴田と藤波辰爾は合同練習を敢行したのか？

名誉レフェリーの和田京平氏が「王道のレフェリング」を詳細に解説木原文人リングアナウンサーが「元子・全日本」の２年間を回想代理人・武藤敬司から見たグレート・ムタのWCW時代とは？力道山連載は、いよいよ最終回。日本プロレスの第二次黄金時代を総括ザ・グレート・カブキが「高千穂明久のアメリカ武者修行」を振り返るJBエンジェルスの山崎五紀が２度にわたるWWF遠征を述懐“黒豹仮面”エル・パンテーラのライフストーリーを紐解く

・目次

［特集］

王道の軌跡

―昭和・平成の全日本プロレス

［回想］

渕正信

川野辺修

和田京平

木原文人

［インタビュー］

ザ・グレート・カブキ

回想―高千穂明久のアメリカ武者修行

【前編】UNヘビー級王座が誕生した日

武藤敬司

「外国人レスラー」と「海外のプロレス」を語る【中編】

山崎五紀

「全女のプロレス」とは何か？【後編】

［連載］

第二次黄金時代の力道山

【最終回】猪木との師弟タッグが見送られた理由とは？

［アリーバ・メヒコ］

エル・パンテーラ

まだまだ元気な黒豹仮面の

知られざる経歴と輝かしい実績

【前編】女子プロバスケットボール応援キャラ

［原悦生の格闘写真美術館］

第80回「1987年」

・商品概要

書名：G SPIRITS vol.79（タツミムック）

刊行日：2026年３月25日

判型／頁数：A４／112ページ

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

刊行：辰巳出版株式会社

ISBN：978-4777833405

公式HP：http://gspirits.jp/

公式X：https://x.com/g_spirits

公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/

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・Gスピリッツ書籍シリーズも好評発売中！

専門誌『Gスピリッツ』に掲載された武藤敬司の証言を一挙収録！ ザ・グレート・カブキ、ケンドー・ナガサキ、カズ・ハヤシ、タイガー服部レフェリーとの対談も加えた充実のアンソロジーシリーズ第３弾！ 平成・新日本プロレス黄金期を振り返る本書のための新録インタビューも追加掲載！

・目次

武藤敬司が“ヤングライオン”だった時代

武藤敬司×ケンドー・ナガサキ

「ムタ誕生前夜」と「ＳＷＳ引き抜き未遂」

月曜夜８時のスペース・ローン・ウルフ

”悪の化身”グレート・ムタの誕生

武藤敬司×ザ・グレート・カブキ

父親から息子に受け継がれたもの

「闘魂三銃士」と「平成・新日本プロレス黄金期」

新日本プロレス時代の“悪の化身”

追悼―“獄門鬼”マサ斎藤との思い出

武藤敬司×カズ・ハヤシ

新生・全日本プロレスの10年間

全日本プロレス～W‐１時代の“悪の化身”

回想―“破壊王”橋本真也との再会と別れ

武藤敬司×タイガー服部

2023年２月21日、蝶野正洋戦で引退

戦評―アントニオ猪木vsモハメド・アリ

戦評―“昭和の巌流島”力道山vs木村政彦

・商品概要

書名：Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇（G SPIRITS BOOK vol.22）

刊行日：2026年3月6日

判型／頁数：A５／232ページ

定価：2,310円（本体2,100円＋税）

刊行：辰巳出版株式会社

ISBN：978-4777833443

公式HP：http://gspirits.jp/

公式X：https://x.com/g_spirits

公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/

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