【WebX2026】大阪府が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、大阪府が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼大阪府 について

大阪府は、大阪市とともに、行政機関、経済界、各種団体等で構成する国際金融都市OSAKA推進委員会において、2022年３月に「国際金融都市OSAKA戦略」を策定し、「経済の血液」とも言われる金融機能の強化を図り、大阪・関西経済の成長・発展に向けた柱とするため、独自の個性・機能を持つ国際金融都市の形成をめざしています。

2026年から2030年を第二期活動期として、第一期の取組みを土台に、万博レガシー（先端技術の社会実験、海外との交流、金融サービスの実証等）の活用やデジタル金融の発展を踏まえ、オール大阪で取組みを深化させてまいります。

国際金融都市OSAKA ポータルサイト：https://global-financial-city-osaka.jp/

国際金融都市OSAKA 公式X（旧Twitter）：https://x.com/fincity_osaka

国際金融都市OSAKA 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/global-financial-city-osaka/

▼コメント

昨今、社会経済全体のデジタル化が進む中、ブロックチェーン技術の活用を含め、金融のデジタル化が加速しており、『ブロックチェーン上で、暗号資産等のトークンを媒体として「価値の共創・保有・交換」を行う経済』であるWeb3は、国際金融都市の実現をめざす大阪にとって親和性が高いと考えられます。

ブース出展を通じて大阪の取組みをPRし、国内外の金融系外国企業やフィンテック企業、投資家等とのネットワークを構築し、金融イノベーションの促進を図ることで、大阪のさらなる飛躍につなげます。

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/LnPQs)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/K4qej)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com