【豊橋の発酵文化×スペシャルティコーヒー】創業約600年の種麹メーカー「糀屋三左衛門」とコラボした夏季限定ドリンク「AMAZAKE〈甘酒〉コーヒーゼリーラテ」を発売

株式会社イデアル・アトレ夏季限定「AMAZAKE〈甘酒〉コーヒーゼリーラテ」（左）と、使用する糀屋三左衛門の甘酒「orise」（右）

株式会社イデアル・アトレ（本社：愛知県豊橋市）は、運営するコーヒーロースタリー「Green Hills Coffee Roaster's & Lab.（グリーンヒルズ コーヒー ロースターズ ラボ）」にて、室町時代から種麹づくりを続ける種麹メーカー・株式会社糀屋三左衛門（本社：愛知県豊橋市）とのコラボレーションによる夏季限定ドリンク「AMAZAKE〈甘酒〉コーヒーゼリーラテ」を、2026年6月15日（月）より発売いたします。

開発の背景 ―「コーヒーを通じて、地域の魅力を発信する」

2026年4月の開業以来、Green Hills Coffee Roaster's Lab.は「コーヒーを通じて地域の魅力を発信する」をテーマの一つとして掲げてきました。

豊橋をはじめとする三河地方には、味噌・醤油・みりんなど、古くから豊かな醸造・発酵の文化が根付いています。その中心にある「麹」の魅力を、コーヒーという新しい切り口で表現できないか――そんな想いから、今回の企画は始まりました。

コラボレーションのお相手は、室町時代の創業から約600年にわたり種麹づくり一筋に歩み、現在は豊橋の地で全国の醸造蔵を支える種麹メーカー・糀屋三左衛門。約600年の発酵の知恵と、創業30年を超える当社のコーヒーへのこだわりが出会い、それぞれの個性を活かした新しい味わいが生まれました。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179620/table/5_1_ad81231d106d71d9db3c8fdbf7126384.jpg?v=202606180251 ]

※原材料がなくなり次第、販売を終了する場合があります

■ 自家製コーヒーゼリーを使用

店内で手作りしたコーヒーゼリーを使用。

スペシャルティコーヒーの豊かな香りとほろ苦さを、食感とともにお楽しみいただけます。

■ 濃縮甘酒と麹ミルクによる、砂糖不使用の自然な甘み

糀屋三左衛門の濃縮甘酒とバリスタ用麹ミルクを使用。

砂糖を一切加えず、麹がお米から引き出した本来のやさしい甘みを活かしています。

■ エスプレッソとの調和

「Modbar」で抽出したエスプレッソのほろ苦さと、甘酒のまろやかな甘みが重なり合い、後味はすっきり。デザート感覚でも楽しめる、夏にぴったりの一杯です。

販売店舗・ご注意

販売店舗:Green Hills Coffee Roaster's Lab.（愛知県豊橋市牛川通3丁目14-14）

営業時間:日・月・水・木 9:00～17:00/金・土 9:00～18:00(火曜定休)

※夏季限定商品のため、原材料がなくなり次第、販売を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

今後の展開

Green Hills Coffee Roaster's Lab.では、今後も地域の生産者や事業者との連携を通じて、コーヒーの新しい楽しみ方を提案してまいります。地域に根付く食文化や技術を「コーヒー」という切り口で発信し、豊橋ならではの魅力を全国に届けていくことを目指します。

本件に関するお問い合わせ先

グリーンヒルズコーヒーロースターズラボ

TEL：0532-39-5533

住所：愛知県豊橋市牛川町字中郷74-1

受付時間：平日10：00～16：00

担当：兵藤・岩原