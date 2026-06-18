【大阪マリオット都ホテル】「夏いちご」が主役のアフタヌーンティーが登場。甘酸っぱさを引き立てるセイボリーとスーパーフードを取り入れたデセールで、夏の美味とウェルネスを楽しむひとときを

株式会社近鉄・都ホテルズ夏いちごのアフタヌーンティー

夏いちごのフレッシュな酸味と香りを存分にご堪能いただける、期間限定のアフタヌーンティーです。最初にお出しするウェルカムスイーツ「夏いちごのアサイーボウル」は、お好みではちみつやフレッシュな夏いちごと一緒にお召し上がりください。同じプレートに添えた「全粒粉スコーン」にディップすると、アサイーのコクとスコーンの香ばしさが重なり、異なる風味をお楽しみいただけます。続くセイボリーは、夏いちごの甘酸っぱさを引き立てるメニューをご用意。スパイスを利かせた「夏いちごのニース風サラダ」や「スパイシービーフのタコス 夏いちごのピクルス添え」など、果実の爽やかな風味とスパイシーな味わいが調和するラインナップです。デセールには、さまざまなスーパーフードと夏いちごを組み合わせた、個性豊かな品々が並びます。食物繊維が豊富なココナッツをまとわせた「夏いちごとココナッツのショートケーキ」や、プチプチとした食感が楽しいチアシードを合わせた「夏いちごとチアシードのクラフティ」など、暑さに負けない美味しさとウェルネスを感じる特別なひとときをお過ごしください。

メニュー内容

【ウェルカムドリンク】

・Açai Fizz

【ウェルカムスイーツ】

・夏いちごのアサイーボウル

・全粒粉スコーン（夏いちごのコンフィチュール / クロテッドクリーム）

【セイボリー】

・夏いちごとクリームチーズのフリット

・夏いちごのスープ

・夏いちごのニース風サラダ

・スパイシービーフのタコス 夏いちごのピクルス添え

・カツオのマリネ

・ジャークチキン 夏野菜サルサ

【デセール】

・夏いちごとココナッツのショートケーキ

・夏いちごとキヌアのグラノーラ・バー

・夏いちごのクレームダンジュ

・夏いちごとチアシードのクラフティ

・夏いちごとクコの実の杏仁プリン

・夏いちごのチョコレートディップ

・夏いちごのクリーム・ベニエ

【ドリンク】

HARNEY＆SONS 紅茶を含む専用リストの中からお好きなものをお選びください。

ウェルカムドリンクウェルカムスイーツ

セイボリーデセール

実施概要

【場 所】19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）

【提供期間】2026年7月1日（水）～ 9月30日（水）

【提供時間】11：30 ～ 17：00（120分制） ※営業時間 10：00 ～ 20：00

【料 金】7,000円

LOUNGE PLUS開放的な空間と景色が楽しめる

詳細はこちら :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/lounge/menu/60059/

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約（受付時間 10：00～19：00）

一般：0120-611-147

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15％）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。

公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

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