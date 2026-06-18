6月18日本日「ホリエモンAI クチコミ」を公開、店舗向けGoogleMapクチコミ返信支援サービス

ホリエモンAI学校株式会社

企業向けAIコンサルを提供するホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、2026年6月18日、店舗向けGoogleクチコミ返信支援サービス「ホリエモンAI クチコミ」を公開しました。

「返信しなきゃ」と思いながら放置されるGoogleクチコミ問題をAIで解決してまいります。

ホリエモンAIクチコミ

https://meo.horiemon.ai/

画像１：ホリエモンAIクチコミウェブサイトのスクリーンショット

提供の背景

AI研修サービスホリエモンAI学校の提供を通じて、複数の飲食店やクリニックから「GoogleMapに届いたクチコミへの返信対応に困っている」という相談がございました。

時間がなくてついつい返信できない、返信文を考えるのが大変、中傷だった場合に精神的にダメージを受けて引きずってしまう、トラウマでもうクチコミを見るのも怖い、など、GoogleMapのクチコミは集客につながると評価しつつも、返信対応には課題があることがわかりました。

お店の文体に合わせて返信案を自動生成。無料で3件まで体験可能

「ホリエモンAI クチコミ」は、GoogleビジネスプロフィールをAIが巡回し、新しく届いたクチコミを毎時チェック。業種、文体、自称、お客様の呼び方などを設定することで、お店らしい言葉遣いの返信案をAIが自動生成します。店舗側は下書きを確認し、必要に応じて編集して送信するだけです。

※自動投稿ではなく、あくまで下書きを提供するサービスになります

主な機能

1. Googleクチコミの返信案をAIが自動生成

Googleビジネスプロフィールに届いたクチコミに対し、AIが返信案を作成します。星評価や投稿内容に応じて、自然で丁寧な文章を下書きします。

2. お店ごとの文体をカスタム

業種、文体、自称、お客様の呼び方などを設定可能。チェーン店のような均一なトーンから、個人店らしい温かい言い回しまで、店舗ごとの雰囲気に合わせられます。

3. 返信モードは3種類

「オフ」「下書きのみ作成」「返信」の3モードを用意。最初はAIが下書きだけ作り、人が確認して送る運用から始められます。

4. 多店舗管理に対応

複数店舗を1画面で管理可能。メンバー招待や、オーナー・編集者・閲覧者などのロール設定にも対応しています。

5. 毎時クチコミをチェック

新しいクチコミを毎時自動で取得し、返信漏れや確認漏れを防ぎます。

料金

無料体験では、クレジットカード登録不要でクチコミ3件まで返信案を生成できます。

月額プランは月額2,980円（税込3,278円）。年払いは29,800円（税込32,780円）です。

PC、タブレット、スマホ、対応

想定利用シーン

飲食店では、来店後の好意的なクチコミに対して素早く感謝を伝え、再来店につなげることができます。美容室やサロンでは、接客や施術への感想に対し、店舗らしい言葉で返信できます。クリニックや整体院など、返信文面に慎重さが求められる業種でも、AIの下書きを人が確認・編集してから送ることで、負担を軽減しながら丁寧な対応を継続できます。

※自動投稿ではなく、あくまで下書きを提供するサービスになります

店舗経営の「地味だけど重要な仕事」をAIが肩代わり

昨今AIが話題になっていますが、チャッピーが返信してくれるだけでAIは人間の仕事を代替してくれてはいないように見えます。今回のホリエモンAIクチコミは、飲食店やクリニックの「課題」から生まれました。人間が困っていることがあって、AIが代わりに仕事をして解決してくれる。これが当社の考えるAI活用です。

「俺でも作れる」「お金を取るのか」というお声もあるかもしれませんが、日本人の100%が自分でAIエージェントを作れるわけではありませんし、面倒な仕事は我々やAIにお任せいただいて、本当に大事にお仕事に集中していただいた方が良いかと思っております。まずは無料で３件分お試しください。

今後も、「地味だけど重要な仕事」をAIさんに肩代わりしてもらえるサービスを提供してまいります。

「地味だけど重要な仕事」のお困りごとアイデア募集中

今後も、ホリエモンAI〇〇というブランドで、人間が困っている「地味だけど重要な仕事」をAIが肩代わりするサービスを提供してまいりますので、こんなことに困っている、これもAIに代替できないか？など、事業者さまからのご相談を大募集しております。

お気軽に、Webサイトのお問い合わせよりご連絡ください。

ホリエモンAIクチコミ

https://meo.horiemon.ai/

●本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

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03-4400-3424

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