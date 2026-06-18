ソーシャルサービス業界の変革が加速 デジタル教育とメンタルヘルスの傾向が5兆5,710億ドル規模の市場で新たな成長経路を創出

ソーシャルサービス業界の変革が加速 デジタル教育とメンタルヘルスの傾向が5兆5,710億ドル規模の市場で新たな成長経路を創出