鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）の世界市場2026年、グローバル市場規模（400～500キロワット、501～700キロワット、700キロワット以上）・分析レポートを発表
2026年6月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）市場は、2024年に4億1400万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には4億9500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.6％となっており、鉱業および大規模インフラ建設需要を背景に安定した成長が見込まれています。
鉱山用ブルドーザーは、鉱山や大規模水利事業などの過酷な環境向けに設計された超大型建設機械です。静油圧駆動方式、高架式シャーシ、温度制御ファンシステム、電子制御負荷感応型油圧システムなどを採用し、高出力エンジンによる優れた作業能力を実現しています。
これらの機械は、土砂や岩石の押土、掘削、埋戻し作業を効率的に行うことができ、鉱山開発、国家防衛関連事業、大規模インフラ建設などにおいて不可欠な設備として利用されています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、世界的な鉱物資源需要の増加です。エネルギー転換や電動化の進展に伴い、各種鉱物資源の採掘活動が活発化しており、大型鉱山機械への投資が継続しています。
また、新興国を中心としたインフラ整備需要も市場を後押ししています。道路、ダム、港湾などの大型建設プロジェクトでは、大量の土砂移動を効率的に行うための高出力ブルドーザーが必要とされています。
さらに、鉱山運営企業では生産性向上と運用コスト削減への要求が高まっており、高効率かつ低燃費な大型機械への更新需要が増加しています。
市場では燃費性能向上、自動制御技術導入、耐久性強化、保守管理の効率化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、400～500キロワット、501～700キロワット、700キロワット以上の3つの区分に分類されています。
400～500キロワットクラスは比較的大規模な鉱山や建設現場で広く使用されており、市場の基盤を形成しています。
501～700キロワットクラスは高い作業能力を備えており、大規模露天掘り鉱山や大型インフラ工事で需要が拡大しています。
700キロワット超の超大型機種は、世界有数の鉱山開発プロジェクト向けに導入されており、高い生産性と耐久性が求められています。
用途別では、鉱業、農林水産・水利事業、空港、その他用途に分類されています。
鉱業分野は市場最大の用途であり、石炭、鉄鉱石、銅、金などの採掘現場で広く利用されています。農林水産・水利事業分野では大規模土地造成やダム建設などに活用されています。空港分野では滑走路整備や造成工事用途で利用されています。
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競争環境
市場には世界的な建設機械メーカーや鉱山機械メーカーが参入しており、技術力、耐久性、生産能力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Caterpillar、Komatsu、Shantui Construction Machinery、John Deere、CNH Industrial、Liebherr、Guangxi Liugong Machinery、Hebei Xuanhua Steel Machinery、Volvo、Xiamen XGMA Machinery、Tianjin Yishan Construction、Inner Mongolia First Machineryが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
鉱山用ブルドーザー（460馬力以上）市場は、2024年に4億1400万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には4億9500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.6％となっており、鉱業および大規模インフラ建設需要を背景に安定した成長が見込まれています。
鉱山用ブルドーザーは、鉱山や大規模水利事業などの過酷な環境向けに設計された超大型建設機械です。静油圧駆動方式、高架式シャーシ、温度制御ファンシステム、電子制御負荷感応型油圧システムなどを採用し、高出力エンジンによる優れた作業能力を実現しています。
これらの機械は、土砂や岩石の押土、掘削、埋戻し作業を効率的に行うことができ、鉱山開発、国家防衛関連事業、大規模インフラ建設などにおいて不可欠な設備として利用されています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、世界的な鉱物資源需要の増加です。エネルギー転換や電動化の進展に伴い、各種鉱物資源の採掘活動が活発化しており、大型鉱山機械への投資が継続しています。
また、新興国を中心としたインフラ整備需要も市場を後押ししています。道路、ダム、港湾などの大型建設プロジェクトでは、大量の土砂移動を効率的に行うための高出力ブルドーザーが必要とされています。
さらに、鉱山運営企業では生産性向上と運用コスト削減への要求が高まっており、高効率かつ低燃費な大型機械への更新需要が増加しています。
市場では燃費性能向上、自動制御技術導入、耐久性強化、保守管理の効率化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、400～500キロワット、501～700キロワット、700キロワット以上の3つの区分に分類されています。
400～500キロワットクラスは比較的大規模な鉱山や建設現場で広く使用されており、市場の基盤を形成しています。
501～700キロワットクラスは高い作業能力を備えており、大規模露天掘り鉱山や大型インフラ工事で需要が拡大しています。
700キロワット超の超大型機種は、世界有数の鉱山開発プロジェクト向けに導入されており、高い生産性と耐久性が求められています。
用途別では、鉱業、農林水産・水利事業、空港、その他用途に分類されています。
鉱業分野は市場最大の用途であり、石炭、鉄鉱石、銅、金などの採掘現場で広く利用されています。農林水産・水利事業分野では大規模土地造成やダム建設などに活用されています。空港分野では滑走路整備や造成工事用途で利用されています。
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競争環境
市場には世界的な建設機械メーカーや鉱山機械メーカーが参入しており、技術力、耐久性、生産能力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Caterpillar、Komatsu、Shantui Construction Machinery、John Deere、CNH Industrial、Liebherr、Guangxi Liugong Machinery、Hebei Xuanhua Steel Machinery、Volvo、Xiamen XGMA Machinery、Tianjin Yishan Construction、Inner Mongolia First Machineryが挙げられています。