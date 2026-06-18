輸送業界が新たな成長段階へ 電動化と電子商取引物流が6兆7,642億ドル規模の市場を変革
電動化、デジタル車両管理システム、進化する物流ネットワークは、輸送需要の構造や長期戦略の形成方法を変化させています。
世界的な移動および物流環境で事業を展開する顧客は、電動化、デジタル車両管理、進化する物流ネットワークが長期的な市場の方向性をどのように再形成しているかについて明確な理解を求めていました。中心的な課題は、モビリティと貨物輸送における構造的変化が、車両、部品、インフラ依存型システム全体の需要にどのような影響を与えているかを理解することでした。
2025年時点で6兆7,642億ドル規模の世界市場における需要の進化を分析するため、体系的な市場インテリジェンス調査が実施されました。この調査では、電動化傾向、電子商取引による物流成長、インフラ投資が競争上の位置付けや長期的な機会領域をどのように再定義しているかを特定することに重点を置きました。
顧客が直面していた事業課題とは？
輸送市場は、従来の車両中心型需要からシステム主導型モビリティエコシステムへと構造的に移行しています。
顧客は以下について明確な理解を必要としていました。
・電動化が車両および部品需要をどのように変化させているか
・電子商取引の拡大が物流および貨物ネットワークに与える影響
・運用効率におけるデジタル車両管理の役割
・インフラ投資が長期的な輸送需要にどのように影響しているか
・変化する市場において、どのセグメントが高い成長を示す可能性があるか
この課題は車両販売傾向だけに限定されるものではありませんでした。統合型モビリティシステム、エネルギー転換政策、物流ネットワークが総合的に需要へどのような影響を与えているかを理解する必要がありました。
この市場は2025年に世界国内総生産の5.8%を占めていたため、これらの変化を誤って解釈すると、資本配分や長期投資判断に大きな影響を与える可能性がありました。
なぜこの課題の解決は難しかったのか？
複数の構造的な複雑性が分析の難しさを形成していました。
第一に、輸送市場は、旅客移動、貨物物流、商用車両群、支援車両システムなど、複数の相互接続されたセグメントにまたがっています。それぞれ異なる需要要因の影響を受けています。
第二に、電動車両や自動運転車両への移行は地域によって進展度が異なり、世界的な予測には大きな変動性があります。
第三に、貨物需要は回復が遅い傾向を示している一方、ラストマイル物流は拡大を続けており、セグメントごとに異なる成長軌道を生み出しています。
第四に、政策変更、貿易措置、電動車両部品に関連するコスト圧力により、サプライチェーン計画にさらなる不確実性が生じています。
最後に、特に鉄道および物流回廊におけるインフラ開発の期間は、新興国と先進国の間で大きく異なり、長期需要予測を複雑にしています。
新たな傾向が市場をどのように変化させているかはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーはどのように課題へ取り組んだのか？
調査手法は、個別セグメント分析ではなく、輸送市場の進化についてシステム全体の理解を構築することに重点を置きました。
主な目的：
・モビリティおよび貨物エコシステムにおける構造的変化を評価
・電動化および物流セグメント全体の成長要因を特定
・車両および部品カテゴリー全体の需要分布を評価
・地域別リーダーシップとインフラの影響を理解
・車両運用におけるデジタル化の役割を分析
世界的な移動および物流環境で事業を展開する顧客は、電動化、デジタル車両管理、進化する物流ネットワークが長期的な市場の方向性をどのように再形成しているかについて明確な理解を求めていました。中心的な課題は、モビリティと貨物輸送における構造的変化が、車両、部品、インフラ依存型システム全体の需要にどのような影響を与えているかを理解することでした。
2025年時点で6兆7,642億ドル規模の世界市場における需要の進化を分析するため、体系的な市場インテリジェンス調査が実施されました。この調査では、電動化傾向、電子商取引による物流成長、インフラ投資が競争上の位置付けや長期的な機会領域をどのように再定義しているかを特定することに重点を置きました。
顧客が直面していた事業課題とは？
輸送市場は、従来の車両中心型需要からシステム主導型モビリティエコシステムへと構造的に移行しています。
顧客は以下について明確な理解を必要としていました。
・電動化が車両および部品需要をどのように変化させているか
・電子商取引の拡大が物流および貨物ネットワークに与える影響
・運用効率におけるデジタル車両管理の役割
・インフラ投資が長期的な輸送需要にどのように影響しているか
・変化する市場において、どのセグメントが高い成長を示す可能性があるか
この課題は車両販売傾向だけに限定されるものではありませんでした。統合型モビリティシステム、エネルギー転換政策、物流ネットワークが総合的に需要へどのような影響を与えているかを理解する必要がありました。
この市場は2025年に世界国内総生産の5.8%を占めていたため、これらの変化を誤って解釈すると、資本配分や長期投資判断に大きな影響を与える可能性がありました。
なぜこの課題の解決は難しかったのか？
複数の構造的な複雑性が分析の難しさを形成していました。
第一に、輸送市場は、旅客移動、貨物物流、商用車両群、支援車両システムなど、複数の相互接続されたセグメントにまたがっています。それぞれ異なる需要要因の影響を受けています。
第二に、電動車両や自動運転車両への移行は地域によって進展度が異なり、世界的な予測には大きな変動性があります。
第三に、貨物需要は回復が遅い傾向を示している一方、ラストマイル物流は拡大を続けており、セグメントごとに異なる成長軌道を生み出しています。
第四に、政策変更、貿易措置、電動車両部品に関連するコスト圧力により、サプライチェーン計画にさらなる不確実性が生じています。
最後に、特に鉄道および物流回廊におけるインフラ開発の期間は、新興国と先進国の間で大きく異なり、長期需要予測を複雑にしています。
新たな傾向が市場をどのように変化させているかはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/global-forecast
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーはどのように課題へ取り組んだのか？
調査手法は、個別セグメント分析ではなく、輸送市場の進化についてシステム全体の理解を構築することに重点を置きました。
主な目的：
・モビリティおよび貨物エコシステムにおける構造的変化を評価
・電動化および物流セグメント全体の成長要因を特定
・車両および部品カテゴリー全体の需要分布を評価
・地域別リーダーシップとインフラの影響を理解
・車両運用におけるデジタル化の役割を分析