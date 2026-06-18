アスベスト調査・分析・対策工事に関する実務知見を有する当社は、自治体職員を対象とした「公共工事の手戻り・工期遅延・追加費用を防ぐための無償実務セミナー」の提案活動を開始しました。 公共施設の改修・解体・修繕工事では、着手前の確認不足や仕様整理の不十分さにより、調査のやり直し、想定外の追加対応、成果品の差戻し、工期の再調整などが発生することがあります。特にアスベスト対応を伴う案件では、事前確認、調査判断、分析結果の読み取り、発注仕様への反映、庁内連携のタイミングなど、発注者側に求められる実務が複雑化しています。 当社は、こうした課題の予防に向け、自治体ごとの実務に応じた無償セミナーを提案します。内容は、発注前に整理しておくべき確認事項、調査・分析結果の見方、納期・費用・成果品管理の観点から見た仕様設定上の留意点、手戻りや想定外コストを防ぐための実務ポイントなどを想定しています。対面、オンライン、少人数勉強会形式など、実施方法は柔軟に対応します。 本取組みは非営利の知見提供として実施するものですが、公共工事における納期、費用、成果品管理がより適正に運用されることは、行政側の負担軽減だけでなく、受注側を含めた実務環境の健全化にもつながると考えています。当社は、地域で公共案件に継続的に携わる立場から、自治体の適正で円滑な事業執行に資する提案を進めてまいります。 公共施設の改修・解体・修繕発注に関わるご担当者様、施設管理・営繕・資産管理・教育・福祉・住宅等の関係部署の皆様で、手戻り防止や実務平準化にご関心がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 「まずは話を聞いてみたい」「庁内勉強会として実施できるか相談したい」「自部署向けに内容を調整したい」といった段階からでも歓迎しております。 【問い合わせ先】 会社名：アスベスト調査分析株式会社 資料請求：セミナー概要資料の送付可 お問い合わせの際は、「自治体向け無償セミナーについて」とご記載いただけますとスムーズです。