デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」7/1(水)～秩父鉄道の全駅でエキタグデビュー！人気の観光列車SLパレオエクスプレスの車内にも搭載
秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、2026年7月1日(水)より、株式会社ジェイアール東日本企画(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 明彦)が提供するデジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」を全駅でデビューします。人気の観光列車SLパレオエクスプレスの車内にも搭載します。ぜひこの機会に秩父鉄道に乗ってエキタグ集めに出かけませんか。
詳細は、以下のとおりです。
秩父鉄道のスタンプ帳ラベル イメージ
エキタグロゴ イメージ
秩父鉄道のスタンプデザイン 羽生駅 イメージ
秩父鉄道のスタンプデザイン 熊谷駅 イメージ
秩父鉄道のスタンプデザイン 三峰口駅 イメージ
秩父鉄道のスタンプデザイン SLパレオエクスプレス車内 イメージ
【秩父鉄道へのデジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」の導入について】
(1)導入日時：
2026年7月1日(水)始発
(2)新規設置箇所：
＜駅(37駅)＞
秩父鉄道 羽生、西羽生、新郷、武州荒木、東行田、行田市、持田、
ソシオ流通センター、熊谷、上熊谷、石原、ひろせ野鳥の森、大麻生、明戸、
武川、永田、ふかや花園、小前田、桜沢、寄居、波久礼、樋口、野上、長瀞、
上長瀞、親鼻、皆野、和銅黒谷、大野原、秩父、御花畑、影森、浦山口、
武州中川、武州日野、白久、三峰口の各駅
＜列車(1列車)＞
SLパレオエクスプレス車内
※2026年版デザインは2026年12月6日(日)までのSL運転日限定で取得可能です。
(3)スタンプの取得時間・取得場所：
エキタグスタンプ設置場所にはNFCタグのサインを掲出します。
スタンプの取得時間、取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の
「i」マークをタップし、ご確認ください。
(4)その他：
「エキタグ」の駅のスタンプのデザインは、2021年10月にリニューアルし
有人駅に設置中のアナログ駅スタンプと同様です。なお、アナログ駅スタンプは
引き続き有人駅にて押印していただけます。
【駅スタンプアプリ「エキタグ」について】
以下の二次元コードにアクセスしてお楽しみください。
アプリ未ダウンロードの方：アプリストアのエキタグページに遷移します。
アプリダウンロード済の方：エキタグアプリの秩父鉄道台帳ページ(公開後)に遷移します。
二次元コード イメージ
「エキタグ」とは イメージ
「エキタグ」遊び方 イメージ
●公式ホームページ： https://www.ekitag.jp/
●Instagram ： https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
●X(旧Twitter) ： https://x.com/ekitag_stamp
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。
◆秩父鉄道への「エキタグ」導入に関するお問い合わせ
秩父鉄道株式会社 鉄道事業本部 運輸部 運輸課
TEL： 048-523-3313(平日9：00～17：00)
◆エキタグに関するお問い合わせ
下記のメールアドレスからお願いいたします。
Mail： support@ekitag.jp
または、エキタグアプリ内マイページの「お問い合わせはこちら」よりお願いいたします。