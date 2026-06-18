秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、2026年7月1日(水)より、株式会社ジェイアール東日本企画(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 明彦)が提供するデジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」を全駅でデビューします。人気の観光列車SLパレオエクスプレスの車内にも搭載します。ぜひこの機会に秩父鉄道に乗ってエキタグ集めに出かけませんか。

詳細は、以下のとおりです。





秩父鉄道のスタンプ帳ラベル イメージ

エキタグロゴ イメージ

秩父鉄道のスタンプデザイン 羽生駅 イメージ

秩父鉄道のスタンプデザイン 熊谷駅 イメージ

秩父鉄道のスタンプデザイン 三峰口駅 イメージ

秩父鉄道のスタンプデザイン SLパレオエクスプレス車内 イメージ





【秩父鉄道へのデジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」の導入について】





(1)導入日時：

2026年7月1日(水)始発





(2)新規設置箇所：

＜駅(37駅)＞

秩父鉄道 羽生、西羽生、新郷、武州荒木、東行田、行田市、持田、

ソシオ流通センター、熊谷、上熊谷、石原、ひろせ野鳥の森、大麻生、明戸、

武川、永田、ふかや花園、小前田、桜沢、寄居、波久礼、樋口、野上、長瀞、

上長瀞、親鼻、皆野、和銅黒谷、大野原、秩父、御花畑、影森、浦山口、

武州中川、武州日野、白久、三峰口の各駅

＜列車(1列車)＞

SLパレオエクスプレス車内

※2026年版デザインは2026年12月6日(日)までのSL運転日限定で取得可能です。





(3)スタンプの取得時間・取得場所：

エキタグスタンプ設置場所にはNFCタグのサインを掲出します。

スタンプの取得時間、取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の

「i」マークをタップし、ご確認ください。





(4)その他：

「エキタグ」の駅のスタンプのデザインは、2021年10月にリニューアルし

有人駅に設置中のアナログ駅スタンプと同様です。なお、アナログ駅スタンプは

引き続き有人駅にて押印していただけます。









【駅スタンプアプリ「エキタグ」について】

以下の二次元コードにアクセスしてお楽しみください。

アプリ未ダウンロードの方：アプリストアのエキタグページに遷移します。

アプリダウンロード済の方：エキタグアプリの秩父鉄道台帳ページ(公開後)に遷移します。





二次元コード イメージ

「エキタグ」とは イメージ

「エキタグ」遊び方 イメージ





●公式ホームページ： https://www.ekitag.jp/

●Instagram ： https://www.instagram.com/ekitag_stamp/

●X(旧Twitter) ： https://x.com/ekitag_stamp





※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。

※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。









◆秩父鉄道への「エキタグ」導入に関するお問い合わせ

秩父鉄道株式会社 鉄道事業本部 運輸部 運輸課

TEL： 048-523-3313(平日9：00～17：00)





◆エキタグに関するお問い合わせ

下記のメールアドレスからお願いいたします。

Mail： support@ekitag.jp

または、エキタグアプリ内マイページの「お問い合わせはこちら」よりお願いいたします。