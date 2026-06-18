株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、フレッシュな風味と酸味が心地よい「レモンチーズケーキ」を期間限定で2026年6月23日(火)に新発売いたします。





レモンチーズケーキ





「レモンチーズケーキ」は、しっとりとしたチーズケーキで酸味のあるレモンクリームをサンドしたひとくちサイズの商品です。ケーキにはクリームチーズパウダーを練り込んで焼きあげてあり、レモンクリームのフレッシュな味わいとともにさっぱりとしたおいしさをお楽しみいただけます。

また、個包装としており、手軽にお召しあがりいただけます。









【商品概要】

商品名 ：レモンチーズケーキ

内容量 ：115g(個装紙込み)

発売日 ：2026年6月23日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605