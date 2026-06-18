株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京都 グランデ（所在地：京都市南区）２階レストラン「オクターヴァ」では、２０２６年７月１日（水）～ ９月３０日（水）の期間、「夏の地中海ビアホール」を開催いたします。 「“焼きたて”と“体験型サービス”」をコンセプトに、ホテルならではの特別感とライブ感を味わえる夏限定のビアホールをご用意いたしました。今回のこだわりは、店内のピザ窯で焼き上げた熱々の焼きたてピザを、スタッフがテーブルへ直接お届けするスタイルです。取りに行く手間なく、お席でゆったりと会話を楽しみながら、最高の状態の料理をお召し上がりいただけます。 また、贅沢な夜の始まりを華やかに彩るアペタイザーとして、地中海の豊かな風土をイメージした「本日のタパス５種」を最初の一皿としてご提供いたします。充実の飲み放題プランとともに、ご友人同士のカジュアルな飲み会から、ホテルでの落ち着いたひとときをお求めの方まで、夏の夜を少し贅沢に過ごしたいすべての方へお届けします。 京都駅すぐの好アクセスな空間で、日常を忘れさせる心地よい大人のビアホールをお楽しみください。

■夏の地中海ビアホール概要

（1）開催期間

２０２６年７月１日（水）～９月３０日（水）

（2）時間

１７：３０～２２：００（ＬＯ ２１：３０） ※飲み放題は９０分制

（3）料金（税込）

５，０００円

（4）メニュー

本日のタパス５種 焼きたてピザ食べ放題 ６種 飲み放題 ・生ビール１０種 （アサヒスーパードライ、キリン一番搾りプレミアム、ハートランド、ペローニ など） ・ワイン（スパークリングワイン、赤、白） ・ウイスキー（ロック、水割り、ハイボール） ・梅酒 ・日本酒 ・焼酎（芋・麦） ・カクテル（ジン、ウォッカ、カシス、カンパリ） ・酎ハイ（レモン、ライム、巨峰、ゆず、グレープフルーツ、シークワーサー） ・ノンアルコールカクテル ・ソフトドリンク

■予約サイト

https://www.tablecheck.com/shops/hotelkeihan-kyoto-octavar/reserve/

■場所

ホテル京阪 京都 グランデ ２階レストラン「オクターヴァ」 https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/restaurant/ 所在地： 京都市南区東九条西山王町３１ アクセス： ＪＲ「京都」駅 徒歩１分 お問い合わせ： ０７５－６７１－８９０９

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