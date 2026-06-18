名阪近鉄バス株式会社（代表取締役社長：谷口弘幸、本社：名古屋市中村区名駅三丁目２１番７号）は、夏季の７月第３土曜日から８月末日まで運行する「伊吹山登山バス（大垣伊吹山線）」の事前予約を、本日より開始しましたのでお知らせします。 このバスは、伊吹山ドライブウェイを経て、山頂駐車場（９合目）内のバス停に到着します。山頂駐車場からは登山道が整備されており、山頂までのハイキングを気軽にお楽しみいただけます。 日本百名山、伊吹山でのハイキングはぜひ「伊吹山登山バス」でお出かけください。

１．運行日

２０２６年７月１８日（土）～２０２６年８月３１日（月）の毎日運転

２．運行区間・本数

大垣駅前～関ケ原駅～伊吹山 往路１便、復路１便 関ケ原駅～伊吹山 往路２便、復路２便

３．時刻・運賃

４．予約方法

WILLER TRAVELにて予約を承ります。 ① WEB予約（運行の前日２１：００まで受付） URL：https://travel.willer.co.jp/bus_search/gifu/all/shiga/all/operation_1054/?simpleRouteCode=1471001 ※会員登録（無料）が必要です。 ② 電話予約（運行の前日まで受付） TEL：０５７０－２００－７７０（１０：００～１８：００） ※ナビダイヤルに接続 通話料（有料）はお客さまご負担です。 ※なおご利用当日、バスに空席がある場合は、予約なしでもご乗車いただけます。

５．ご案内

・伊吹山ドライブウェイの通行止めおよび荒天等などにより、バスの運行に支障が出る恐れがある 場合は運休します。また、台風などの自然災害により事前に計画運休する場合があります。 ※運休などのお知らせは、当社ホームページ（https://www.mkb.co.jp/）でご案内します。

６．特設WEBページについて

伊吹山登山バス（大垣伊吹山線）の詳しい情報は、当社の特設WEBページもご参照ください。 URL：https://mkb-ibukiyama.studio.site/