24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：井上耕平）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、24時間の生活を根本からアップデートするプロダクト群「24H LIFE GEAR」プロジェクトの一環として、帝人グループで高機能素材の研究・開発を担う専門チーム「TEIJIN AXIA（テイジン アクシア）」と共同企画したスリープギア「DEEP COOL（ディープクール）」を、2026年6月19日（金）AM11時から発売いたします。

現代社会において、人々は「動く。休む。聴く。食べる。纏う。」といった日々の行動を通じて未来を形成しています。A PROPは、「習慣が変われば人生は変わり始める」とのビジョンのもと、「目覚めた瞬間から、眠りにつくその時まで」、挑戦し続ける人のために、24時間すべての選択肢を豊かにするプロダクト群を提案しています。本プロジェクトでは、日本の信頼あるトップブランドと共同で、各ブランドが持つ顧客基盤・信頼性・メディア力を統合し、全体のブランド価値を最大化する「社会的信用ベースの認知導線」の構築を目指しています。

いつでも動き出せる身体へ

「TEIJIN AXIA」と共同企画した“睡眠×リカバリー”のためのスリープギア「DEEP COOL（ディープクール）」は最新の素材科学と人間工学を融合し、眠りをパフォーマンスへと変える設計を追求しました。トレーニングの後も、睡眠中も、身体は熱を生みます。その熱をどう逃がすかで、眠りの質も翌日の動きも大きく変わっていきます。睡眠中にこもる熱と湿気をすばやく放出し、火照った筋肉と神経を静かにリセット。深部体温を自然に下げ、深い眠りに必要な“体温リズム”を整えます。次の動き出しを軽くする--それが Deep Cool の役割です。

商品の特長

● Q-max 0.45の圧倒的な冷感生地 触れた瞬間に確かな冷たさを感じる、高レベルの接触冷感素材を採用。入眠時の体のほてりを和らげ、スムーズで心地よい眠りへと導きます。 ● 熱と湿気を逃がす高通気構造 「TEIJIN AXIA」と「A PROP」の共同企画による高通気構造が、睡眠中の不快な寝汗やムレをすばやく放出。朝までサラッとした快適なコンディションを保ちます。 ● 深部体温をコントロールし、リカバリーを促進 睡眠と体温のメカニズムに着目。深部体温を自然に下げることで、質の高い深い睡眠をサポートし、心身のリカバリーを最大化します。

商品概要（A PROP限定モデル）

頭部の熱を逃がして、眠りを深く。緊張をゆるめるMunew™ Form × 頭部のひんやりを保つ（Q-max 0.45）冷感のリカバリーピローです。

高通気3Dメッシュ構造が寝返りのたびに熱と湿気を外へ逃がし、Q-max 0.45の高冷感生地が一晩中ひんやりとした心地よさをキープ。睡眠中の熱だまりを防ぎ、快適な眠りへ導きます。 発売日：2026年6月19日（金） 販売サイト：A PROP 公式オンラインストア https://aprop.jp/pages/teijin

公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」について

「A PROP」は、2024年12月18日（水）にオープンしたFast Fitness Japanの公式オンラインストアです。「毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる」をコンセプトに、アパレル（トレーニングウェアから普段使いのものまで）、サプリメント、プロテイン、雑貨など、機能性や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムやセレクト品などを販売しております。今回発売する「DEEP COOL」をはじめ、暮らしを支える上質なアイテムを多数取り揃え、お客様のライフスタイルに寄り添ってまいります。

「TEIJIN AXIA（テイジン アクシア）」について

「TEIJIN AXIA」 は、帝人グループの中でも高機能素材の研究・開発を担う専門チーム。繊維工学・化学・材料科学を組み合わせ、医療・スポーツ・睡眠・ウェルネス領域で使われる高性能ファイバーや機能素材を生み出しています。

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japanの広報アカウントです。 最新ニュースや誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会をつくるための活動をお届けします。

A PROP（ア プロップ）について

https://x.com/FastFitness_jp

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムや独自のセレクト品などを販売。

Fast Fitness Japanについて

https://aprop.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 井上耕平 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/