株式会社キザシオ（本社：新潟県新潟市、代表取締役：最上正人）は、2026年7月7日(火)～9日(木)に開催する過去最大規模のIT展示会「KIZACIOソリューションフェア2026」 の注目プログラムとして、株式会社自治日報社（本社：東京都千代田区、代表取締役：内川十三一）が主催する「自治体DX推進セミナー」を共同開催することをお知らせいたします。 本セミナーは、朱鷺メッセでのリアル会場開催（7月9日）に加え、オンライン特設サイトからも生配信するハイブリッド形式で開催いたします。 リアル会場へのご来場が難しい遠方の地方公共団体の関係者様におかれましても、オフィスやデスクからオンラインでご視聴いただけますので、ぜひこの機会にお気軽にお申し込みください。 セミナー内では、総務省の専門家を講師にお迎えし、令和8年3月に改定された最新のセキュリティガイドラインのポイントや、今取り組むべき対策について詳しく解説します 。

■ 背景：自治体DXを支えるセキュリティ対策をフェアの目玉に

https://kizaciofair.jp/

現在、各地方公共団体においては、人口減少が進むなかでの持続可能な行政サービス提供体制の確保や、自治体情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及促進、行政手続きのオンライン化など、自治体DX（デジタルトランスフォーメーション）を巡り様々な課題に直面しています。 デジタル化を加速させるうえで、その基盤となる「情報セキュリティ対策」の強化は極めて喫緊の課題です。そこで、あらゆるビジネス・行政の変革をサポートするIT展示会「KIZACIOソリューションフェア2026」の特別プログラムとして、自治体向けセミナーで豊富な実績を持つ自治日報社とタッグを組み、地方公共団体の実務ご担当者様に向けたセキュリティ対策セミナーをお届けする運びとなりました。

■ 見どころ：総務省の専門家が直々に最新ガイドラインを解説

本セミナーでは、総務省 自治行政局 住民制度課 サイバーセキュリティ対策室の小田 信治氏が登壇します。 令和8年3月に改定されたばかりの「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」について 、主な改定内容の解説はもとより、国の動向や昨今のインシデント等を踏まえ、今後地方公共団体に求められる具体的な対応や実践的なサイバーセキュリティ対策について詳しく説明いたします。情報政策やDX推進、セキュリティを担当する関係者様にとって、今後の業務推進に直結する大変貴重な機会となります。

■ 注目プログラム「自治日報自治体DX推進セミナー」開催概要

総務省セキュリティポリシーガイドラインの改定ポイントと今求められるセキュリティ対策について

2026年7月9日(木) 14時40分～15時30分

令和8年3月に「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が改定されました。ガイドラインにおける主な改定内容の解説とともに、国の動向や昨今のインシデント等を踏まえ、地方公共団体に求められる対応について説明いたします。

日時：2026年7月9日(木) 14時40分～15時30分 会場： 【リアル】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2Fメインホール（〒950-0078 新潟市中央区万代島6番1号） 【オンライン】KIZACIOソリューションフェア特設サイト 主催：株式会社自治日報社 共催：株式会社キザシオ 共催展示：KIZACIOソリューションフェア2026 対象・定員：地方公共団体職員・一般 50名 参加費： 無料 セミナーへのご参加（リアル来場・オンライン視聴ともに）には、「KIZACIOソリューションフェア2026」への事前申し込みが必要です 。以下よりお申込みください。

■ 同時開催：KIZACIOソリューションフェア2026について

https://kizaciofair.jp/

本セミナーが開催される「KIZACIOソリューションフェア2026」は、「AX：競争優位を再定義する “AI ネイティブ戦略”」をテーマに、77社200以上のIT製品・ソリューションが集結する過去最大規模のIT展示会です。 3日間のオンライン展示（7月7日～9日）に加え、最終日である7月9日(木)には朱鷺メッセでのリアル展示をあわせたハイブリッド形式で実施されます。オンラインで手軽に情報収集をしつつ、セミナーをリアルまたはオンラインで視聴するといった、ご都合に合わせた参加が可能です。また、200以上の出展製品を記憶した「AI社員」によるパーソナルナビゲーションなど、生成AIの最前線を体感いただけます。

■ リリースに関するお問い合わせ

株式会社キザシオ ソリューションフェア実行委員会 TEL：025-243-5105 Mail：kizaciofair@kizacio.co.jp 本プレスリリースに関するお問い合わせ・取材の申し込みは、上記株式会社キザシオまでお願いいたします。