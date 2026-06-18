京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、京都と大阪を代表する夏の祭りである「祇園祭」(京都)と「天神祭」(大阪)が、京阪沿線を中心に開催されることに合わせて、京阪線で臨時列車を運転します。 臨時列車運転の概要は、下記のとおりです。 記

・通常プレミアムカーサービスの対象外である以下の列車について、同サービスを実施します。 （対象列車）特 急2206号(淀屋橋 22:50発→出町柳 行) ・通常4両編成で運転している一部列車について、輸送力確保のため連結両数を7両に変更して運転します。 ※詳しくは京阪電車のホームページ「電車・きっぷ」(祇園祭関連、天神祭関連は6月18日（木）頃に掲載予定)をご覧ください ※プレミアムカーにご乗車の際は、混雑による改札制限等によって、ご予約の列車にご乗車 できない場合がありますので、余裕をもって来駅いただきますようご協力ください ※臨時列車の運転は、事情により内容を変更または中止する場合があります 以 上

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