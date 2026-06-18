京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也) と歴史街道推進協議会(会長：松本正義・関西経済連合会会長)は、歴史文化に親しんでもらうとともに沿線の魅力を発信することを目的として、京阪沿線を舞台にしたリアル謎解きゲームを2026年6月27日（土）より開催いたします。 本イベントは、2021年より実施しご好評いただいている京阪電車の沿線を活用したリアル謎解きゲームの第６弾となります。今回は大津線沿線へと舞台を移し、１日乗車券を使用して京阪電車で移動しながら、沿線の歴史文化遺産などにちなんだ謎を解き明かす体感型ゲームイベントとなっています。六社寺を巡りながら、ひとひねりした謎解きをお楽しみいただけます。本イベントを通じて、若い世代をはじめとする幅広い世代へ、歴史文化遺産および京阪大津線沿線の魅力を発信することを目指します。 京阪電車では、長期経営戦略「体験価値共創」に基づく大津エリアの魅力発信プロジェクトを展開しています。その第1弾であるラッピング電車や魅力紹介WEBサイト「湖都古都めぐり」に続き、今回は第2弾として、実際に街を巡る体験型コンテンツである本イベントを開催します。 今回も沿線に仕掛けられた新たな謎を解きながら、ぜひ歴史文化の魅力を発見してください。 参考：参考リリース 2026(令和8)年2月20日 ・「～京都から一足延ばして、京阪電車で大津を湖都古都めぐりましょう～」 https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/20260220_keihan-railway03.pdf

京阪電車大津線×リアル謎解きゲーム 「京阪電車ナゾ巡り「大津線編」-六社寺に眠る謎-」について (1)名称 京阪電車大津線×リアル謎解きゲーム「京阪電車ナゾ巡り「大津線編」-六社寺に眠る謎-」 (2)開催・発売期間 2026年6月27日（土）～2027年3月31日（水） ※開催期間のご利用当日に限り有効 (3)発売価格 謎解きキット付き磁気乗車券 「京阪電車ナゾ巡り大津線編1日乗車券」 2,500円(税込) ※大人券のみ(お子さま料金の設定はありません) ※売り切れ次第、発売を終了します (4)有効区間 京阪電車 大津線全線 (5)発売場所 京阪山科、四宮、びわ湖浜大津、京阪石山、京阪膳所、京阪大津京、近江神宮前、坂本比叡山口の各駅 ※係員配置時間に限る (6) イベントの概要 手に入れた謎解きキットに書かれた情報をもとに、1日乗車券を使用して京阪電車で移動しながら、様々な謎や暗号を解き明かして物語を進める体感型ゲームイベントです。 最後の謎を解き明かした時、あなたは京阪沿線の新たな魅力に出会うでしょう。 ※詳細はチラシをご覧ください (7) ゲームの遊び方

※謎解きゲームの参加には、スマートフォンが必要です (８)企画・制作 株式会社フラップゼロアルファ TEL：06-4862-4210(平日10:00～18:00) (９)詳しくは特設HP(https://nazotoki-zepets.com/keihan-otsu-nazo2026) ＜ご参加いただくみなさまへのお願い＞  多くの方に謎解きゲームをお楽しみいただくため、SNS等での「ネタバラシ」をされないようご協力をお願いします。  ご参加の際は以下の点についてご理解とご協力をお願いします。 ※駅構内、電車内、道路や立寄り施設、店舗などでの大声での会話はお控えください ※歩行中のスマートフォンのご利用や冊子の確認などは危険ですのでおやめください ※交通ルールを守っていただき、安全にお楽しみください  状況によっては、内容の変更または休止・中止をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ※未成年の方は、保護者の同意を得たうえでご参加ください ※ゲームに参加いただくには、スマートフォンなどのインターネットに接続できる端末が必要となります。フィーチャーフォン（ガラケー）には対応しておりません ※ゲームはLINEアプリを使用します。あらかじめアプリをご登録のうえご参加ください ※通信費は、お客さまのご負担となります ※ゲームクリアまでの標準的な所要時間は、５時間程度です

＜六社寺の紹介＞

【西教寺】 聖徳太子の創建とされる西教寺は、明智光秀の菩提寺とし ても有名で、眼下にびわ湖を一望できます。 ◎京阪電車「坂本比叡山口」駅からバス「西教寺」下車すぐ または「坂本比叡山口」駅下車 北へ徒歩約20分

【日吉大社】 日吉大社は、2000 年以上前に創祀された、古くから鎮まる神社です。境内には、大宮川の清らかな水が流れ、広大で緑豊かな自然が出迎えてくれます。 ◎京阪電車「坂本比叡山口」駅下車 西へ徒歩約10分

【近江神宮】 大化の改新で有名な天智天皇を祀る近江神宮は、かるたの聖地として知られています。日本の時刻制度のはじまりの地でもあり、日本最初の時計を再現した「漏刻（ろうこく）」も ご覧いただけます。 ◎京阪電車「近江神宮前」駅下車 北西へ徒歩約 10 分

【三井寺】 天台寺門宗の総本山である三井寺。広大な境内には国宝、重要文化財の堂塔伽藍（どうとうがらん）が立ち並び、古来より近江を代表する景勝の地として、また桜の名所として親しまれています。 ◎京阪電車「三井寺」駅下車 西へ徒歩約10分

【建部大社】 近江国の一之宮の建部大社です。ヤマトタケルノミコト、大国さんを祀っています。日本初の千円紙幣にはヤマトタケルの肖像画と建部大社が描かれました。境内より湧き出る源頼朝公ゆかりの御神水もお飲みいただけます。 ◎京阪電車「唐橋前」駅下車 東へ徒歩約 10 分

【石山寺】 源氏物語のはじまりの地と知られる石山寺。彼（か）の地では紫式部をはじめ多くの作家や歌人、俳人たちが文学を紡ぎました。四季折々の花が咲き誇り、美しい姿を見せる花の寺でもあります。 ◎京阪電車「石山寺」駅下車 南へ徒歩約 10 分

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