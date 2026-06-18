株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、全国のGiGOグループのお店において、JAPANデビュー9周年を迎えたアジアNo.1ガールズグループ『TWICE』から生まれたキャラクター『TWICE LOVELYS』のドットデザインが特徴のGiGO限定景品が登場いたします。

開催概要

■第1弾登場日程：2026年6月27日(土)より登場 ■第2弾登場日程：2026年7月25日(土)より登場 ■登場店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ドットデザインをコンセプトとするGiGO限定景品 本景品は、ドットデザインが特徴のGiGO限定景品です。 『TWICE LOVELYS』の魅力を活かした、ポップでかわいらしいデザインに仕上がっています。

■2026年6月27日(土)より順次登場予定

■2026年7月25日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ※画像・イラストはイメージです。

■TWICEプロフィール

『いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる』アジア発9人組ガールズグループ『TWICE』(読み方:トゥワイス)。10代を中心とした幅広い層に圧倒的な支持を得て、デビュー当時から社会現象を巻き起こした。2017年に日本デビューした年から3年連続、紅白歌合戦にも出演を果たし、リリースする作品では数々の記録を塗り替える。 2019年春には日本デビューしてからの夢であったドームツアーを開催！本国デビューから最速での東京ドーム公演を実施。当時、海外アーティストとして日本史上最速記録更新の快挙、韓国でデビューしたガールズグループとしては初のドームツアーの実施となった！ そんなTWICEは、2022年4月に東京ドームにて、3日連続公演を開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立した。勢い止まらず、2023年5月には、自身初となる日本での初のスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を開催！ 東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催。応募総数は120万を超え、スタジアムという大きな舞台のチケットは瞬く間にSOLD OUTとなった。本公演では総勢約22万人を魅了。TWICEは、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独を行い、改めて歴史に名を刻んだ。

各種公式サイト

■TWICEオフィシャルサイト https://www.twicejapan.com/ ■TWICE JAPAN OFFICIAL Xアカウント https://x.com/JYPETWICE_JAPAN ■キャンペーン特設ページ https://campaign.gendagigo.jp/2606/twice/ ■GiGOグループのお店 公式Xアカウント https://x.com/GENDA_GiGO ※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

著作権表記

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