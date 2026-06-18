株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、6月17日(水)より限定ユニットを獲得できる期間限定マップイベント「時空を渡る鬼姫」などをお知らせいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ucWxz_qW6CI

――――――――――――――――――――――― ▼イベント概要 イベント名：「時空を渡る鬼姫」 開催期間 ：2026年6月17日 (水) メンテナンス後 ～ 7月1日 (水) 10:59 ストーリー：アリシアは消えたマヤを探すため、宇宙を泳ぐ魔獣ケートスを追っていた。そして、ついにその時が来る――。

【魔界学教師】エーテル・バレメギア 五車学園にて主に魔界学を教える教師。 魔界学とは、基本的な魔界の種族やその特性、彼らが行使する魔法や文化、嗜好について教える科目。 この姿は、対魔忍スーツを必要としない後方任務や研究活動の際に用いられる。 また、五車学園での座学講義においても、この衣装で教壇に立つという。

▼ピックアッププレミアムガチャが開催！ 期間中は新規SRユニット『【前線指令】アリシア・ビューストレーム』の出現確率がアップしております。

【前線指令】アリシア・ビューストレーム 持って生まれた王者の威風と華麗な美しさを持つ才女。コーデリア軍司令長官にしてコーデリア公国摂政。 コーデリア勃興の英雄として臣下や国民からの人気も絶大で、実質的に国を治めながら後継者マヤに 忠義を尽くす真の武人として畏敬の念を集めている。 また、コーデリア独自の発明物である装甲騎部隊の隊長も務めていて、自ら危険な前線に立ち指揮をとる勇将としても知られている。

▼ステップアッププレミアムガチャが開催！ ガチャを行うごとにステップアップする特別なガチャです。 最大5ステップまであり、DMMポイントで購入できます。 各ステップで価格・ガチャ回数・セット内容、及び排出確率も異なります。 2ステップ以降にはセットアイテムが含まれており、 3ステップ目、5ステップ目では『ユニットスキルの書(秘伝)』を入手可能です。

▼セレクションプレミアムガチャ 第1弾が開催！ 第1弾 開催期間 ：2026年6月17日 (水) メンテナンス後 ～ 7月15日 (水) 10:59 セレクションプレミアムガチャは、おすすめのユニットが2体ずつ第1弾と第2弾に分かれてピックアップされたガチャです。 また、第1弾、第2弾それぞれ2体のSRユニットの出現確率が同レアリティ内で高くなっております。 さらに！初回のみ対魔石30個で引くことができる大変お得なガチャになっています。 【第1弾ピックアップとなるSRユニット】 ・（SR 精神） 龍前 トモコ ・（SR 科学） 【未来戦姫】マヤ・コーデリア マイレージは第1弾、第2弾共に共通となっており、「ランダム交換チケット」と「選択交換チケット」を獲得できます。 ※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/