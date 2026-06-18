日本中央建設株式会社

不動産と建築の分断によってお客様が不利益を被ってしまうケースが後を絶たないことは、現在の建設業界が抱える大きな課題です。

そのような状況のなか、私たち日本中央建設株式会社は、「資産コンサルティング」から「施工」までを一貫して手がける独自のビジネスモデルを確立しました。

「人のためになることをする」という創業の原点から生まれたこのスタイルが、いかにして誕生し、圧倒的な信頼を獲得するに至ったのかを紐解いていきます。

代表取締役である仙波社長の過去の葛藤とともに、当社のビジネスモデルの裏側を詳しく紹介します。

業界の常識に対する葛藤と、新しいビジネスモデルへの気づき

当社の根幹である「資産コンサルティングから建築・工事までの一貫体制」の構想は、仙波社長が20代から32歳まで勤めた大手ハウスメーカーでの営業経験が大きなきっかけとなりました。

当時の建築業界は、自社の商品を売るために「とにかく建てること」を前提とした提案を行うのが当たり前の時代でした。

しかし、農家などへ飛び込み営業を行う最前線で、仙波社長は「ここにアパートを建てても、お客様の収益にはならない」という矛盾に何度も直面することになります。

顧客の最善を優先したいという強い思いから、あるとき仙波社長は「建てないほうがいいですよ」とお客様に正直に助言を行いました。

この発言が上司の耳に入り激しい叱責を受けることになりましたが、それでも仙波社長は自らの信念を決して曲げなかったのです。

建物を建てる代わりに「土地の売却」や「店舗の誘致」といった別案を提案し、お客様の人生に寄り添い続けることを選びました。

この経験と、地域再開発や相続の現場を目の当たりにしたことで、「部分的な提案ではなく、土地や人生の背景に合わせた総合提案ができなければ、本当の意味でお客様を幸せにできない」と痛感したのです。

この気づきが、入り口から出口までを自社で完結させ、資産価値を最大化する現在の日本中央建設のモデルへとつながっています。

「人のためになる」を体現する、当社独自の伴走体制

幼少期から「人のためになることをする」という教えを受けて育った仙波社長の哲学は、当社の組織づくりや顧客対応の隅々にまで深く浸透しています。

社内においては、会社負担で行う「家族ぐるみの社員旅行」や介護・育児などで柔軟に助け合える環境をしっかりと整備しました。

さらに社会へ向けては、児童養護施設などの建築や支援活動に継続的に携わり、社員が「利他主義」を養う場として活用しています。

この「利他的な姿勢」は、私たちが日々お客様と向き合う際のスタンスにも非常にわかりやすい形で表れている部分です。

「関与したプロジェクトには生涯にわたって徹底的に責任を持つ」という強い執念から、仙波社長自身、30年以上前に在籍していた会社で建てた物件であっても、今なお自ら足を運びアフターメンテナンスを続けています。

現在、当社はあえて規模を追うことはせず、新規のインターネット集客もほぼ行わないという方針をとりました。

長年の信頼関係を築いた法人クライアント様に対し、顧問的な立場で事業の奥深くまで入り込み、長期的な成長を支援することに全力を注いでいます。

2年の歳月をかけた「ワンチーム」での課題解決のプロセス

「顧客の真の利益」を最優先する姿勢が実を結び、お客様からの強い信頼を獲得した象徴的な出来事があります。

ある資産管理会社の相続案件において、親族間の意見対立など非常に複雑な権利関係が絡む難しいプロジェクトが発生しました。

この難局を乗り越えるため、当社は自社の営業チームとお客様側の社長様や秘書様とで強固な「ワンチーム」を結成することにしたのです。

実に2年という長い歳月をかけ、ご兄弟間の繊細な意見調整や権利関係の整理を粘り強く進めていきました。

結果として、関係者全員が心から納得する形での解決や運用へと導き、達成の瞬間には両社で大きな感動を分かち合うことに成功しています。

このような「いただいた報酬以上の働きで必ず返す」という誠実な姿勢が、35年以上続く強固な関係性を築き上げる大きな要因となっています。

最高品質を支える「心理的安全性」と「人間くさい対話」の重要性

ワンストップサービスを支える高い施工技術は、社内外の強固な信頼関係なしには実現することができません。

仙波社長は日頃から社員に対し、「どんどん失敗しろ。挑戦のなかで負った傷や責任は自分がすべて引き受ける」と伝え、心理的安全性を担保しています。

また、現場の職人や外部パートナーに対しては、膝を突き合わせた「人間くさいコミュニケーション」を何よりも重視しました。

業務上の指示出しにとどまらず、時間を共有して本音で語り合い、時には職人側の会社の「事業承継」など数年先を見据えた将来の調整まで一緒に考えていきます。

こうした家族のような深い結びつきが、高度な要求にも応えられる最高品質の施工体制を強固に支える理由です。

お客様に対しても同様に、「なぜその施策を行うのか」を徹底的にすり合わせるコミュニケーションを大切にしてきました。

法人顧客の社長様とは月1回の面談を実施し、表面的な業務報告ではなく経営者の本音を引き出す工夫を凝らしています。

トップの孤独に寄り添う誠実な対話の積み重ねこそが、当社が提供する安心感の源泉となっています。

建設業は「平和のインフラ」であるという、10年後の壮大なビジョン

「建設業とは人々の暮らしを支え、地域に平和と安心をもたらすインフラ事業であり、尊い祭りごとである」と仙波社長は熱く語ります。

若手社員には、建設が平和貢献につながる誇り高い仕事であると胸に刻んで働いてほしいと強く願っているのです。

私たち日本中央建設の目線の先には、すでに10年後の壮大なビジョンが明確に描かれています。

それは、「海外の戦災地域へ赴き、戦災孤児を守るシェルターと、争いを対話で解決する道徳教育の学校を建設する」という大きな目標です。

日本の卓越した建設技術を用い、多国籍の仲間と共に平和の証を創り上げたいと本気で考えています。

日本中央建設はこれからも、「人のためになる」という原点を胸に、関わるすべての人や未来の子どもたちを幸せにする物語を力強く紡ぎ続けていきます。







