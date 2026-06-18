GLホーム アメリカンライフ・デザイン コンテスト2025 受賞作品決定

株式会社LIXIL住宅研究所

ジーエルホームカンパニー

●最優秀賞 「毎日がリゾートになる家」 （GLホーム茂原店）

株式会社LIXIL住宅研究所ジーエルホームカンパニーは、今年度のGLホームの完工引渡し物件を対象に、「家を遊びつくそう」「”好き”を大切にした家づくり」「憧れのアメリカンライフ」などを叶えたデザインの優れた家を表彰する「GLホームアメリカンライフ・デザインコンテスト2025」を実施し、最優秀賞、優秀賞が決定しました。

GLホームでは、アメリカをはじめ海外の豊かな暮らしや家族観に憧れる人に、その暮らしを感じることができる住まいを提供しています。GLホームアメリカンライフ・デザインコンテストは、2012年から毎年開催し今回で14年目です。

●優秀賞 「L型カバードポーチで映画に出てきそうなアメリカン住宅」（GLホーム前橋店）■GLホーム アメリカンライフ・デザインアワード2025の概要

・募集対象 ： 今年度のGLホームの完工引渡し物件

・募集期間 ： 2026年1月22日から2026年3月23日

・選考方法 ： 応募作品は、GLホーム本部投票にて決定

・設定賞：最優秀賞、優秀賞

■受賞作品の詳細●最優秀賞「毎日がリゾートになる家」（GLホーム茂原店）

・コンセプト

夫婦それぞれのテレワーク室を備え仕事に集中、休憩時間はカバードポーチでリフレッシュ｡居住空間はリゾートホテルの様な開放的なデザインで､ON・OFFを心地よく切り替えられます ｡

・お客様の声

移住し家を建てました｡夫婦ともに仕事と趣味のサーフィン・料理を楽しむ家を求めていました｡キッチン・リビングから庭につながるオープンな空間がお気に入りで、思い通りの住まいができました｡奥行きあるカバードポーチ。セラミックキッチンいいですよ!

●優秀賞「L型カバードポーチで映画に出てきそうなアメリカン住宅」（GLホーム前橋店）

・コンセプト

別棟のガレージへのアプローチを兼ねたL型カバードポーチで､まるで映画に出てきそうなアメリカンハウスを実現｡ライフスタイルに合わせて使えるフリーコーナーをリビングダイニングに設けています｡無骨なデザインのブラケット照明やアイアン部材を使った飾り棚など、好きと暮らす家になりました｡

・お客様の声

子どものために作ったフリーコーナーはキッチンからも様子が見えて安心です｡将来的にはスタディスペースやワークスペースとしても使えるちょうどいい空間になりました｡ヴィンテージスタイルのリビングにあるアイアンを使った飾り棚は、好きな車の模型を飾ったお気に入りポイントです。

◆GLホーム概要

GLホームは、1970年に「第一木工」として創業。2025年には55周年を迎えました。1974年に早く導入しました。以来、日本の2×4住宅のリーディングカンパニーとして実績を重ねると共に、「何よりもまず自分の人生を楽しめる家を」との創業の理念のもと、“自分らしく家族らしく家を楽しむこと”を発信しています。“家を遊びつくそう”をテーマにアメリカンなライフスタイルをご提案します。

・会社名 株式会社LIXIL住宅研究所 ジーエルホームカンパニー

・代表者 執行役員カンパニープレジデント 西浜 将児

・本社所在地 〒141₋0033 東京都品川区西品川1-1-1

・URL 【株式会社LIXIL住宅研究所】 https://www.lixil-jk.co.jp/

【GLホーム】 https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/(https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/)

◆LIXIL住宅研究所 概要

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。また、2024年より住宅ボランタリーチェーン（VC）事業「YUIE PROJECT」、2025年には戸建リノベーションVC事業「DUUO」を立ち上げ、住宅VC事業も展開しています。