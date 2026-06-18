9月8日（火）開催！『タキガワトレードフェア2026 for Salon』今年のテーマは「ユニバーサルビューティで目指す適正価格 -“納得”の価値のつくりかた-」

滝川株式会社

理美容・エステティック・ネイル用品総合商社の滝川株式会社（所在地：台東区 代表取締役：滝川 睦子 資本金：2億1397万円）は、9月8日（火）、グランドニッコー東京 台場（東京都・港区）において、『タキガワトレードフェア2026 for Salon』を開催します。

本イベントは、理容・美容・エステティック・ネイルなどのサロンを対象にした体験型リアルイベントです。美容の総合商社ならではの商品力で、昨年はおよそ120社にもおよぶ美容メーカーが集結。2,000名を超える美容サロン関係者にご参加いただきました。

今年は、「ユニバーサルビューティで目指す適正価格―“納得”の価値のつくりかた―」をテーマに、サロンメニューを適正価格で提案するための考え方や実践的なメニュー提案をさまざまな観点からご紹介。展示ブースはもちろん、セミナー等を通じて直接、商品を“見て・触れて・体験”していただき、価値ある情報とサロンに役立つ繁栄のヒントをご提案します。

「機能性」「品質」「価格」にこだわったプロフェッショナルに向けた滝川のプライベートブランド「＆(アンド)T’s(ティーズ)」や、機能性とデザイン性の両方を兼ね備えたサロン空間を演出する「タキガワ ファニチャー」などに加え、当社が厳選した新製品を取り揃え、みなさまに実際に体験・体感いただけるコーナーをご用意します。即売コーナーでは当日限定価格での販売も予定していますので、気に入った商品はその場でお買い求めいただけます。

また、各種セミナーのほか、中小企業診断士による個人事業主のためのサロン経営にかかわるワンストップ個別相談会も設けています。ご来場いただいたすべてのお客様が参加できるお楽しみ抽選会も企画し、商品・情報・メニュー提案をとおして美容を楽しむ一日をご提供します。

皆様のご来場をお待ちしています。

なお、当日は、一般社団法人日本エステティック協会主催のセミナー「目的別の技術！目元の施術テクニック 2026年」（要事前申込）も同時開催予定です。

本イベントの最新情報は当社ホームページ（takigawa.co.jp）にて随時更新予定です。

イベント開催概要、およびセミナー情報は下記のとおりです。

【イベント開催概要】

タキガワトレードフェア2026 for Salon

日 時 ： 2026年9月8日（火）10：00～18：00

場 所 ： グランドニッコー東京 台場 B1F

（東京都港区台場2-6-1）

参加費 ： 無料（要事前申込）

U R L ： https://takigawa.co.jp/organize/2026-tradefair.html

備 考 ： 駐車場無料・昼食付（事前申込者のみ）

【セミナー情報】

■スペシャルセミナー @29F 銀河 ＜事前申込\1,100（税込）＞

10:30-11:30 バズる髪には、理由がある／syn 齋藤正太氏

12:30-13:30 かわいいは、“顔まわり”でつくる／ALBUM NATSUMI氏

14:30-15:30 技術が単価になる／CHARLES DESSIN 黒木利光氏

16:00-16:45 Patchwork lace すぐに作ってみたくなる複数技法を大放出！／imparfait M MARINA氏

■FIOLEセミナー @B1F フィヨーレブース

16:00-17:10 ONYX2026トレンドスタイル／ONYX KOUSEI氏、aya氏

■適正価格提案セミナー @B1F パレロワイヤル

11:00-11:30 高周波温熱機器の活用でサロン価値を高める瘦身メニュー化と補助金活用戦略

11:40-12:20 時短×単価アップ 新・ビジネスマンヘアの提案／

KINOSHITA GAIEN EAST STREET 荻原奈々氏

12:50-13:20 薬剤不使用！ カットレスで髪悩みを改善する 単価アップ＆リピートメニュー提案

13:40-14:10 汗で分析する、新しいAIカウンセリングメソッド

14:30-14:50 ワンランク上の仕上がりを叶える スカルプ＆ヘアケアミスト活用テクニック

15:10-15:30 訪問理美容の市場性と可能性 社会貢献と生涯顧客戦略の視点から

15:50-16:20 気持ちいいを価値に変える ヒゲブラシ×新感覚フェイシャルトリートメント提案

16:40-17:00 顔はつくれる 小顔ケア×美肌専用機で魅せる電場美容

■一般社団法人日本エステティック協会セミナー

@B1F パレロワイヤル ＜事前申込\3,300（税込）／協会会員無料＞

14:30-16:30 目的別の技術！ 目元の施術テクニック2026年／Esthetic MORIMASA 森柾秀美氏

■記事中のお問い合わせ先

滝川株式会社 理美容事業部

TEL／03-5821-0258

FAX／03-5821-0225

■リリースに関するお問い合わせ先

滝川株式会社 マーケティング本部

TEL／03-3845-2110

FAX／03-3845-1921