【coca】海外3店舗目！日本発アパレルブランド「coca」が香港へ初出店！2026年6月18日「ミラプレイス1（Mira Place1）」にグランドオープン

株式会社adapt retailing

大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」（海外ではブランド名を「comcoca（コムコカ）」として展開）は、マレーシア、台湾に続き、2026年6月18日に海外3店舗目となる新店舗を、香港・尖沙咀の商業施設「ミラプレイス1（Mira Place1）」にグランドオープン。香港への出店は初となる。

グランドオープンに先立ち、6月15日には、現地のインフルエンサーやメディア関係者の方々を対象とした特別なオープニングレセプションも開催された。

■ 海外展開を加速する「coca」が、香港のトレンド発信地「ミラプレイス」へ

「coca」は、「EVERYDAY CLOTHING」をコンセプトに、レディースを中心にメンズ・キッズまで幅広く展開し、日常使いしやすいプライスでファッションを提供するアパレルブランド。日本の公式オンラインストアや実店舗では、トレンドを程よく取り入れたシンプルなデザインと圧倒的なコストパフォーマンスが、幅広い世代のファミリー層から絶大な支持を得ている。

さらなるグローバル市場へのアプローチとして、海外3店舗目となる新店舗を、香港屈指のショッピングエリアである尖沙咀（チムサーチョイ）のランドマーク「ミラプレイス1（Mira Place1）」に出店。店内ではレディースとメンズ商品を取り扱い、バッグやキャップなどのファッション小物も展開する。日本国内で培った「高品質×最安値級」の強みを活かし、香港の生活者へ向けて新しいファッションの選択肢を提案していく。

メンズアイテムも豊富に展開

■ オープンを前に、オープニングレセプションを実施

6月18日のグランドオープンを控えた6月15日には、同店舗にてインフルエンサーやその他メディアを招待したレセプションイベントを開催。

当日は、多くの現地関係者が来場し、cocaのコレクションを一足早く体験。SNS上でも新店舗の様子やコーディネート提案が順次拡散され、盛り上がりを見せていく予定だ。

ロゴの入った全身鏡は写真スポットとしても

■ 【オープン記念キャンペーン】2点以上の購入で「限定ギフトバッグ（Sサイズ）」をプレゼント！

香港ミラプレイス店のオープンを記念し、グランドオープン当日の6月18日より、店頭にて特別なノベルティキャンペーンを実施。先着で日常使いにも便利なギフトバッグ(Sサイズ)が配布される。

対象： 店頭にて商品を2点以上お買い上げいただいたお客様

特典： 限定ギフトバッグ（Sサイズ）をプレゼント ※無くなり次第終了

トートバッグとしても使える

■ 新店舗概要

店舗名： coca ミラプレイス1（Mira Place1）店

グランドオープン日： 2026年6月18日

所在地：Shop 213, 2／F, Mira Place 1, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui

取扱商品： レディースファッション、メンズファッション、雑貨

■マレーシア（LaLaport BBCC）店

所在地：comcoca, G-06&G-07 Mitsui Shopping Park LaLaport Bukit Bintang City Centre No.2, Jalan Hang Tuah, 55100, Kuala Lumpur

■台湾（LaLaport南港）店

所在地：115 台北市南港區經貿二路131號4樓

■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

香港公式サイトはこちら :https://www.hk.comcoca.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260618香港公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/comcocahk_official/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260618公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260618日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260618グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260618

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc