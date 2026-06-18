【父の日特集】今年のプレゼントは“車内時間”を贈ろう。Ottocast人気製品の期間限定セールを開催、最大40％OFF

深圳路知音科技有限公司

6月の父の日を前に、「今年は何を贈ろうか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

近年は、ネクタイやお酒といった定番ギフトだけでなく、日常をより快適にする実用的なアイテムへの関心も高まっています。

特に車での通勤や休日のドライブを楽しむお父さんにとって、“車内時間”をより便利で快適にするカーガジェットは、実用性と特別感を兼ね備えたギフトとして注目されています。

また、ワールドカップ観戦シーズンや夏のレジャーシーズンを迎え、移動中や休憩時間にも動画や音楽コンテンツを楽しみたいというニーズが増加しています。

そこでOttocastでは、父の日限定セールを開催！

１.OTTOCAST Play2Video Ultra

数ある対象商品の中から、まず最初におすすめしたいのが、車内エンターテインメントを手軽に楽しめる人気モデル「Play2Video Ultra」です！

車中で動画を楽しもう！

Play2Video Ultraは、有線CarPlay対応車をワイヤレスCarPlay／Android Auto環境へアップグレードできる人気モデルです。

本体にはAndroid 12ベースのOSを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Spotifyなどのアプリを車載ディスプレイ上で直接利用可能。スマートフォンのミラーリングや複雑な設定を必要とせず、USB接続だけで動画や音楽などの多彩なコンテンツを楽しめます。

📣【父の日キャンペーン特別価格】

通常価格21,999円（税込）のところ、期間限定で13,499円（税込）にて販売いたします。

割引額：8,500円OFF

割引コード：FD2026W01

利用期間：2026年7月6日まで

Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWZ3SZ13

車内をエンターテインメント空間へ

Play2Video Ultraの魅力は、単なるワイヤレスCarPlayアダプターにとどまらず、移動時間そのものをより快適で充実した時間へ変えてくれる点にあります。

休日のドライブや家族旅行、帰省などの長距離移動では、休憩中に動画コンテンツを楽しんだり、お気に入りの音楽を再生したりすることで、車内で過ごす時間をより有意義に活用できます。

また、地図アプリや通話機能、メッセージ機能なども利用できるため、エンターテインメントと利便性を両立。父の日のギフトとしてはもちろん、家族みんなで楽しめるカーライフアイテムとしてもおすすめです。

※本製品は、走行中に運転者以外の同乗者がマルチメディアコンテンツを楽しむことを目的とした製品です。安全運転を最優先とし、運転者による走行中の映像視聴はお控えください。

日常の運転をよりスマートに

Play2Video Ultraは、有線接続の煩わしさを解消するだけでなく、日常のドライブをより快適でスマートなものへと進化させます。

CarPlayやAndroid Autoに対応するナビゲーションアプリや地図アプリ、電話、メッセージ、LINE、音楽アプリなどをワイヤレスで利用できるため、乗車後すぐに車載ディスプレイから各種機能へアクセス可能です。

さらに、SiriやGoogleアシスタントによる音声操作にも対応。「Hey Siri」「OK Google」の呼びかけだけで目的地検索や音楽再生、ハンズフリー通話、メッセージの送受信などを行うことができます。

運転中の操作負担を軽減しながら、利便性と快適性を両立できる点も、多くのドライバーから支持されている理由の一つです。

高品質コンバーター、繊細デザインと抜群耐久性を両立FOTAアップデート対応

父の日の贈り物としてはもちろん、これから迎える夏のドライブや旅行シーズンにも活躍するPlay2Video Ultra。

動画や音楽、ナビゲーションをより快適に楽しみながら、家族や大切な人との車内時間をもっと充実したものへと変えてくれます。

現在、父の日キャンペーンとして期間限定セールを実施中です。この機会にぜひ、Ottocastの人気車載ガジェットで快適なカーライフをご体験ください。

【父の日キャンペーン実施中】

１.OTTOCAST Play2Video Ultra

通常価格：21,999円（税込）

特別価格：13,499円（税込）

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キャンペーン期間：2026年7月6日まで

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２. OTTOCAST Screen AI

车内ディスプレイが小さい車や、CarPlay非対応車でも車内エンタメを楽しみたい方におすすめなのが「OTTOCAST Screen AI」です。

どんな車でも“スマートカー化”

OTTOCAST Screen AIは、車両に後付けできるスマートディスプレイタイプの製品で、CarPlayやAndroid Autoに対応していない車でも、ナビ・音楽・通話・動画視聴などをより快適に楽しめるのが特長です。

大画面ディスプレイにより視認性が向上し、地図や案内表示も見やすく、日常のドライブから長距離移動まで快適にサポートします。

動画・音楽・ナビを一台に集約

Androidベースのシステムを搭載し、YouTubeやNetflixなどの動画アプリ、SpotifyやYouTube Musicなどの音楽アプリにも対応。さらにナビゲーション、Bluetooth通話、メッセージ通知など、ドライブに必要な機能を一台に集約しています。

特に、ワールドカップ観戦シーズンや夏の旅行シーズンには、休憩中にスポーツハイライトや動画コンテンツを楽しめる点も魅力です。

簡単設置で幅広い車種に対応

車両への大掛かりな工事を必要とせず、ダッシュボードへの設置で手軽に導入できるため、古い車やセカンドカーでもスマートな車内環境を実現できます。

「今の車をそのまま便利にしたい」「車の買い替えまでは考えていないが、車内環境をアップデートしたい」という方にもおすすめのモデルです。

【父の日キャンペーン特別価格】

２.OTTOCAST Screen AI

通常価格：43,850円（税込）

特別価格：29,818円（税込）

割引コード：FD2026W02

キャンペーン期間：2026年7月6日まで

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV7HF8GT

車を買い替えずに快適な車内環境を手に入れたい”というお父さんへのギフトとしても、

OTTOCAST Screen AIはおすすめの一台です。

３. OTTOCAST P3 Pro

より高性能な車内エンターテインメント環境を求める方におすすめなのが、Ottocastのフラッグシップモデル「OttoAibox P3 Pro」です。

Android 13を搭載し、8GB RAM＋128GB ROMの大容量メモリを採用。YouTubeやNetflix、Prime Videoなどの動画アプリはもちろん、Google Playからお好みのアプリを自由に追加できます。

さらに、HDMI出力機能を搭載しており、後席モニターと接続することで、家族旅行や長距離ドライブでも車内エンターテインメントをより快適に楽しめます。

高性能と拡張性を兼ね備えたP3 Proは、車好きなお父さんへのワンランク上の父の日ギフトとしてもおすすめです。

【父の日キャンペーン特別価格】

３.OTTOCAST P3 Pro

通常価格：59,999円（税込）

特別価格：41,799円（税込）

割引コード：FD2026W03

キャンペーン期間：2026年7月6日まで

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY4LK75M

４. OTTOCAST Mini

「まずは手軽にワイヤレスCarPlayを試してみたい」という方には、コンパクトモデルの「OTTOCAST MINI」がおすすめです。

純正有線CarPlay搭載車に接続するだけで、ワイヤレスCarPlayおよびワイヤレスAndroid Auto環境へ簡単にアップグレード。エンジン始動後は自動接続されるため、毎回ケーブルを接続する手間を省くことができます。

本体はクレジットカードよりも小さいコンパクト設計を採用。車内でも目立ちにくく、すっきりとした配線環境を実現します。

通勤や買い物、週末のドライブなど、日常のカーライフをより快適にしてくれるOTTOCAST MINIは、父の日のプレゼントとしてはもちろん、初めて車載ガジェットを導入する方にもおすすめのモデルです。

【父の日キャンペーン特別価格】

４.OTTOCAST Mini

通常価格：6,399円（税込）

特別価格：3,839円（税込）

割引コード：FD2026W04

キャンペーン期間：2026年7月6日まで

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFCYT4CP

５. OttoAibox I3（BMW専用）

BMWオーナーの方におすすめしたいのが、BMW専用設計のAI Box「OttoAibox I3」です。

BMW車との高い互換性を実現し、純正システムの操作性を維持しながら、動画視聴やオンラインアプリの利用など、車内エンターテインメント機能を大幅に拡張できます。

YouTubeやNetflixなどの人気アプリに対応しているほか、Google Playからお好みのアプリを追加することも可能。普段のドライブはもちろん、旅行や長距離移動の際にも快適な車内環境を提供します。

BMWならではの上質なドライビング体験をさらに充実させたい方や、輸入車好きのお父さんへの父の日ギフトとしてもおすすめの一台です。

【父の日キャンペーン特別価格】

５.OTTOCAST I3

通常価格：46,899円（税込）

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割引コード：FD2026W05

キャンペーン期間：2026年7月6日まで

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▼割引コード使用の手順

ステップ１.製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ２.注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。

OTTOCASTについて

1年間の製品保証

ご購入日より1年間の保証期間中に、製品の故障や不具合が発生した場合は、無償で修理または交換対応いたします。

専用アプリ「OttoPilot」によるサポート

製品の操作方法やトラブルシューティングを動画チュートリアルやFAQでわかりやすく案内。ログ送信機能で問題の詳細を簡単にメーカーへ報告可能です。

専門スタッフによる問い合わせ対応

疑問や不具合に対しては、専門スタッフが丁寧に対応。電話やメールでの問い合わせを通じて迅速な解決をサポートします。

お客様の満足と安全なカーライフを第一に考え、安心してご利用いただけるサービスをご提供いたします。

製品に関するご質問やご不明点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

メール：service@ottocast.com

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今後もOTTOCASTは、最新技術とユーザーの声を活かし、より快適で安全なカーライフを実現する製品づくりに取り組んでまいります。今後の展開にもぜひご期待ください。