【熱海パールスターホテル】静岡県産メロンと山梨県産桃を味わう「メロンと桃のアフタヌーンティー」 7月1日より提供開始

国際観光資源開発株式会社静岡メロンと山梨桃のアフタヌーンティー

国際観光資源開発株式会社（総支配人 栗栖昌和）が運営する熱海パールスターホテルは、“室礼（しつらい）”の文化を大切にし、四季の移ろいを愛で、自然を尊び、食材への感謝を分かち合う「おもてなしの心」でお客様をお迎えしてまいります。

これから本格的な夏を迎える熱海。熱海パールスターホテルでは、静岡県産メロンと山梨県産桃を主役にした「メロンと桃のアフタヌーンティー」をご用意いたします。

静岡の豊かな自然が育んだ芳醇なメロンと、全国有数の桃の産地・山梨県で育てられた瑞々しい桃。それぞれの果実が持つ香りや甘み、みずみずしさを生かし、タルトやショートケーキ、ムース、ジュレ、ソルベなど多彩なスイーツに仕立てました。

また、紅富貴のスコーンや季節野菜のケークサレ、彩り豊かなテリーヌなど、セイボリーもご用意。果実の魅力を引き立てながら、最後まで心地よくお楽しみいただける構成となっています。

旬の果実が織りなす華やかな彩りと爽やかな味わいに包まれながら、夏ならではの優雅なティータイムをお過ごしください。

静岡メロンと山梨桃のアフタヌーンティー

価 格： 5,500円（税金込、サービス料別途)

期 間 ：2026年7月1日(水)～8月31日（月）

店 舗：オーシャンブリーズ 1F 12：00～15：00L.O.（2時間制）

ご予約：前日の17時までの要予約

https://www.tablecheck.com/ja/pearlstar-oceanbreeze/reserve/experiences?menu_lists=at

お電話でのご予約・お問合せ： 0557-83-5489 (10:00～18:00)

3段のスタンドに8種のスイーツと4種のセイヴォリー

◆ メロンと桃のソルベデュオ

静岡県産メロンと山梨県産桃を使用した2種のソルベ。果実本来の瑞々しさを爽やかにお楽しみいただけます。自家製ピューレとサクサク、フィアンティーヌの食感、自家製ワッフルも添えて。

◆ 白桃のふんわりムース

自家製白桃コンポートを閉じ込めた、やさしい口どけの白桃のムースとフロマージュムースの二層で。

◆ メロンのタルトレット

香ばしいタルト生地にカスタードクリームと静岡県産メロンをあしらいました。

◆ メロンのクリームソーダジュレ

メロン果肉入りのジュレにクリームを合わせた、どこか懐かしいクリームソーダ仕立て。

◆ 白桃のショートケーキ

きび糖を使ったふんわりスポンジと軽やかな生クリームに、瑞々しい白桃を合わせました。

◆ メロンパン仕立てのマフィン

メロンパンをイメージした可愛らしいマフィン。中にはメロンのコンフィチュールを忍ばせています。

◆ 白桃コンポートの杏仁豆腐

なめらかな杏仁豆腐に、自家製白桃コンポートを添えた涼やかな一品。

◆自家製パルミエ

バター香るパイ生地にシナモンの芳醇な香りを添えて焼き上げました。

◆ 夏野菜のケークサレ

ナスやアスパラガス、ベーコンなどを使用した、彩り豊かな塩味のケーク。

◆ 彩り野菜のコンソメテリーヌ

箱根西麓野菜など旬の野菜をコンソメジュレで閉じ込めた、見た目にも涼やかなテリーヌ。

◆ 紅富貴香るスコーン 桃ジャム添え

静岡県産紅富貴の和紅茶を練り込んだスコーン。自家製桃ジャム、クロテッドクリームとともに。

◆ ベーグルサンド

アフタヌーンティーの合間にお楽しみいただく、ほどよいボリュームのセイボリー。

ファーストドリンクとセイヴォリー

【ファーストドリンク】ごろっと果肉のメロンソーダ

静岡県産メロンの果肉を贅沢に使用した、この季節だけのスペシャルドリンク。

ドリンク全26種類フリーフロー（飲み換え自由）

【ロンネフェルトティー】6種類

ロイヤルミルクティ（ホット/アイス）、アールグレイ、イングリッシュブレックファースト、ダージリンサマーゴールド、ルイボスクリームオレンジ

【静岡紅茶】 4種類

手摘み紅富貴（べにふうき）、橘アールグレイティー、オリエンタルシトラスグリーンティー、ジンジャーティー

【コーヒー】ネスプレッソコーヒー 16種類

オリジンブラジル、インテンソ、デカフェコーヒー、エスプレッソ、カプチーノ（ホット/アイス）、カフェラテ（ホット/アイス）、キャラメルカプチーノ（ホット/アイス）、バニラカプチーノ（ホット/アイス）、キャラメルカフェラテ（ホット/アイス）、バニラカフェラテ（ホット/アイス）

※天候等の影響で素材の仕入れ先が予告なく変更になる場合がございます。

※その他、仕入れ状況により一部料理内容の変更や盛り付け等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

季節を彩るアフタヌーンティー付宿泊プラン ＜朝食付＞

チェックイン前にアフタヌーンティーをお楽しみいただける、朝食付きの宿泊プランです。季節ごと、テーマごとに変わるスイーツを愉しむ、通年ご利用いただける宿泊プランです。

客室に露天風呂を設えた「スーペリアオーシャンビュー”ROTEN”」の客室。このほか各種タイプをお選びいただけます。

デラックスオーシャンビュー"ROTEN"の客室

｜ご予約｜

https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10106495?checkin_date=20241023&checkout_date=20241024&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1(https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10106495?checkin_date=20241023&checkout_date=20241024&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1)

アフタヌーンティー付きスパトリートメント

ボディ60分のアロマテラピートリートメント最上階のインフィニティバス

ご宿泊されなくても日帰りでアフタヌーンティーとスパ、温泉が楽しめるパッケージです。ホテル内「庵スパ 熱海」での60分のアロマテラピーボディ、10Fインフィニティバスでゆったりと日頃の疲れを癒したら、ホテルラウンジで本格的アフタヌーンティーを楽しんでいただけるワンデイプランです。

インフィニティバス（ホテル10F）庵スパ熱海

｜ご予約｜

https://spa.ikyu.com/660290/?num=1

ラウンジ オーシャンブリーズ

ラウンジ オーシャンブリーズラウンジ内 ペストリーショップ

上質な語らいをテーマにしたラウンジは、目の前の熱海サンビーチの賑わいからは全く想像もできない優雅さと静寂に満ちていま す。また伊豆特有の漆⿊の溶岩石で作られた水盤には、季節ごとに花が生け入れられゲストをお迎えし、ホテルラウンジ ならではのエレガントなひとときをご堪能いただけます。契約農園で茶樹を育成し自社工場で製茶を行う地元静岡のクラフト紅茶「静岡紅茶」、ドイツの歴史ある紅茶メーカー「ロンネフェルトティー」などと共に、国内の名店で腕を磨いた パティシエがつくるスイーツと共に心落ち着くひと時をお過ごしください。

ラウンジ オーシャンブリーズ 1F 10：00～17：00（LO）

https://pearlstar.jp/dining/lounge-ocean-breeze/

ホテル概要

ホテル外観

■名称：熱海パールスターホテル

■所在地：静岡県熱海市東海岸町6番45号

■電 話：0557-48-6555（代表）

■交 通：熱海駅より徒歩10分 タクシー5分 バス停「お宮の松」目の前

■建物規模：地上10階建

■客室数：87室

■館内施設：自家源泉露天風呂、レストラン、バー＆ラウンジ、スパ、フィットネス、駐車場

ホームページ：https://pearlstar.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/atami_pearlstar_hotel/

X ツイッター：https://twitter.com/PearlstarAtami

フェイスブック：https://www.facebook.com/pearlstarhotelatami

YouTube：https://www.youtube.com/@pearlstarhotelatami

TikTok：https://www.tiktok.com/@pearlstarhotelata

国際観光資源開発株式会社について

地域の魅力を生かしたリゾートホテルを提供する国際観光資源開発株式会社は、山梨県にて関連会社がリゾートホテルを 1施設保有しております。熱海パールスターホテルは静岡県内での初出店となります。

【お客様からのお問合せ・予約】

熱海パールスターホテル 予約

TEL： 0557-83-5489 (10:00～18:00)

問い合わせ：info@pearlstar.jp