アストラ国際絵本原作コンテスト受賞作「あたまにのったタコ」が絵本化！

アストラ国際絵本原作コンテストとは

株式会社講談社『あたまにのったタコ』（原題：Un poulpe sur la tete）たしろ ちさと／作・絵 ジェニー・ギヨーム／原案

アストラ国際絵本原作コンテストは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの出版社が主催者となり、優れた絵本の原作者を発掘し、絵本として世界中に発信する取り組みです。違う言語、違う文化を持ったクリエイターと編集者が出会う場を作り、多様性に富んだ、質の高い絵本を刊行して、世界中の子どもたちに届けることを目的として開設されました。講談社は第２回から参加しています。第２回は、83ヵ国から2248作品の応募があり、フランス人作家・図書館司書のジェニー・ギヨームさんが描く「あたまにのったタコ」が「講談社賞」に選ばれました。



世界的な絵本の登竜門・アストラ国際絵本原作コンテスト「講談社賞」受賞者インタビュー(https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/news/award/MUSSL)

「あたまにのったタコ」はこんなお話

第２回アストラ国際絵本原作コンテスト「講談社賞」受賞者 ジェニー・ギヨームさん

ひとりの男の子が海水浴へ行って海にもぐったら、出てきたときには頭にタコがのっていた！ タコは頭の上でどんどん大きくなり、男の子はタコを頭にのせて学校へ。先生に怒られたり、友だちに避けられたり、困ったことばかり……。でも、授業中タコのおかげで正解を答えられたり、いやなことをする友だちにスミをはいてくれたりして、男の子はだんだんタコに気持ちを寄せるようになっていく。タコはお風呂と本の読み聞かせが好きなんだ。１年間いっしょに過ごした次の夏、とうとう別れの時がやってきた。 タコが砂浜に残した「愛のメッセージ」とは……。自分とは異なるものへの理解、言葉を超えた友情、さまざまななことを考えさせてくれる、切なくもあたたかい感動の物語です。

国際的絵本作家・たしろちさとさんが絵本化

『あたまにのったタコ』（たしろ ちさと／作・絵 ジェニー・ギヨーム／原案』より

文章だけの受賞作を絵本にしたのは、絵本作家のたしろちさとさん。たしろさんは、『ぼくはカメレオン』で世界7ヵ国語同時デビューした国際的な絵本作家さんです。著書には、日本絵本賞を受賞した『５ひきのすてきなねずみ ひっこしだいさくせん』（ほるぷ出版）『クリスマスの おかいもの』（講談社）『すずめくん どこで ごはん たべるの？』（福音館書店）『くんくん、いいにおい』（グランまま社）『みんなのいえ』（文溪堂）など多数あります。

編集部は、たしろちさとさんが「あたまにのったタコ」を絵本化する過程を取材しました。

絵本作家たしろちさとさんの絵本づくりに密着！全６回(https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/search?q=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E4%BD%9C%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E3%81%9F%E3%81%97%E3%82%8D%E3%81%A1%E3%81%95%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A)

たしろ ちさとさんより絵本作家・たしろちさとさん

最初は、ジェニーさんの作った長いお話をうまくまとめられるか、少し不安がありましたが、スケッチをしたり、タコのことを調べたりするうちに、どんどん主人公とタコに気持ちが入っていって、とても楽しく制作することができました。

絵本を読んで、「ぼく」とタコの友情を感じてもらえたらうれしいです。ところどころ、クスッと笑えるところや、びっくりするところがありますが、すべてのエピソードがラストシーンにつながっているのだと描いていて、思いました。大切な友だちや家族のことを思いながら、読んでくださったらいいなと思います。

「ダーウィンが来た！」に登場した小学生タコ研究家・野中風玖くんも絶賛！

『あたまにのったタコ』（たしろ ちさと／作・絵 ジェニー・ギヨーム／原案』より『あたまにのったタコ』（たしろ ちさと／作・絵 ジェニー・ギヨーム／原案』より野中風玖（ふく）くんよりNHK「ダーウィンが来た！海の賢者と森の宝石」に登場した小学生タコ研究家の野中風玖くん

タコの動き、とくに腕のうねる感じがとてもリアルだなと思いました。絵本のタコは、すごくかわいいです。最後、男の子とタコのシーンは、感動しました。頭がよくて優しくて、人想いのタコだなと思います。タコはとても知能が高くて、人間との友情も絶対存在すると思います。

NHK『ダーウィンが来た！』も密着！ 小学５年生のタコ研究家が「タコと人間は友達になれるか」を実験！「あたまにのったタコ」発売記念インタビュー(https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/news/ehonerabi/Hk7Co)