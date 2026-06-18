クエスト・グローバル・ジャパン株式会社

2026年6月18日、東京 -エンジニアリング・サービスに特化した世界最大規模の独立系企業であるQuest Globalの日本法人、クエスト・グローバル・ジャパン株式会社（以下、クエスト・グローバル）は、先進的な半導体ソリューションのリーディング・サプライヤーであるルネサス エレクトロニクス株式会社（以下、ルネサス）と共に、6月16日、次世代の技術者育成を目的としたイベント「Future Global Engineers Event」をルネサスの武蔵事業所（東京）にて開催しました。本イベントには、都内のインターナショナルスクールに通う生徒60名が参加し、半導体業界に関する深い知見を得るとともに、最先端のAI技術を体験しました。

本イベントは、学校での学習内容と産業界での実用技術との関連性を示すことを目的として、終日にわたり実施されました。参加した生徒たちは、半導体やAI分野の技術動向を紹介する「イノベーション・ショーケース」を見学した後、ルネサスの第一線で活躍する経験豊富なエンジニアと意見交換を行いました。

プログラム内の体験型ワークショップでは、ルネサス製の評価キット（RA8D1 MCUグループ評価キット）を用いて、生徒が独自のサンプルAIアプリケーションを作成しました。実機を使用することで、AI技術を用いたソリューション開発の基本的なプロセスを体験しました。一日の最後には、クエスト・グローバルが主導するキャリアトークと質疑応答セッションが行われ、半導体業界におけるキャリアパスに関する情報提供が行われました。

なお、イベントの冒頭では、ルネサス エレクトロニクスのエンベデッドプロセッシング事業本部 ヴァイスプレジデント 兼 ジェネラルマネージャーであるガウラン・シャー（Gaurang Shah）が登壇し、次世代を担う生徒たちに向けて、半導体およびAIが今後の社会へ与える影響や、よりスマートでコネクテッドな未来を目指すルネサスのビジョンについて説明しました。

両社代表者からのコメント

ルネサス エレクトロニクス株式会社

ヴァイスプレジデント 兼 エンベデッドプロセッシング担当ジェネラルマネージャー

ガウラン・シャー（Gaurang Shah）：

「Future Global Engineers Eventを開催できたことを嬉しく思います。次世代の技術者を育成することは、当社にとって重要な取り組みの一つです。生徒たちに評価キットをはじめとする当社の技術や、エンジニアとの交流機会を直接提供することで、将来の技術革新に対する関心を高める機会となることを目指しています。クエスト・グローバルとの共同開催により、充実したプログラムを提供することができました」

クエスト・グローバル・ジャパン株式会社

代表取締役

増子 佳幸：

「次世代のエンジニア育成は、クエスト・グローバルが継続して取り組んでいる重要な課題であり、本イベントは、将来のエンジニアリング業界を担う若者たちと接点を持つ大変良い機会となりました。実践的なスキルの提供と将来のキャリア形成に向けたビジョンを示すことで、若い世代の自立を支援することが当社の目標です。ワークショップにおける生徒たちの熱心な取り組みは非常に印象的であり、テクノロジーリーダーであるルネサス社と共同で本イベントを実施できたことを嬉しく思います」

【Quest Global（クエスト・グローバル）について】

Quest Globalは、「What（何を行う）」だけでなく、その背景にある「Why（なぜ行うのか）」を起点にエンジニアリング・サービスを提供し、他社と一線を画しています。エンジニアリング事業を展開していますが、私たちが実際に創造しているのは明るい未来です。そして、25年以上にわたり、世界で最も難解とされるエンジニアリング課題を解決してきました。現在、20か国以上で事業を展開し、104を超えるグローバルデリバリーセンターを擁しています。2.3万人以上の好奇心旺盛な人材が、不可能を可能にするために従来とは異なる手法を駆使しています。また、テクノロジー、業界固有の専門知識、多様な人材を融合させた多次元的なアプローチにより、重要な課題に迅速かつ効果的に対応しています。航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、ハイテク、医療技術・ヘルスケア、鉄道、半導体など、幅広い業界で顧客の課題解決を支援しています。私たちは信頼できるパートナーとして、世界最高水準のエンドツーエンドのエンジニアリング・ソリューションを提供しています。