イタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「FLEXFORM」東京・南青山に新たな旗艦店「FLEXFORM TOKYO」2026 年 7 月 3 日（金）グランドオープン

株式会社FFJ

イタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「FLEXFORM（フレックスフォルム）」は、株式会社FFJ との協業により、2026 年 7 月 3 日（金）、東京・南青山に新たなフラッグシップストア「FLEXFORM TOKYO」を移転オープンいたします。

新たなフラッグシップストアとして生まれ変わる「FLEXFORM TOKYO」は、自然光が広がる 3 フロア構成のショールームを通じて、FLEXFORM が追求するタイムレスなエレガンスとイタリアンクラフツマンシップの世界観を体現。一つひとつの家具が持つ佇まいと美しさを、静かに際立たせる空間構成としています。

選び抜かれた素材、均整の取れたプロポーション、細部に宿る職人の手仕事。そして、実際に触れ、身を委ねることで初めて感じられる心地よさ。新たな「FLEXFORM TOKYO」では、1959 年の創業以来受け継がれてきたクラフツマンシップと、時代を超越するタイムレスなデザインが生み出す、静謐なエレガンスと比類なき心地よさをご体感いただけます。

また、新店舗では、2026 年ミラノ・デザインウィークで発表された新たなコンセプト「The Private Lives ofObjects―ともに生きる、愛すべきものたち。」の世界観を日本で初めて展開。アントニオ・チッテリオ、柴田文江、パトリック・ノルゲ、セバスチャン・ヘルクナーによる最新コレクションとともに、FLEXFORM が提案する豊かな暮らしのあり方をご紹介します。

■FLEXFORM TOKYO店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126802/table/4_1_55e2a36fab0b88200ebc01d8587bd822.jpg?v=202606180152 ]

■The Private Lives of Objects―ともに生きる、愛すべきものたち。

FLEXFORMが2026年に発表した新たなコンセプト「The Private Lives of Objects」。

そこに込められているのは、家具を単なる「モノ」として所有するのではなく、人生に寄り添う存在として捉える思想です。日々の暮らしを静かに見守り、人生のさまざまな瞬間に寄り添いながら、私たちの物語と記憶をともに刻んでいく。そうして時を重ねるうちに、家具はやがて、暮らしの中でかけがえのない存在となっていきます。新たなフラッグシップストアでは、このコンセプトを空間そのものに落とし込みました。

家具の展示では、一つひとつの存在を際立たせることで、素材の質感やフォルム、緻密なプロポーション、細部に宿る職人技、そして家具が持つ本来の美しさを感じていただけます。自然光が広がる館内では、美しいガラス階段でつながる3つのフロアを巡りながら、FLEXFORMの世界観をご体感いただけます。洗練と温かさが静かに調和する空間は、ブランドが追求してきたタイムレスなエレガンスと、イタリアンクラフツマンシップの精神を表現しています。

新たな「FLEXFORM TOKYO」では、素材や色彩、家具を繊細に組み合わせながら、3つのフロアそれぞれに親密な暮らしの風景を描き出しています。

地下1階では、アントニオ・チッテリオによるモジュラーソファ「LOUNGESCAPE（ラウンジスケープ）」を中心に、寛ぎと会話が自然に生まれるリビングシーンを構成。柔らかな曲線と有機的なボリューム、軽やかさをもたらす傾斜したベースが、確かな存在感と心地よさを両立させます。家具同士が静かに呼応しながら、住まいの中心としてのリビングを形づくります。

1階では、2026年ミラノ・デザインウィークで発表された最新コレクションを中心に展開。その中心となるのが、アントニオ・チッテリオによる新作モジュラーソファ「QUINCY（クインシー）」です。一体成形の構造が、継ぎ目のない包容力あるシェルを形づくり、柔らかなフェザーを贅沢に用いたシートクッションを包み込みます。この象徴的なディテールが、思いがけないほどの快適さとやわらかな包容感をもたらし、人々が自然と集う、寛ぎと語らいの時間を育みます。

2階では、異なる個性を持つ家具が調和しながら、落ち着きのあるリビングシーンを描き出します。「GROUNDPIECE（グラウンドピース）」は、約25年前に新たな暮らし方を提案し、長年にわたり愛されてきたFLEXFORMを代表するロングセラーです。柔らかく奥行きのあるクッションが、ゆったりと身を委ね、長く寛ぎたくなるような心地よさをもたらします。また、カウハイドレザーで覆われた彫刻的なアームレストが、インテリアに確かな存在感を添えます。空間を完成させるのは、柴田文江によるエレガントで洗練されたテーブル「ENN（エン）」。木材とカウハイドレザーを組み合わせた上質な仕立てが、FLEXFORMの卓越したクラフツマンシップを物語ります。

ショールーム全体では、「The Private Lives of Objects―ともに生きる、愛すべきものたち。」が描く親密な暮らしの風景の中で、異なるデザインの感性が静かに響き合います。「GINGER（ジンジャー）」は控えめでタイムレスなエレガンスを、「LOUISE（ルイーズ）」はレザーとガラスの洗練された組み合わせによる軽やかな存在感を、それぞれ空間にもたらします。

こうした多様な感性の中で、柴田文江によるデザインは、「ERI（エリ）」と「SORETO（ソレト）」にも息づいています。エレガントに立ち上げたジャケットの襟元から着想を得た「ERI」は、柔らかく包み込むようなフォルムと、グースダウンを贅沢に用いたクッションによって、住空間に穏やかで心地よい佇まいをもたらします。日本語の「それと」に由来する「SORETO」は、日常に静かに寄り添うオブジェの役割を探求したアクセサリーコレクションです。ミラーとバレットスタンドは、空間と日々の所作をエレガンスと慎ましさをもってつなぎ、やがて住まいの親密な風景の一部となっていきます。

■2026 NEW COLLECTION世界的デザイナーたちが描く新たなコレクション

FLEXFORM TOKYOでは、2026年ミラノ・デザインウィークで発表された最新コレクションをご紹介します。アントニオ・チッテリオ、柴田文江、パトリック・ノルゲ、セバスチャン・ヘルクナーといった世界的デザイナーたちが手掛けた新作は、それぞれ異なる個性を持ちながらも、FLEXFORMが大切にするタイムレスなエレガンスと卓越したクラフツマンシップを体現しています。

QUINCY｜Design by Antonio Citterio

有機的なフォルムと包み込まれるような座り心地を追求したモジュラーソファ。柔らかな曲線と建築的な構成が共存する、2026コレクションを象徴するモデル。

SORETO｜Design by Fumie Shibata

日本語の「それと」に由来するアクセサリーコレクション。ミラーやバレットスタンドを通して、空間と暮らしを美しくつなぎます。

LOUISE｜Design by Patrick Norguet

レザーとガラスという異素材の組み合わせが生み出す軽やかな存在感。ベッドサイドテーブルや収納家具など、多様なシーンに寄り添うコレクションです。

TARA｜Design by Sebastian Herkner

重厚感のあるコンクリートベースとガラス天板の対比が印象的なテーブルコレクション。彫刻作品のような存在感を放ちながら、空間に調和をもたらします。

■Designers―FLEXFORMの世界観を形づくるデザイナーたち

FLEXFORMは、世界を代表するデザイナーたちとの協働を通じて、タイムレスなデザインと卓越したクラフツマンシップを追求してきました。2026年コレクションでは、長年ブランドを支えてきたアントニオ・チッテリオをはじめ、日本を代表するプロダクトデザイナー柴田文江、フランスのパトリック・ノルゲ、ドイツのセバスチャン・ヘルクナーが参加。それぞれの視点から、現代の暮らしに寄り添う新たなコレクションを発表しています。

Antonio Citterio｜アントニオ・チッテリオ

イタリアを代表する建築家・デザイナー。FLEXFORMとは40年以上にわたり協働し、ブランドを象徴する数々のプロダクトを手掛けてきました。ADIコンパッソ・ドーロ賞をはじめ数多くの受賞歴を持ち、現在も国際的に活躍しています。

Antonio Citterio｜アントニオ・チッテリオ

Fumie Shibata｜柴田文江

日本を代表するプロダクトデザイナー。家具から日用品、ヘルスケア機器まで幅広い分野で活動し、iF Design Award Gold PrizeやRed Dot Design Awardなど数多くの国際的な賞を受賞しています。

Fumie Shibata｜柴田文江

Patrick Norguet｜パトリック・ノルゲ

フランスを代表するデザイナーの一人。家具から空間デザインまで幅広く手掛け、機能性とエレガンスを兼ね備えたデザインで国際的な評価を得ています。

Patrick Norguet｜パトリック・ノルゲ

Sebastian Herkner｜ゼバスティアン・ヘルクナー

ドイツ出身のプロダクトデザイナー。Maison&Objet「Designer of the Year」やEDIDAなど数々の受賞歴を持ち、家具・照明・アクセサリーの分野で世界的に活躍しています。

Sebastian Herkner｜ゼバスティアン・ヘルクナー

■About FLEXFORM

1959年創業のFLEXFORMは、イタリアの豊かな職人文化を背景に誕生したラグジュアリーファニチャーブランドです。世代を超えて受け継がれるクラフツマンシップと、時代を超越するタイムレスなデザインを融合させながら、静謐なエレガンスと比類なき心地よさを追求してきました。家具は単なるインテリアではなく、人生に寄り添い、ともに時間を重ねる存在である--。その哲学のもと、世界中の住空間に上質なライフスタイルを提案し続けています。

https://www.flexform.jp/