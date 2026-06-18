【星のや軽井沢】秋の移ろいを感じる棚田ラウンジで、旬の松茸やジビエを堪能。発酵の力で素材の旨味を引き立てる「信州発酵蒸籠（せいろ）」提供開始

星野リゾート「信州発酵蒸籠（せいろ）」

各施設が独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」では、2026年9月1日から11月30日までの期間、秋の移ろいを感じる棚田ラウンジにて、発酵の力で素材の旨味を引き立て、旬の松茸やジビエを味わう「信州発酵蒸籠」を提供します。長寿県・長野の知恵である「発酵」と旬の味覚を掛け合わせた蒸籠には、松茸や鹿肉をはじめ、栗や柿など旬の食材を盛り込みました。食後の発酵小豆金団（きんとん）や、ペアリングのスパークリングワインと共に、紅葉に包まれる優雅な昼食の時間を提供します。





背景

四方を山に囲まれた長野県では、厳しい冬を越すための保存食として、味噌や醤油、漬物といった「発酵文化」が古くから息づいてきました（＊1）。この「発酵を日常的に摂る」という食習慣（＊2）は、今もなお長寿県・長野（＊3）の健やかな暮らしを支える大切な基盤となっています。信州の伝統である「発酵」と、食材の栄養素と素材の持ち味を活かす「蒸籠」。この二つを掛け合わせることで、深まる秋とともに心身を内側から慈しむ、新たな食体験を提供したいと考えました。

＊1：長野県ホームページ「発酵・長寿県」宣言(https://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/hakkotyozyu.html)より(https://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/hakkotyozyu.html)

＊2：長野県食品製造業振興ビジョン推進協議会「発酵長寿(https://www.hakkochoju-nagano.jp/about/)」より(https://www.hakkochoju-nagano.jp/about/)

＊3：長野県ホームページ「長野県の健康長寿について(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kensei/soshiki/soshiki/kencho/choju/documents/naganokenkenkouchoju.pdf)より(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kensei/soshiki/soshiki/kencho/choju/documents/naganokenkenkouchoju.pdf)

特徴1 旬の贅沢と発酵文化を掛け合わせた「信州発酵蒸籠」松茸の香りや鹿肉の旨味が際立つ蒸籠

秋の味覚の王様・松茸の豊潤な香りと、香味麹でじっくりと熟成させ焼き上げた鹿肉など、秋ならではの食材を味わえる1日1組限定の特別な昼食です。爽やかな柚子味噌で味わう「柿の風呂吹き」、舞茸やしめじを使用した「栗ときのこのおこわ」など、旬の移ろいを映した品々も味わえます。また、発酵の知恵を凝縮した「きのこ塩麹」やマスカルポーネを使用した「枝豆白酢」を添えて、素材の風味をより一層引き立てました。一口ごとに秋の深まりを感じる、豊潤な味の共演を心ゆくまで楽しめます。

特徴2 棚田を望む特等席で味わう「発酵小豆金団」さつま芋を使用した「発酵小豆金団」秋の移ろいを感じる棚田ラウンジ

秋色に染まる星のや軽井沢。 その象徴的なランドスケープである「棚田ラウンジ」では、食後の余韻を深める甘味として、小豆本来の風味を凝縮させた「発酵小豆金団」を提供します。しっとりと練り上げたさつま芋の金団と、発酵小豆の清らかな甘みが重なり合う一品です。

特徴3 希少な「長期熟成スパークリングワイン」とのペアリングペアリングのスパークリングワイン

蒸籠の湯気でふっくらと蒸し上げた食材の食感に合わせ、信州が世界に誇るスパークリングワインをフルボトルで提供します。小諸市産シャルドネを100%使用し、60ヶ月もの長期熟成を経て一本ずつ手作業で仕上げられた「ソラリス」の限定品。糖分を加えない自然な辛口のキレと熟成由来の香ばしさが、蒸籠が醸し出す素材の優しい甘みと、しっとりとした繊細な口当たりに調和します。きめ細やかな泡が発酵の旨味を一層引き立てる、この地ならではのペアリングを楽しめます。

「信州発酵蒸籠」概要

期間 ：2026年9月1日～11月30日（除外日あり）

提供時間 ：13:00～

料金 ：1名15,000円（税サービス料込）＊宿泊料別

含まれるもの：信州発酵蒸籠・発酵小豆金団・スパークリングワイン フルボトル1本

定員 ：1日1組（1組2名まで）

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/）にて

5日前まで受付

対象 ：星のや軽井沢宿泊者

予約開始日 ：2026年7月1日

備考 ：仕入れ状況により、食事内容や食材が変更になります。



■星のや軽井沢

谷の集落に滞在する。離れの客室は水辺を囲み、テラスからは季節のうつろいが感じられます。「軽井沢野鳥の森」に面した豊かな自然環境にて、休息の時間を満喫できる滞在型の宿泊施設です。

星のや軽井沢・施設全景

所在地 ：〒389‐0194 長野県軽井沢町星野

電話 ：050‐3134‐8091（星のや総合予約）

客室数 ：77室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅より車で約15分、碓氷軽井沢ICより車で約40分

しなの鉄道・中軽井沢駅から専用シャトルバスあり

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/

■星のやとは

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化を繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生20周年を迎え、2026年6月に重要文化財を活用した「星のや奈良監獄」を開業。2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL : https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9FdRlgMAf-Y ]