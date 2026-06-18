人気イベント第３弾が期間を拡大しバージョンアップ！気持ちだけで注文できる「BARグラスとコトバ」2026 presented by SUNTORY

グラスとコトバ事務局

サントリー（株）はカクテルやバーの魅力を幅広い世代に伝えるべく、7月7日(火)～8月3日(月)の約1ヶ月、SHIBUYA CAST.にて新感覚のBAR体験イベント、気持ちだけで注文できる「BAR グラスとコトバ」第3弾を開催します。本イベントは、壁一面に並ぶグラスと、さまざまな気持ちが書かれたコースターの中から“今の気持ちにピッタリなコトバ”を選ぶことで、その気分に寄り添ったカクテルを楽しめる体験型イベントです。

第3弾となる今回は、「より多くの方にご参加いただきたい」という思いから、これまで約10日間としていた開催期間を、約1ヶ月に拡大しました。更に開催期間前半ではソニーミュージックとのコラボレーションにより、120組の豪華アーティストの厳選された歌詞のコトバも取り入れ、歌詞という角度からカクテルと出会える体験を設計しました。

コースターに書かれたコトバを選ぶだけで、カクテルが注文できる体験を提供することで、これまでBARに馴染みのなかった方にも、カクテルやBARの魅力をより気軽にお楽しみいただけるイベントに進化しました。

公式HP：https://mobile.suntory.co.jp/cpn/uni/uni2/20240710/(https://mobile.suntory.co.jp/cpn/uni/uni2/20240710/)

〈「BAR グラスとコトバ」について〉

「BAR グラスとコトバ」は壁一面に飾られたカクテルグラスと、さまざまな気持ちやコトバが書かれたコースターの中から、“今の気持ちにピッタリなコトバ”を選び、バーテンダーに手渡すことで、その気持ちやコトバに寄り添った特別な一杯に出会える、新感覚のBAR体験イベントです。気分や感情を入り口にカクテルを選ぶという体験を通じて、BARやカクテルに詳しい方はもちろん、普段あまりBARに行かない方にも、奥深いBAR文化やカクテルの魅力を気軽に楽しんでいただけます。

＜開催期間前半＞

テーマ：あの名曲の歌詞で注文できるBAR「グラスと歌詞のコトバ」

期間：7月7日(火)～7月21日(火)

内容：120組のアーティストの楽曲の歌詞のコトバをきっかけに、自分の気持ちに合ったカクテルを注文できる体験を提供します。また、歌詞が書かれたコースターの裏面には、該当楽曲のSpotifyリンクへアクセスできる二次元コードを掲載。このイベントで出会った楽曲をお楽しみいただけます。

＜開催期間後半＞

テーマ：あらゆる気持ちで注文できるBAR「グラスとみんなのコトバ」

期間：7月23日(木)～8月3日(月)

内容：総勢17名の人気クリエーターや人気作家が書き下ろしたコトバから、今の気持ちにピッタリ

なコトバを選ぶことで、その気分に寄り添ったカクテルをご提供します。また後半限定で夏の

カクテルメニューも約10種類追加。更に幅広いカクテルを楽しむことができます。

BARでの注文にハードルを感じる方でも、自分の気持ちや心に響くコトバ、そして人気楽曲の歌詞のフレーズを手がかりにカクテルを楽しめるため、自然にBARの魅力に触れていただけます。「BAR グラスとコトバ」は、お酒を味わうだけでなく、自分の感情と向き合ったり、大切な人と会話を深めたりする時間の豊かさまで体験できる場として、カクテルやBARの世界をより身近に感じていただくことを目指しています。

〈「BAR グラスとコトバ」体験コンテンツ紹介〉※写真はイメージです。

■GLASS ROOM（グラスルーム）

壁一面に多種多様な空のグラスが並ぶ、圧巻の体験展示スペース。黒を基調とした壁面に照明で照らされた無数のグラスが上品に煌めく、幻想的な空間が広がります。本イベントは全て撮影可能となっており、ここではお気に入りのグラスとコトバを片手に写真撮影を楽しむこともできる空間設計となっています。

■BAR ROOM（バールーム）

GLASS ROOMを抜けた先には、上質なBAR空間が広がります。GLASS ROOMにて選んだグラスとコトバをバーテンダーに手渡すと、その場で選んだ気持ちに寄り添った本格カクテルをご提供します。

■カクテル提供風景

GLASS ROOMで選んだコトバが書かれたコースターと、その気持ちに寄り添った本格カクテルがセットで提供されます。提供時には一流バーテンダーさんからのカクテル解説が楽しめ、イベント限定の特別なカクテルブックもプレゼントさせて頂きます。

是非ともあなたのためだけの特別な一杯を、じっくりとご堪能ください。

〈提供カクテル例（予定）〉

※記載のカクテルは実際に提供される中のごく一部でございます。

様々なお酒や材料を組み合わせ多彩なカクテルをご用意。カクテルから連想されるイメージをもとに、その時の気持ちに寄り添った一杯を提供します。ノンアルコールカクテルの提供に加えて、アルコール度数の調整も可能です。

〈アーティスト情報〉

〈参加クリエイター（抜粋）〉

〈サントリー担当者コメント〉

昨年の第二弾では、おかげさまで全日程の予約がわずか数日で完売し、約3,900名と多くのお客さまにご来場いただき、普段バーやカクテルに馴染みのない方にも大変ご好評をいただきました。更にイベント終了後に実際にバーに行かれたという方も多くいらっしゃり、本イベントがバーを楽しむきっかけのひとつになれたかと考えています。

バーに興味はあっても扉を開ける勇気がでない。そのような気持ちは多くの方の中にあるのではないかと感じています。バーはお酒を楽しむだけでなく、自分の気持ちと向き合ったり、大切な人との会話を深めたりできる、豊かな時間を提供してくれる場だと考えています。

この体験を更に多くの方に楽しんでもらいたいという思いから、第3弾となる今回は会期を昨年の約10日間から約1ヶ月に大幅に拡張し、前半には新たにソニーミュージック様のご協力もいただき120組もの豪華アーティストの楽曲の歌詞のコトバも加わることで、歌詞をきっかけに更に幅広い方に楽しんでいただける体験へと進化させました。

普段バーに行かない方にも気軽に足を運んでいただき、このイベントをきっかけにお酒の魅力や、誰かと時間を共有する楽しさに触れていただければ嬉しく思います。

〈「BAR グラスとコトバ」コンセプトムービー公開〉

「BAR グラスとコトバ」のイメージや前回の体験の様子がわかるコンセプトムービーをイベント公式HP・グラスと[ ]公式YouTubeにて公開しました。「BAR グラスとコトバ」でのカクテルの頼み方や、選んだグラスとコトバから実際にカクテルがつくられる様子について描かれています。

公式HP URL：https://mobile.suntory.co.jp/cpn/uni/uni2/20240710/

グラスと[ ] 公式YouTube：https://www.youtube.com/@glass_to

〈「BAR グラスとコトバ」開催概要〉

日時：2026年7月7日（火）～ 8月3 日（月）

11:00~20:15（最終入店：19:30）（各45分）00分~/15分~/30分~/45分~

会場：SHIBUYA CAST. SPACE

住所：〒150-0002東京都渋谷区渋谷1-23-21

料金：1,000円（税込） ※当日決済

※決済方法：クレジットカード・電子マネー（交通系電子マネー/iD、QUICPay等）

※QR決済(PayPay等)、現金は不可

予約開始日時：2026年6月24日(水) 9:00～

※ホームページからご予約ください。

※先着順となります。

▼「グラスとコトバ」ホームページ

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/uni/uni2/20240710/

主催：サントリー株式会社

アクセス：

＜電車でお越しの方＞

渋谷駅B1番出口より徒歩1分

東京メトロ半蔵門線・副都心線 東急東横線・田園都市線「渋谷駅」徒歩2分

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 東京メトロ銀座線「渋谷駅」徒歩7分

京王井の頭線「渋谷駅」徒歩9分

JR山手線「原宿駅」徒歩13分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩9分

東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」徒歩12分

＜バスでお越しの方＞

ハチ公バス（夕やけこやけルート）「宮下公園前」徒歩2分

料金：1,000円

※当日決済

※決済方法：クレジットカード・電子マネー（交通系電子マネー/iD.QUICPay等）

※QR決済(PayPay等)は不可

席数：16席（全カウンター）

主催：サントリー株式会社

＜その他留意事項＞

※当日お車・バイク（同乗者含む）・自転車を運転してご来場の方のご参加はできません。

※本イベントは20歳以上の方のみご参加いただけます。20歳未満の方のご同伴・ご来場いずれもお控えください。

※会場内は禁煙です。