製造業の現場課題をDXで解決へ。TD Holdingsと補助金ポータルが中四国地域向け無料オンラインウェビナーを2026年7月2日に共同開催

株式会社補助金ポータル

株式会社補助金ポータル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福井 彰次、以下「補助金ポータル」）は、株式会社TD Holdings（本社：広島県広島市、以下「TD Holdings」）と共同で、中四国地域の製造業を対象とした無料オンラインウェビナー「製造業DXウェビナー そんなお悩みDXで解決！」を、2026年7月2日（木）14時より開催いたします。

製造現場では、人手不足への対応、属人化した業務の標準化、紙や表計算ソフトを中心としたアナログ工程の見直しなど、日々の生産活動に直結する課題が複雑化しています。本ウェビナーでは、DXを現場で使える実践的な改善手段として捉え、中小製造業でもすぐに取り組みやすい事例や最新情報を紹介します。

当日は、デジタルツインで設備投資や生産計画における判断精度を高める「生産シュミレート」や、営業から出荷までの情報を一元管理するAI搭載の「生産プラットフォーム」に加え、2026年度に製造業が活用を検討したい補助金について、全国版・地方版の両面からわかりやすく解説します。

お申し込みはこちら

https://tayori.com/f/td-20260702/(https://tayori.com/f/td-20260702/)

開催背景

製造業では、少量多品種生産や短納期対応の増加により、生産計画や工程管理の難易度が高まっています。加えて、慢性的な人手不足や熟練人材の減少により、一人ひとりの負担が増大し、現場の対応力や生産性の維持がますます難しくなっています。一方で、現場の判断や管理が特定の担当者に依存している、工程間の情報連携が十分でない、設備投資の判断に必要なシミュレーションができないといった課題も多く見られます。

こうした課題に対し、DXは単なるシステム導入ではなく、現場の判断を見える化し、属人化の解消や業務負荷の平準化を図りながら、改善のサイクルを速めるための有効な手段となります。今回のウェビナーでは、TD Holdingsが持つ製造業向けDXの知見と、補助金ポータルが持つ補助金・助成金情報を組み合わせ、明日からの一歩につながる実践的な情報をお届けします。

ウェビナー概要

名称：製造業DXウェビナー そんなお悩みDXで解決！

開催日時：2026年7月2日（木）14:00～15:00

開催形式：オンライン

開催対象：中四国地域の製造業、中小製造業の経営者・工場責任者・生産管理担当者・DX推進担当者など

申込方法申込フォームよりお申し込みください。

https://tayori.com/f/td-20260702/

多品種少量生産の製造業向け設備投資も生産計画も、“失敗しない”判断へ。

第1部 14:00～14:20

デジタルツインで工場のPDCAを最速で回す「生産シミュレート」について、TD Holdingsが解説します。設備投資や生産計画における判断を、勘や経験だけに頼らず、より精度高く進めるための考え方を紹介します。

講師：株式会社TD Holdings デジタルイノベーション事業（FRICS Fab）

オーダーメイド生産の製造業向け《AI搭載》営業から出荷までの情報を一元管理

第2部 14:20～14:40

盤製造業が開発した生産プラットフォームをもとに、営業・設計・製造・出荷までの情報を一元管理する仕組みを紹介します。自社で実際に活用している事例を交えながら、現場に根づくDXの進め方を解説します。

講師：株式会社TD Holdings デジタルイノベーション事業（FRICS Fab）

中小製造業向け2026年度 おすすめの補助金

第3部 14:40～15:00

製造業が設備投資やDX推進に活用を検討したい補助金について、全国版・地方版の両面からわかりやすく解説します。制度の探し方や、補助金活用を検討する際に押さえておきたいポイントも紹介します。

講師：株式会社補助金ポータル

参加特典

ウェビナー受講後のアンケートにご回答いただいた方全員に、最新の補助金資料を進呈します。

こんな方におすすめ

登壇企業

- 人手に依存した生産体制を見直したい製造業の方- 属人化した作業工程や生産管理を改善したい方- アナログ工程の多さに課題を感じている方- 設備投資や生産計画の判断精度を高めたい方- 2026年度に活用できる製造業向け補助金を知りたい方株式会社TD Holdings デジタルイノベーション事業（FRICS Fab）

TD Holdingsは、広島市に拠点を置き、製造業向けのDX推進を支援しています。本ウェビナーでは、製造現場で活用できるデジタルツイン、生産シミュレーション、AI搭載の生産プラットフォームなど、実務に即した改善手法を紹介します。

https://ff.t-denso.com(https://t-denso.com/p6v9)

株式会社補助金ポータル

補助金ポータルは、補助金・助成金に関する情報提供や申請支援を通じて、企業の事業成長や設備投資、DX推進を支援しています。全国の補助金・助成金情報をわかりやすく届けることで、中小企業が自社に合った制度を見つけ、活用できる環境づくりに取り組んでいます。

https://hojyokin-portal.co.jp(https://hojyokin-portal.co.jp/)

お申し込みはこちら

https://tayori.com/f/td-20260702/