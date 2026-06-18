夏の味覚を五感で楽しむディナーコース「奏 KANADE」、涼やかで贅沢な夏メニューを7月1日（水）より提供開始

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫、以下「ホテル金沢」）は、1階レストラン「DINING TSUZUMI」にてご好評をいただいているディナーコース「奏 KANADE」のメニューを一新し、2026年7月1日（水）より、夏の味覚をふんだんに取り入れた新メニューでの提供を開始いたします。

■「能登豚」や旬魚スズキを革新的な仕立てで味わう贅沢フルコース

ディナーコース「奏 KANADE」

『奏 KANADE』は、四季折々の旬の食材が持つ本来の美味しさを、フレンチの技法で最大限に引き出し、お皿の上で美しいハーモニーを「奏でる」ことをコンセプトとした、ホテル金沢の新たなスタンダードとなるディナーコースです。季節の移ろいに合わせてメニューを一新し、その時期に一番輝く食材を通じて、石川の豊かな風土を五感で感じていただけます。

■彩り豊かな「夏」を表現。能登豚や夏野菜を堪能する全7品

和牛ポワレの夏野菜

夏のメニューでは、シラスと抹茶のタルトのアミューズに始まり、パッションフルーツとミントが爽快な帆立のポワレ、焼きナスの風味が隠されたジャガイモの冷製ポタージュをご用意。メインディッシュは、地物・能登豚のグリル、魚醤香るウニソースを纏ったスズキのブレゼ、和牛ポワレの夏野菜（オプション）の3種からお選びいただける贅沢なスタイルです。 締めくくりは2種の柑橘が涼やかに輝くテリーヌに紅茶アイスを添え、五感で金沢の夏を巡る全7品のコースに仕上げました。

■食を通して「石川の夏の魅力」を全国へ

石川の豊かな自然が育む食材は、季節ごとに異なる表情を見せます。今春より提供を開始した新コース「奏」は、この度、四季のストーリーを紡ぐ「夏メニュー」へと生まれ変わりました。

私たちが本コースを通じて目指すのは、「食を通じた地域経済の活性化」と「観光客および地元のお客様への新しい感動体験の提供」です。地産地消への関心が高まる中、ブランド肉「能登豚」や夏に旬を迎える「スズキ」などの地物食材を贅沢に使用。シェフの斬新な感性を掛け合わせることで、「金沢の夏はこんなにも美味しく、美しい」というメッセージを全国へ発信し、本コースが金沢の夏の新たな風物詩となることを目指します。

スズキのブレゼ2色のズッキーニマリネと魚醤入りうにソース能登豚のグリル レフォールクリームとサルサヴェルデ

■ディナーコース「奏 KANADE」夏メニュー概要

【提供開始日】2026年7月1日(水)

【提供時間】17:00～22:00（最終入店 21:00）

【提供場所】ホテル金沢1Fレストラン「DINING TSUZUMI」

【料金】7,000円（税込）※※メインを「和牛ポワレ」に変更する場合は別途＋1,500円（税込）

【ご予約・お問い合わせ】TEL 076-223-1201 (DINING TSUZUMI 受付時間7:00～22:00)

お電話またはオンラインにて承ります。

オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/dining-tsuzumi/reserve?menu_items=6a33839e0ef2d5f4ad47ec64

【コース内容（全7品）】

Amuse: シラスと抹茶のタルト

Appetizer: 帆立貝のポワレ パッションフルーツとスパイスの効いたミントオイル

Soup: ナスとジャガイモの冷製ポタージュ

Bread: バゲット

Main: 以下より1品お選びいただけます

スズキのブレゼ 2色のズッキーニマリネと魚醤入りうにソース

能登豚のグリル レフォールクリームとサルサヴェルデ

和牛ポワレの夏野菜（※追加料金 +1,500円）

Dessert: オレンジとルビーグレープフルーツのテリーヌ 紅茶アイス添え

Coffee/Tea: コーヒーまたは紅茶

※写真はイメージです。仕入れ等の状況により内容が変更となる場合がございますのでご了承ください。

DINING TSUZUMI

石川県金沢市堀川新町1番1号 ホテル金沢1階

営業時間：6:30～22:00

席数：93席／個室有(16名まで可)

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp/tsuzumi

Instagram：https://www.instagram.com/dining_tsuzumi

レストラン内観ホテル外観ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000