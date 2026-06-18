南アルプス・八ヶ岳の天然氷×ホテルパティシエの技。究極のホテルメイド「新江戸かき氷」が期間限定で登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

「麺処 NAKAJIMA」/ 季処 「一心」

『新江戸かき氷』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/shavedice/

ホテルニューオータニ大阪では、「麺処 NAKAJIMA」、季処 「一心」の2店舗にて、南アルプス・八ヶ岳の希少な天然氷とホテルパティシエが厳選した素材を組み合わせた特製スイーツ『新江戸かき氷』を、2026年9月下旬（予定）までの期間限定で販売いたします。

■ 様々な流行を築いてきたパティシエこだわりの特製ソースで食べる究極のかき氷

夏の風物詩として毎年多くの支持を集めるホテルニューオータニの『新江戸かき氷』が、今年も登場。職人が丹精込めて作り上げた「天然氷」を、極限まで薄く削り出すことで生まれる上品な食感と涼しい余韻。そこにホテルパティシエこだわりの特製葛ソースやジュレを合わせた、理想をすべて詰め込んだような“究極のかき氷”をお届けします。

■頭がキーンとならない！？自然の産物「八ヶ岳の天然氷」を使用

かき氷の命とも言える氷には、南アルプス・八ヶ岳の湧水を自然の寒さでじっくりと凍らせた希少な「天然氷」を使用。伝統的な氷室で大切に保存されたこの氷は、削るとまるで綿菓子のようなふわっふわの柔らかさに。口あたりが非常に滑らかで、かき氷特有の頭がキーンとなる感覚が少なく、心地よい涼しさが体の中を駆け巡ります。

■贅沢な味わい。抹茶・マンゴーのラインアップ

■新江戸かき氷 抹茶

香り豊かな抹茶の風味を引き立てる「抹茶葛ソース」を贅沢に重ねました。氷の中には「小粒大福」と「あんこジュレ」を忍ばせ、食べ進めるごとに味わいの変化を愉しめる、ホテルニューオータニならではの奥深い一品です。

■新江戸かき氷 マンゴー

初夏に旬を迎えるフルーツの代表格であるマンゴーをたっぷり使用。果肉入りの「マンゴーゼリー」と、コクのある「黒蜜ゼリー」を氷の中に閉じ込め、仕上げに爽快な「マンゴー葛ソース」をかけた、夏らしさ溢れるフレーバーです。

■販売概要

季処 「一心」「麺処 NAKAJIMA」

ホテルニューオータニ大阪

「麺処 NAKAJIMA」/ 季処 「一心」

『新江戸かき氷』

https://www.newotani.co.jp/osaka/shavedice/(https://www.newotani.co.jp/osaka/shavedice/)

[期間] 2026年9月下旬まで ＜予定＞

[時間] 「麺処 NAKAJIMA」（ランチ） 11:00～14:00（最終入店）

季処 「一心」（ランチ） 11:30～14:30（L.O. 14:00）※6月20日（土）より土・日曜日のみ

（ディナー） 17:00～21:00（L.O. 20:30）

[場所] 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪

「麺処 NAKAJIMA」（B1階）/ 季処 「一心」（B1階）

※いずれも月曜日定休

※季処 「一心」では、かき氷のみでのご予約は平日に限らせていただきます。土・日・祝日にご利用の場合は、お食事もご一緒にご注文をお願いいたします。

[料金] 抹茶 / マンゴー： 各\2,800

※いずれも別途サービス料を加算させていただきます。

[ご予約・お問合せ] 「麺処 NAKAJIMA」： Tel. 06-6949-3254（直通）

季処 「一心」： Tel. 06-6949-3296（直通）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。