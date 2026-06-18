JCB限定！ZOZOCARDにディズニー・デザインが登場！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)とポケットカード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高垣 晴雄、以下：ポケットカード)は、「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」のお申込みを2026年6月18日（木）より開始します。

「トイ・ストーリー」のキャラクターが顔をのぞかせる、箱を開ける際のワクワク感を表現したデザインです。

ZOZOCARDについて

(C) Disney/Pixar[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1402_1_658cec86a3f0903ea47b14fa8c9b6669.jpg?v=202606180152 ]

JCBブランドの通常デザインもお選びいただけます。

BLACKRAINBOWCORAL PINKOFF WHITE

▼お申込みはこちら(https://zozo.jp/_card/disney/)

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』 7月3日（金）公開！

(C)2026 Disney/Pixar

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…

その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？時が流れても、おもちゃにできること

――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

JCBは映画『トイ・ストーリー5』を応援しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1402_2_63a374373dd60c1e4bc34696aa415b52.jpg?v=202606180152 ]

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1402-8c1e5a33f1538dfc0c3301a6cecd5d30.pdf