JCB限定！ZOZOCARDにディズニー・デザインが登場！
株式会社ジェーシービー
(C) Disney/Pixar
BLACK
RAINBOW
CORAL PINK
OFF WHITE
(C)2026 Disney/Pixar
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1402_2_63a374373dd60c1e4bc34696aa415b52.jpg?v=202606180152 ]
PDF版プレスリリースはこちら :
https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1402-8c1e5a33f1538dfc0c3301a6cecd5d30.pdf
株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)とポケットカード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高垣 晴雄、以下：ポケットカード)は、「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」のお申込みを2026年6月18日（木）より開始します。
「トイ・ストーリー」のキャラクターが顔をのぞかせる、箱を開ける際のワクワク感を表現したデザインです。
(C) Disney/Pixar
ZOZOCARDについて[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1402_1_658cec86a3f0903ea47b14fa8c9b6669.jpg?v=202606180152 ]
JCBブランドの通常デザインもお選びいただけます。
BLACK
RAINBOW
CORAL PINK
OFF WHITE
▼お申込みはこちら(https://zozo.jp/_card/disney/)
ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』 7月3日（金）公開！
(C)2026 Disney/Pixar
想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。
しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。
「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…
その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。
再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？時が流れても、おもちゃにできること
――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？
JCBは映画『トイ・ストーリー5』を応援しています。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1402_2_63a374373dd60c1e4bc34696aa415b52.jpg?v=202606180152 ]
JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。
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