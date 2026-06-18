コスメティック・セレクトショップ「コスメーム イオンモール旭川駅前店」にて、2026年6月19日（金）よりアテニア製品の販売を開始

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、2026年6月19日（金）より、「コスメーム イオンモール旭川駅前店」（北海道）にて、人気のクレンジングオイルやスキンケア製品の販売を開始します。

当社では、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指します。

店舗情報

■販売開始：2026年6月19日（金）～

■展開製品：クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』

（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・

ローズリュクスの香り、無香タイプ）

クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル スムースブラック』※数量限定

薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】

※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く

本格保湿・プレエイジングケアライン 『プリマモイスト』

薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

ハリツヤ導入美容液『プライマーショット』

泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』

※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。

※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

製品の詳細

『スキンクリア クレンズ オイル』:https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html

『スキンクリア クレンズ オイル スムースブラック』:https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2604_01/index.html

『ドレススノー』:https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

『ドレスリフト』:https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html

『プリマモイスト』:https://www.attenir.co.jp/time/product/primamoist.html

『アイ リンクルセラム』:https://www.attenir.co.jp/item/1616-04

『プライマーショット』:https://www.attenir.co.jp/time/product/primer.html

『コンフォートムースウォッシュ』:https://www.attenir.co.jp/item/1162-28

店舗一覧

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アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

ブランドサイト：https://www.attenir.co.jp/brand/index.html

オンラインショップ：https://www.attenir.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/attenir_official/?hl=ja

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